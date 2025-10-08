Cricket

Viral Video: 'अरे, अरे मी गर्लफ्रेंड आहे का तुझी?', हर्षित राणा फोटा काढायला आलेल्या चाहत्याला असं का म्हणाला?

Harshit Rana Viral Video: हर्षित राणाचा सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये फोटो काढायला आलेल्या चाहत्याला तो 'मी तुझी गर्लफ्रेंड आहे का?' असा प्रश्नही विचारला आहे.
Harshit Rana

Harshit Rana

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • २३ वर्षीय वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा भारताच्या तिन्ही प्रकारात स्थान मिळवून चर्चेत आला आहे.

  • ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील आगामी वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी त्याची निवड झाली आहे.

  • याचदरम्यान त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यात तो चाहत्याला म्हणतो, 'मी तुझी गर्लफ्रेंड आहे का?'

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Indian Cricketer
ind vs aus
Cricket Viral Video
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com