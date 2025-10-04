Cricket

IND vs WI, 1st Test: टीम इंडियाकडून अडीच दिवसात वेस्ट इंडिजचा करेक्ट कार्यक्रम! मायदेशात विजयपथावर परतला आपला संघ

India Beat West Indies in 1st Test: शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजला पहिल्याच कसोटीत अडीच दिवसात पराभूत केले. रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल विजयाचे हिरो ठरले.
India Test Team

Pranali Kodre
Summary

  • भारतीय कसोटी संघाने वेस्ट इंडिजला पहिल्याच कसोटीत अडीच दिवसात हरवून मोठा विजय मिळवला.

  • भारताच्या या विजयामुळे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ मध्ये फायदा झाला आहे.

  • तसेच शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारताचा हा मायदेशात पहिला कसोटी विजय आहे.

