IND vs NZ T20I: भारतीय संघाने विश्वविक्रम रचला! आता तिसरा सामना कधी, कुठे Live पाहता येणार? जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स

India Set For Another Clash After Historic World Record : तिलक वर्मा आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी शेवटच्या षटकापर्यंत गेलेल्या सामन्यात भारताला थरारक विजय मिळवून दिला आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतील आघाडी २-० ने मजबूत केली. १८१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला चांगली सुरुवात करता आली नाही, परंतु तिलक, नमन धीर आणि नितीश यांनी आक्रमक खेळ करताना संघाला १९.५ षटकांत विजय मिळवून दिला. भारतासाठी हा ऐतिहासिक विजय ठरला आणि जगात असा पराक्रम करणारा भारत हा एकमेव संघ ठरला. त्यामुळे आता तिसऱ्या सामन्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..तिलकने २६ चेंडूंत ५१ धावांची नाबाद खेळी केली, तर नितीशनेही १३ चेंडूंत नाबाद २६ धावा केल्या. नमनने १७ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकारांसह ३१ धावांचे वादळ आणून भारतीय संघावरील दडपण कमी करण्यात सिंहाचा वाटा उचलला. भारतीय संघाचा आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० मधील हा २०० वा विजय ठरला आणि आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त दोनशे विजय मिळवणारा भारत हा पहिलाच देश ठरला. भारताने ३०० सामन्यांत २०० विजय मिळवले आहेत, तर ८३ सामन्यांत हार पत्करावी लागली आहे. ७ सामने बरोबरीत सुटले, तर १० सामने अनिर्णित राहिले आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.India vs Pakistan Cricket : भारत-पाकिस्तान यांच्यात नोव्हेंबर महिन्यात दोन मॅच; जाणून घ्या कुठे, कधी भिडणार, Live Streaming कुठे?.या विक्रमात २००९ चा वर्ल्ड कप विजेता पाकिस्तान १७६ विजयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांनी ३०४ सामन्यांत हे विजय मिळवले आहेत. त्यापाठोपाठ न्यूझीलंड ( १३५), दक्षिण आफ्रिका ( १२९), इंग्लंड ( १२८) यांचा क्रमांक येतो. भारतीय संघाने सर्वाधिक २२ विजय हे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका या संघांविरुद्ध मिळवले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेला २१ आणि न्यूझीलंडला १९ सामन्यांत टीम इंडियाने नमवले आहे. पाकिस्तानविरुद्ध भारताची जय-पराजयाची आकडेवारी १४-३ अश आहे. .Where to watch India vs New Zealand 3rd T20I liveभारत-न्यूझीलंड यांच्यातला तिसरा सामना २७ ऑक्टोबरला वेलिंग्टन येथे होणार आहे. भारतीय खेळाडू त्यासाठी वेलिंग्टनमध्ये दाखल झाले आहेत. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी १२:३० वाजता सुरू होईल. सोनी स्पोर्ट्स चॅनेलवर व सोनी लिव अॅपवर सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.