Ranji Trophy: ऋतुराज गायकवाडचा मनाचा मोठेपणा! सामनावीर पुरस्कार Prithvi Shaw सोबत केला शेअर; पाहा Video

Ruturaj Gaikwad Shares MOM Award with Prithvi Shaw: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत महाराष्ट्राने चंदिगढविरुद्ध मोठा विजय मिळवला. या विजयानंतर ऋतुराज गायकवाडने त्याला मिळालेला सामनावीर पुरस्कार पृथ्वी शॉसोबत शेअर करत खिलाडूवृत्ती दाखवली.
Ruturaj Gaikwad - Prithvi Shaw | Ranji Trophy | Chandigarh vs Maharashtra

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत महाराष्ट्राने चंदिगढवर दणदणीत विजय मिळवला.

  • या विजयात ऋतुराज गायकवाड आणि पृथ्वी शॉचे योगदान महत्त्वाचे ठरले.

  • ऋतुराजने सामनावीर पुरस्कार पृथ्वी शॉसोबत शेअर करून खिलाडूवृत्ती दाखवली असून त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

