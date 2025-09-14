IND vs PAK, Asia Cup: बुमराह, कुलदीप, अक्षर, हार्दिक... सगळेच चमकले! शंभरी पार करतानाही पाकिस्तानला आठवले तारे

आशिया कप २०२५ मध्ये भारताच्या गोलंदाजांनी पाकिस्तानविरुद्ध प्रभावी कामगिरी केली. जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आणि हार्दिक पांड्याने पाकिस्तानच्या फलंदाजांना अडचणीत टाकले. शाहिन आफ्रिदीच्या आक्रमक खेळामुळे पाकिस्तानने १२८ धावांचे लक्ष्य ठेवले..भारतीय संघाच्या गोलंदाजांनी पाकिस्तानविरुद्ध आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सामन्यात दणक्यात सुरुवात केली आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रविवारी (१४ सप्टेंबर) हा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात पाकिस्तानला धावा करण्यासाठी संघर्ष करायला भारतीय गोलंदाजांनी भाग पाडले. त्यामुळे शंभरी पार करतानाही पाकिस्तानला संघर्ष करायला लागला. पण शाहिन आफ्रिदीने शेवटी केलेल्या आक्रमणामुळे पाकिस्तानने भारतासमोर विजयासाठी १२८ धावांचे समाधानकारक लक्ष्य ठेवले आहे..IND vs PAK, Asia Cup: पाकिस्तानने टॉस जिंकला, पण भारताच्या मनासारखा निर्णय घेतला; पाहा प्लेइंग - ११ .या सामन्यात पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्याकडून सैम आयुब आणि साहिबजादा फरहान सलामीला फलंदाजीला आले. हार्दिक पांड्याने पहिल्या षटकात गोलंदाजी केली. पहिला चेंडू वाईड झाला. पण त्याच्या पुढच्याच चेंडूवर युवा फलंदाज आयुबचा झेल जसप्रीत बुमराहने घेतला. त्यामुळे पाकिस्तानने पहिल्याच चेंडूवर विकेट गमावली. हार्दिकने आऊटस्विंगर गोलंदाजी करताना आयुबला चकवले. बुमराहने पाँइंटला क्षेत्ररक्षण करताना झेल घेतला. दरम्यान आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये सामन्याच्या पहिल्याच वैध चेंडूवर विकेट घेणारा हार्दिक अर्शदीप सिंगनंतरचा दुसराच भारतीय गोलंदाज ठरला. अर्शदीपने २०२४ मध्ये युएसएविरुद्ध न्यूयॉर्कमध्ये असा कारनामा केला होता..त्यानंतर फलंदाजीला आलेला मोहम्मद हॅरिसला दुसऱ्या षटकाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर जसप्रीत बुमराहने माघारी धाडले. बुमराहने टाकलेल्या चेंडूवर हॅरिसने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू वर उंच उडाला, यावेळी हार्दिक पांड्या पळत आला आणि त्याने सहज हा चेंडू पकडला. त्यामुळे हॅरीस ३ धावांवर बाद झाला. पाकिस्तानला ६ धावांवर २ विकेट्स गमवाव्या लागल्या. तरी नंतर साहिबजादाला फखर जमानची साथ मिळाली. फरहानने आक्रमक खेळ केला. हे दोघे डाव सांभाळत होते. पण अखेर ८ व्या षटकात अक्षर पटेलने फखर जमानला माघारी धाडले. तिलक वर्माने त्याचा झेल घेतला. फखरने १५ चेंडूत १७ धावा केल्या. १० व्या षटकात अक्षरनेच पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघालीही फार काळ टिकू दिलं नाही. अत्यंत धीम्या गतीने खेळलेल्या आघाला अक्षर पटेलने अभिषेक शर्माच्या हातून झेलबाद केले. सलमानने १२ चेंडूत ३ धावा केल्या..त्यामुळे पाकिस्तानची अवस्था १० षटकात ४ बाद ४९ धावाच करता आल्या होत्या. त्यानंतरही १३ व्या षटकात कुलदीप यादवने दोन चेंडूत दोन मोठे धक्के पाकिस्तानला दिले. त्याने हसन नवाज (५) आणि मोहम्मद नवाज (०) यांना बाद केले. त्याला हॅट्रिकचीही संधी होती, पण ती संधी हुकली. या विकेट जात असताना सलामीवीर साहिबजादा एका बाजू सांभाळत खेळत होता. पण त्याचाही अडथळा कुलदीप यादवनेच १७ व्या षटकात दूर केला. साहिबजादाने ४४ चेंडूत ४० धावा केल्या, ज्यात १ चौकार आणि ३ षटकार मारले. त्याचा झेल हार्दिक पांड्याने घेतला. तरी शाहिन आफ्रिदीने २ षटकार मारत संघाला १०० धावांच्या आसपास पोहचवले होते. अशात फहिम अश्रफला ११ धावांवर वरुण चक्रवर्तीने पायचीत केले. १९ व्या षटकात सुफीयान मुकिमलाही बुमराहने बाद केले होते. पण शाहिन आफ्रिदीने शेवटच्या षटकात आक्रमक खेळ केला. त्यामुळे पाकिस्तानला २० षटकात ९ बाद १२७ धावा करता आल्या. शाहिन आफ्रिदी १६ चेंडूत ४ षटकारांसह ३३ धावांवर नाबाद राहिला..Asia Cup 2025, IND vs PAK: पाकिस्तान सामन्याबाबत भारतीय संघाचा विचार काय? प्रशिक्षकांनी स्पष्टच सांगितलं.भारताकडून गोलंदाजी करताना कुलदीप यादवने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. हार्दिक पांड्या आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..FAQs१. भारताने पाकिस्तानला किती धावांवर रोखले?➤ भारताने पाकिस्तानला २० षटकांत ९ बाद १२७ धावांवर रोखले.(How many runs did India restrict Pakistan to?)२. हार्दिक पांड्याने कोणता विक्रम केला?➤ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात पहिल्याच वैध चेंडूवर विकेट घेणारा हार्दिक अर्शदीप सिंगनंतरचा दुसरा भारतीय ठरला.(What record did Hardik Pandya achieve?)३. भारताकडून सर्वाधिक विकेट्स कोणी घेतल्या?➤ कुलदीप यादवने ३ विकेट्स घेतल्या.(Who took the most wickets for India?)४. बुमराहने किती विकेट्स घेतल्या?➤ बुमराहने २ विकेट्स घेतल्या.(How many wickets did Bumrah take?)५. पाकिस्तानचा कर्णधार किती धावांवर बाद झाला?➤ सलमान अली आघा १२ चेंडूत फक्त ३ धावा करून बाद झाला.(How many runs did Pakistan’s captain score?)६. सामना कुठे खेळला गेला?➤ हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला गेला.(Where was the match played?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.