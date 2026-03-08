India World Champion: संजू सॅमसन नव्हे, तर 'या' खेळाडूला मिळाला Players of the Match चा पुरस्कार... सारेच चकित...

India Lift Third T20 World Cup Title: भारत पुन्हा एकदा विश्वविजेता ठरला... गतविजेत्या भारताने जेतेपद आपल्याकडे राखून इतिहास रचला... भारताच्या २५५ धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संपूर्ण संघ १५९ धावांवर तंबूत परतला आणि भारताने ९६ धावांनी बाजी मारली. संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, जसप्रीत बुमराह व अक्षर पटेल यांनी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेला हा सामना गाजवला. ८९ धावा करणाऱ्या संजूला मॅन ऑफ दी मॅच पुरस्कार मिळेल असे वाटले होते, परंतु दुसऱ्याच खेळाडूचे नाव घेतले गेले... .ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वाधिक ३ जेतेपदं ( २००७, २०२४ व २०२६) आता भारताच्या नावावर झाली आहेत. यजमान म्हणूनही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा हा पहिला संघ ठरला. संजू सॅमसनने ८९ धावांची खेळी केली, त्याला अभिषेक शर्मा ( ५२) व इशान किशन ( ५४) यांची साथ मिळाली आणि भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमधील सर्वोच्च धावसंख्या उभ्या केल्या..India win T20 World Cup: विश्वविजेता भारत! वर्ल्ड रेकॉर्ड.... सलग दोन वर्ल्ड कप जिंकणारा पहिला संघ अन् सर्वाधिक जेतेपदही नावावर .लक्ष्याचा पाठलाग करणारा न्यूझीलंड १९ षटकांत १५९ धावांवर गडगडला. सलामीवीर टीम सेइफर्ट ( ५२) व कर्णधार मिचेल सँटनर ( ४३) यांनीच झुंज दिली. जसप्रीत बुमराहने ४-०-१५-४ असा भन्नाट स्पेल टाकला. अक्षर पटेलने घरचे मैदान गाजवताना ३ विकेट्स घेतल्या. या सामन्यातील सामनावीरचा पुरस्कार जसप्रीत बुमराहने पटकावला.. बुमराह ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताकडून सर्वाधिक ४० विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला. त्याने अर्शदीप सिंग ( ३६) याला मागे टाकले. फलंदाजांसाठी नंदनवन असलेल्या खेळपट्टीवर जस्सीने अनुभव वापरताना ४ विकेट्स घेतल्या आणि त्यामुळे त्याला हा पुरस्कार दिला गेला. .बुमराह म्हणाला, हा वर्ल्ड कप माझ्यासाठी खूप खास आहे... मी २०२३ मध्ये माझ्या घरच्या मैदानावर फायनल खेळलो होतो, परंतु जिंकू शकलो नव्हतो. पण, आज मी यशस्वी ठरलो.. मी माझा सर्व अनुभव आज उपयोगात आणला. माझे वैयक्तिक मूल्यांकन नेहमीच माझे बलस्थान राहिले आहे आणि विश्वचषक फायनलमध्ये माझ्या घरच्या मैदानावर MOTM मिळवणे, त्यापेक्षा चांगले नाही. मी इतर संघांना देखील पाहिले आहे, मला कळले की खूप वेगवान गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केल्याने शॉट बनवणे सोपे होऊ शकते. म्हणून फक्त हुशारीने खेळलो, आणि फलंदाज काय करण्याचा प्रयत्न करत आहेत याचा विचार करण्याचा प्रयत्न केला..Gautam Gambhir: फायनलचा बादशाह गंभीर! टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात ‘७-०’ चा चमत्कार; गंभीरची क्रिकेट इतिहासात अतुलनीय कामगिरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.