Viral Video: 'अरे, अरे मी गर्लफ्रेंड आहे का तुझी?', हर्षित राणा फोटा काढायला आलेल्या चाहत्याला असं का म्हणाला?

२३ वर्षीय वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा भारताच्या तिन्ही प्रकारात स्थान मिळवून चर्चेत आला आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील आगामी वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी त्याची निवड झाली आहे. याचदरम्यान त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यात तो चाहत्याला म्हणतो, 'मी तुझी गर्लफ्रेंड आहे का?'.भारताचा २३ वर्षीय वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. त्याने खूप कमी कालावधीत भारताच्या तिन्ही प्रकारात स्थान मिळवले आहे. मात्र यावरूनच काही आजी-माजी क्रिकेटपटूंनी सवालही केला आहे. राणा सर्वात आधी आयपीएल २०२४ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सकडून खेळताना प्रकाशझोतात आला होता. त्याने कोलकातासाठी त्या हंगामात चांगली कामगिरी केली होती. त्यानंतर त्याचे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून कसोटीत पदार्पण झाले, यानंतर त्याने वनडे आणि टी२० क्रिकेटमध्येही पदार्पण केले..IND vs AUS Full Schedule: भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक ! वाचा कधी, कुठे, केव्हा खेळणार; वेळ व Live Telecast.हर्षित राणा वेगवान गोलंदाजीसोबतच तळात चांगली गोलंदाजीही करू शकतो. त्याने या कालावधीत त्याचे काही चाहतेही निर्माण केले आहेत. यादरम्यान, त्याचा सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये राणा विमानतळावर त्याच्या बॅगांची ट्रॉली घेऊन चाललेला असताना एक व्यक्ती अचानक आला आणि त्याने त्याला हात लावून थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी हर्षित त्याला पाहून म्हणाला, 'अरे, अरे, मी काय तुझी गर्लफ्रेंड आहे का?' त्यानंतर त्याने त्या चाहत्यासोबत फोटो काढला. त्यानंतर एकाने त्याला विचारले की पुढच्या योजना काय? त्यावर त्याने उत्तर दिलं की आता ऑस्ट्रेलिया दौरा..हर्षित राणाची आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे आणि टी२० या दोन्ही मालिकांसाठी निवड झाली आहे. भारताला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध १९ ऑक्टोबरपासून वनडे मालिका खेळायची आहे, त्यानंतर २९ ऑक्टोबरपासून टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. ऑस्ट्रेलियातील उसळी घेणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर हर्षित राणाच्या गोलंदाजी शैलीला फायदा होऊ शकतो..U19 IND vs U19 AUS: एकाच दिवसात १७ विकेट्स! गोलंदाजांनी मैदान गाजवलं, पण वैभव सूर्यवंशीसह सारेच फलंदाज फेल; भारताला निसटती आघाडी.हर्षित राणाने आत्तापर्यंत २ कसोटी सामने खेळले आहेत. यामध्ये ४ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच ५ वनडे सामन्यांमध्ये त्याने १० विकेट्स घेतल्या आहेत. याशिवाय त्याने ३ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये ५ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो आयपीएलमध्ये ३४ सामने खेळला असून त्याने ४० विकेट्स घेतल्या आहेत..