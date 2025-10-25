IND vs AUS: जिथं विषय गंभीर, तिथं RO-KO खंबीर! रोहित-विराटपुढे 'कांगारुं'नी गुडघे टेकले, अन् भारतानं व्हाईटवॉश टाळला

भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या कसोटीत ९ विकेट्सने विजय मिळवून व्हाईटवॉश टाळला. रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या नाबाद भागीदारीने भारताला विजय मिळवून दिला. रोहितने शतक ठोकले, तर विराटने अर्धशतक केले. .भारतीय क्रिकेट संघाने शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या कसोटीत ९ विकेट्सने विजय दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासह भारताने व्हाईटवॉश देखील टाळला आहे. भारताच्या या विजयात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी मोलाचा वाटा उचलला. या दोघांनी पावणे दोनशे धावांनी नाबाद भागीदारी केली. रोहितने शतक ठोकले, तर विराटने अर्धशतक केले. भारताचे या दोन्ही खेळाडूंना सूर सापडल्याने चाहत्यांमध्येही आनंद आहे. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाने मालिकेतील पहिले दोन्ही सामने जिंकले असल्याने त्यांनी ही मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली आहे. .AUS vs IND 3rd ODI: रोहित शर्माचे ५० वे शतक! विराट कोहलीनेही ठोकली फिफ्टी; RO-KO ची मोठ्या विक्रमांना गवसणी.या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने विजयासाठी भारतासमोर २३७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारतीय संघाने ३८.३ षटकात एकच विकेट गमावत २३७ धावा करून पूर्ण केला. ऑस्ट्रेलियाला या डावात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना बाद करता आले नाही.या सामन्यात धावांचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून सलामीला खेळण्यासाठी शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा ही आजी-माजी कर्णधारांची जोडी उतरली. त्यांनी सलामीला ६९ धावांची भागीदारी करत भारताला चांगली सुरुवात करून दिली होती. .पण ११ व्या षटकात शुभमन गिलला जोश हेजलवूडने २४ धावांवर बाद केले. मात्र त्यानंतर रोहितला विराट कोहलीची साथ मिळाली. या दोघांनी नंतर ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांवर वर्चस्व ठेवले. रोहितने ६३ चेंडूत अर्धशतक केले, तर विराटने ५६ चेंडूत अर्धशतक केले. त्यानंतरही रोहित आक्रमक खेळत होता. त्याने १०५ चेंडूत त्याचे वनडेतील ३३ वे शतकही पूर्ण केले. अखेर दोघांनी ३९ व्या षटकात भारताला विजय मिळवून दिला. विराटने विजयी चौकार मारला. .रोहित १२५ चेंडूत १३ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद १२१ धावा केल्या. विराटने ८१ चेंडूत १११ चेंडूत नाबाद ७४ धावांची खेळी केली. त्याने ७ चौकार मारले. या दोघांमध्ये नाबाद १६८ धावांची भागीदारी झाली..तत्पुर्वी, ऑस्ट्रेलियाचा संघ ४६.४ षटकात २३६ धावांवर सर्वबाद झाला होता. ऑस्ट्रेलियाकडून मॅथ्यू रेनशॉ याने सर्वाधिक ५६ धावांची खेळी केली,तर कर्णधार मिचेल मार्शने ४१ धावा केल्या. याशिवाय ट्रॅव्हिस हेड (२९), मॅथ्यू शॉर्ट (३०), ऍलेक्स कॅरी (२४), कुपर कोनोली (२३) यांनी छोटीखाणी खेळी केल्या. पण कोहीही मोठी खेळी करू शकले नाहीत.भारताकडून गोलंदाजी करताना हर्षित राणाने ४ विकेट्स घेतल्या, तर वॉशिंग्टन सुंदरने २ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.