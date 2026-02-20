T20 World Cup : भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचणार नाही! दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज पुढे जाणार; धक्कादायक दावा

Mohammed Amir says India will not qualify for T20 WC semi : भारत-पाकिस्तान यांच्यात द्विदेशीय मालिका होत नसली तरी आयसीसी स्पर्धांमध्ये उभय संघ नेहमी समोरासमोर येतात. India vs Pakistan सामन्याला क्रिकेटविश्वात खूप मागणी असते आणि त्यामुळेच आयसीसी उभय संघांना एकाच गटात ठेवते. या दोघांच्या सामन्याची चर्चा बहरत असते आणि पाकिस्तानचे माजी खेळाडू भारतीय संघावर टीका करण्याची संधी सोडत नाहीत. सध्या सुरू असलेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतही दोन्ही संघ सुपर ८मध्ये पोहोचले आहेत आणि पाकिस्तानी गोलंदाज मोहम्मद आमिर याच्या मते भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचणार नाही..डिसेंबर २०२४ मध्ये दुसऱ्यांदा निवृत्ती घेणाऱ्या माजी गोलंदाज आमिरने यापूर्वी भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा याच्यावर टीका केली होती. त्याच्यामते शर्मा हा स्लॉगर म्हणजेच अंधाधुंद फलंदाजी करणारा खेळाडू आहे. आता तर त्याने भारतीय संघ ग्रुप १ मधून उपांत्य फेरीत पोहोचू शकत नाही, असा दावा केला आहे. भारताच्या गटात दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज व झिम्बाब्वे यांचा समावेश आहे. या गटातून आफ्रिका व विंडीजचा संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल असे आमिर म्हणाला..IND vs SA, T20 WC: भारतीय संघ 'सुपर ८'मध्ये द. आफ्रिकेला चक्रावणारी स्ट्रॅटर्जी वापरणार; सूर्या असं करेल, याचा विचारच कुणी केला नसेल....'हारना मन है' या कार्यक्रमात बोलताना, आमिरला सुपर ८ च्या गट १ मधील दोन संघांची नावे सांगण्यास सांगितले. "दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज," असे आमिर म्हणाला. तो पुढे असा म्हणाला की, गट टप्प्यात प्रत्येक सामन्यात भारताची फलंदाजी कोसळली आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि दोन वेळा विजेतेपद पटकावणारा विंडीज या गटात सर्वोत्तम आहेत. पाकिस्तानचा सामना वगळता सर्व सामन्यांमध्ये भारताची फलंदाजी कोसळली. सुपर ८मध्ये त्यांच्यावरील दडपण आणखी वाढेल. दक्षिण आफ्रिका आणि विंडीज यांचा जसा खेळ झाला आहे, ते पाहता ते कोणत्याही संघाला पराभूत करू शकतील..२०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप फायनलनंतर भारताने आयसीसी स्पर्धेतील सर्व सामने जिंकले आहेत. २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि २०२५ च्या आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्येही ते अपराजित होते. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या शेवटच्या आवृत्तीपासून भारताने त्यांच्या ४५ ट्वेंटी-२० पैकी ३७ सामने जिंकण्यात यश मिळवले आहे..Pakistan Cricket : पाकिस्तानी खेळाडूंची 'आर्थिक' कोंडी! भारताशी पंगा घेणे पडले महागात, चार संघांकडून पाकड्यांवर बंदी.ICC Men’s T20 World Cup 2026 – India Super 8 Schedule२२ फेब्रुवारी- भारत वि. दक्षिण आफ्रिका, अहमदाबाद२६ फेब्रुवारी- भारत वि. झिम्बाब्वे, चेन्नई१ मार्च - भारत वि. वेस्ट इंडिज, कोलकाता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.