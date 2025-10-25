Cricket

IND vs AUS: जिथं विषय गंभीर, तिथं RO-KO खंबीर! रोहित-विराटपुढे 'कांगारुं'नी गुडघे टेकले, अन् भारतानं व्हाईटवॉश टाळला

India beat Australia in 3rd ODI to avoid whitewash: सिडनीमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारतीय संघाने तिसरा वनडे सामना जिंकला आणि व्हाईटवॉशही टाळला. भारताच्या या विजयात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी मोलाचा वाटा उचलला. त्यांना या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला बाद करता आले नाही.
Virat Kohli - Rohit Sharma | Australia vs India 3rd ODI

Summary

  • भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या कसोटीत ९ विकेट्सने विजय मिळवून व्हाईटवॉश टाळला.

  • रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या नाबाद भागीदारीने भारताला विजय मिळवून दिला.

  • रोहितने शतक ठोकले, तर विराटने अर्धशतक केले.

