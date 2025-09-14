Cricket

IND vs PAK, Asia Cup: बुमराह, कुलदीप, अक्षर, हार्दिक... सगळेच चमकले! शंभरी पार करतानाही पाकिस्तानला आठवले तारे

Indian Bowlers Restrict Pakistan to 127: भारताच्या गोलंदाजांनी आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यामुळे पाकिस्तानने कसेबसे १०० धावा पार केल्या. भारतासमोर विजयासाठी सोपे लक्ष्य आहे.
  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारताच्या गोलंदाजांनी पाकिस्तानविरुद्ध प्रभावी कामगिरी केली.

  • जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आणि हार्दिक पांड्याने पाकिस्तानच्या फलंदाजांना अडचणीत टाकले.

  • शाहिन आफ्रिदीच्या आक्रमक खेळामुळे पाकिस्तानने १२८ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

