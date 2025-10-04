IND vs WI, 1st Test: टीम इंडियाकडून अडीच दिवसात वेस्ट इंडिजचा करेक्ट कार्यक्रम! मायदेशात विजयपथावर परतला आपला संघ

भारतीय कसोटी संघाने वेस्ट इंडिजला पहिल्याच कसोटीत अडीच दिवसात हरवून मोठा विजय मिळवला. भारताच्या या विजयामुळे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ मध्ये फायदा झाला आहे. तसेच शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारताचा हा मायदेशात पहिला कसोटी विजय आहे..भारतीय कसोटी संघाने शुभमन गिलच्या नेतृत्वात वेस्ट इंडिजला पहिल्याच कसोटीत अडीच दिवसात हरवण्याचा पराक्रम केला आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारताने तिसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात वेस्ट इंडिजवर एक डाव १४० धावांनी विजय मिळवला.या सामन्यात भारताने तिसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू होण्यापूर्वीच पहिला डाव ४४७ धावांवर घोषित करताना २८६ धावांची मोठी आघाडी घेतली होती. त्यामुळे दुसऱ्या डावात वेस्ट इंडिजसमोर ही पिछाडी भरून काढून भारतासमोर लक्ष्य ठेवण्याचे आव्हान होते. मात्र त्यांचा संघ दुसऱ्या डावात ४५.१ षटकात १४६ धावांवरच सर्वबाद झाला. त्यामुळे भारताने सहज विजय मिळवला. त्यामुळे भारताला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ मध्येही फायदा झाला आहे. या स्पर्धेतील ही भारताची पहिलीच मायदेशातील मालिका आहे. याशिवाय कर्णधार म्हणून गिलचाही हा भारतातील पहिलाच सामना होता. तसेच गेल्यावर्षी न्यूझीलंडविरुद्ध मायदेशात झालेल्या कसोटी मालिकेतील पराभवानंतरचा भारताचा या मायदेशातील पहिला विजय आहे..IND vs WI 1st Test Live: नितीश कुमार रेड्डीचा 'उडता' कॅच! मोहम्मद सिराजने विंडीजला दिला पहिला धक्का... VIDEO.या सामन्यात तिसऱ्या दिवशी रवींद्र जडेजाच्या फिरकीपुढे वेस्ट इंडिजचे फलंदाज चांगलेच गडबडल्याचे दिसले. पहिल्याच सत्रात त्यांचा अर्धा संघ पॅव्हेलियनममध्ये परतला होता. तेजनारायण चंद्रपॉलला आधी ८ व्या षटकात मोहम्मद सिराजने बादज केले. त्यानंतर ११ व्या षटकात जॉन कॅम्बबेल आणि १७ व्या षटकात ब्रेंडन किंग यांच्या विकेट्स घेत रवींद्र जडेजाने वेस्ट इंडिजला मोठे धक्के दिले. कर्णधार रोस्टन चेसला कुलदीप यादवने फार काळ टीकू दिले नाही, त्याने त्याला १ धावेवरच माघारी पाठवले. शाय होपही १ धावेवरच २१ व्या षटकात जडेजाने यशस्वी जैस्वालच्या हातून झेलबाद केले. त्यामुळे वेस्ट इंडिजची अवस्था ५ बाद ४६ धावा अशी झाली होती. .पण नंतर एलिक एथनाज आणि जस्टिन ग्रीव्ह्ज यांची जोडी जमली होती. त्यांनी पहिले सत्र संपेपर्यंत आणखी नुकसान होऊ दिले नाही. त्यानंतरही ते दुसऱ्या चांगला खेळ करत होते. त्यांची अर्धशतकी भागीदारीही केली, पण अखेर ३६ व्या षटकात त्यांची जोडी वॉशिंग्टन सुंदरने स्वत:च्याच चेंडूवर झेल घेत तोडली. त्याने एथनाजला ३८ धावांवर बाद केले. पाठोपाठ ३७ व्या षटकात मोहम्मद सिराजने दुहेरी धक्का दिला. त्याने ग्रीव्हज (२५) आणि जोमेल वॉरिकन (०) यांना बाद केले. खॅरी पिअर आणि जोहान लिनने खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण ४३ व्या षटकात लिनलाही १४ धावांवर रवींद्र जडेजाने बाद केले. नंतर जेडन सिल्सने शेवटची विकेट बाकी असताना आक्रमण केले. पण त्यालाच ४६ व्या षटकात कुलदीप यादवने त्याच्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले. सिल्सने १२ चेंडूत २२ धावांची खेळी केली.भारताकडून रवींद्र जडेजाने ४ विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद सिराजने ३ विकेट्स घेतल्या. कुलदीप यादवने २ विकेट्स घेतल्या. वॉशिंग्टन सुंदरलाही १ विकेट मिळाली..तत्पुर्वी, या सामन्यात वेस्ट इंडिजला पहिल्या डावात ४४.१ षटकात सर्वबाद १६२ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून जस्टिन ग्रीव्हजने सर्वाधिक ३२ धावा केल्या, तर रोस्टन चेसने २४ आणि शाय होपने २६ धावा केल्या. या तिघांव्यतिरिक्त कोणालाही २० धावांचा टप्पाही पार करता आला नव्हता. भारताकडून मोहम्मद सिराजने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स घेतल्या आहेत..IND vs WI 1st Test Live: वेस्ट इंडिजचे ५ फलंदाज ४६ धावांत तंबूत! Ravindra Jadeja एवढा उत्साही झाला की, अपील करताना धडामssss पडला Video Viral.त्यानंतर भारताकडून दमदार फलंदाजी पाहायला मिळाली. भारताकडून तीन शतके झाली. त्यामुळे भारताने १२८ षटकात ५ बाद ४४८ धावांवर डाव घोषित केला. भारताकडून ध्रुव जुरेलने २१० चेंडूत १२५ धावा केल्या. रवींद्र जडेजाने १७६ चेंडूत नाबाद १०४ धावा केल्या. केएल राहुलनेही १९७ चेंडूत १०० धावांची खएळी केली. तसेच कर्णधार शुभमन गिलने १०० चेंडूत ५० धावांची खेळ केली.वेस्ट इंडिजकडून गोलंदाजी करताना रोस्टन चेसने २ विकेट्स घेतल्या, तर जेडन सिल्स, वॉरिकन आणि खॅरी पिअर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.