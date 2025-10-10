ICC Women's World Cup SF Scenario: टीम इंडियाचा Semi Final चा मार्ग बनला खडतर! दक्षिण आफ्रिकेच्या थरारक विजयानंतर बिघडलं समीकरण

How can India qualify for ICC Women’s World Cup 2025 semi finals? दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघाने गुरुवारी क्रिकेट विश्वाला थक्क करणारी कामगिरी करून दाखवली. २५२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना निम्मा संघ ८१ धावांत तंबूत परतला होता... आफ्रिकेचा विजय जवळपास अशक्यच होता आणि त्यात चेंडू व धावा यांच्यातले अंतर प्रचंड वाढले होते.. पण, च्लोए ट्रायन व नॅडिने डे क्लेर्क ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि थरारक विजयाची नोंद केली. भारतीय महिला संघाचा वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या या पर्वातील हा पहिलाच पराभव ठरला आणि आता त्यांचे उपांत्य फेरीत जाण्याचे गणितही बिघडले आहे..श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांचा पराभव केल्यानंतर टीम इंडियासमोरील खरी आव्हानं आता सुरू झाली आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या लढतीत प्रतिका रावल ( ३७) व स्मृती मानधना ( २३) हे आघाडीवर अपयशी ठरले. त्यानंतर मधल्या फळीनेही माना टाकल्या. ऋचा घोषने ७७ चेंडूंत ११ चौकार व ४ षटकारांसह ९४ धावांची खेळी करताना स्नेह राणासोबत ( ३३) भारताचा डाव सावरला. या दोघींमुळे संघाने ७ बाद १५३ धावांवरून २५२ धावांपर्यंत मजल मारली. .IND vs WI 2nd Test Live : शुभमन गिलने Toss जिंकताच गंभीर हसला, टीम इंडियाचे सर्व खेळाडू अभिनंदन करायला धावले; नेमकं का अन् कशासाठी? Video Viral .आफ्रिकेची सुरूवातही काही खास झाली नाही. कर्णधार व सलामीवीर लॉरा वोलव्हार्ट हिने १११ चेंडूंत ८ चौकारांसह ७० धावांची खेळी केली. पण, मधल्या फळीने निराश केले. त्यांनी १४२ धावांवर ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. अशा परिस्थितीत ट्रायन व डे क्लेर्क यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. ट्रायनने ६६ चेंडूंत ४९ धावा केल्या, तर डे क्लेर्कने ५४ चेंडूंत ८४ धावांची खेळी केली. आफ्रिकेने ४८.५ षटकांत ७ बाद २५२ धावा केल्या. .आता भारतासमोरील पुढील आव्हानं...दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या लढतीत पराभवानंतर भारतीय संघ ४ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर राहिला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने सलग दोन विजय मिळवून अव्वल चारमध्ये एन्ट्री केली आहे. ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंडचा महिला संघ अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. .World Cup 2025: भारताचा पहिला पराभव, अव्वल क्रमांकाची संधी हुकली! वोल्वार्ड्ट - डी क्लार्कच्या आक्रमणाने द. आफ्रिकेचा विजय.भारतीय महिला संघाला आता पुढील तीन सामन्यांत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड व न्यूझीलंड यांचा सामना करावा लागणार आहे. शेवटच्या साखळी सामन्यात बांगलादेशशी त्यांचा सामना आहे त्यामुळे भारतासमोरील आव्हान अधिक खडतर झाले आहे. त्यामुळे उर्वरित चारपैकी किमान दोन सामने भारतीय महिला संघाला जिंकावे लागतील आणि त्याचवेळी नेट रन रेटवरील लक्ष ठेवावे लागेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.