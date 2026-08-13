WTC Final Qualification Scenario: भारताला फायनलमध्ये पोहोचायचं असेल तर उरलेले सामने महत्त्वाचे; जाणून घ्या टीम इंडियाचं गणित

WTC Final Qualification Scenario: भारतीय संघ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या (WTC) अंतिम सामन्यात आपले स्थान पक्के करेल का, असा प्रश्न प्रत्येक भारतीय चाहत्याच्या मनात आहे. नेमकं भारतीय संघाला किती सामन्यांमध्ये विजय मिळवावा लागेल आणि वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या क्रमवारीत काय बदल होऊ शकतात? नेमकं गणित काय आहे?भारतीय संघाने २०२१ आणि २०२३ मध्ये जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) स्पर्धेचा अंतिम सामना खेळला होता. परंतु, दोन्ही वेळा संघाला न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर मात्र २०२३-२५ या सत्रात भारतीय संघ अंतिम फेरीत पोहोचू शकला नाही..आता WTC २०२५-२७ मध्ये भारताच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याची शक्यता किती आहे? तसेच, त्यासाठी नेमकं काय गणित जुळवावं लागेल, हे जाणून घेऊया. भारताने आतापर्यंत WTC २०२५-२७ मध्ये ९ कसोटी सामने खेळले आहेत. यामध्ये भारताने ४ सामने जिंकले, ४ सामने गमावले आणि १ सामना ड्रॉ झाला. त्यामुळे भारत सध्या गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे..IND vs SL Test : जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौऱ्याला मुकणार? प्रमुख गोलंदाजाचा फिटनेस अहवाल आला समोर; नेमकं काय आहे त्यात? .आता भारताला आणखी ९ कसोटी सामने खेळायचे आहेत. यामध्ये श्रीलंकेविरुद्ध २, न्यूझीलंडविरुद्ध २ आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५ कसोटी सामने आहेत.भारताला किती सामने जिंकावे लागतील?फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी भारताला उरलेल्या सामन्यांमध्ये जास्तीत जास्त विजय मिळवावे लागतील. भारताने ९ पैकी ७ सामने जिंकले, तर फायनलमध्ये जाण्याचा दावा मजबूत होऊ शकतो..८ सामने जिंकले आणि १ सामना ड्रॉ झाला, तर भारताची स्थिती आणखी चांगली होईल. तर उरलेले सर्व ९ सामने जिंकले, तर भारताचं फायनलचं गणित खूपच मजबूत होईल.मात्र भारताला फक्त स्वतःचे सामने जिंकून चालणार नाही. गुणतालिकेत भारताच्या पुढे असलेल्या ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या निकालांचाही परिणाम होणार आहे..IND vs SL: भारत श्रीलंका कसोटी मालिका कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती .ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची मालिका ठरणार महत्त्वाचीभारतासाठी श्रीलंका आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकांसोबतच ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची ५ कसोटी सामन्यांची मालिका खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. या मालिकेत भारताला चांगली कामगिरी करावी लागेल.म्हणूनच आता भारतासाठी प्रत्येक कसोटी महत्त्वाची आहे. श्रीलंकेपासून सुरू होणाऱ्या या प्रवासात टीम इंडिया WTC फायनलचं तिकीट मिळवणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.