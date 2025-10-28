Ranji Trophy: ऋतुराज गायकवाडचा मनाचा मोठेपणा! सामनावीर पुरस्कार Prithvi Shaw सोबत केला शेअर; पाहा Video

रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत महाराष्ट्राने चंदिगढवर दणदणीत विजय मिळवला. या विजयात ऋतुराज गायकवाड आणि पृथ्वी शॉचे योगदान महत्त्वाचे ठरले. ऋतुराजने सामनावीर पुरस्कार पृथ्वी शॉसोबत शेअर करून खिलाडूवृत्ती दाखवली असून त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. .रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत दुसऱ्या फेरीतील अंकित बावणेच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्राच्या संघाने चंदिगढविरुद्ध १४४ धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे महाराष्ट्राने महत्त्वाचे ६ गुण कमावले आहेत. महाराष्ट्राला विजय मिळवून देण्यात पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड, मुकेश चौधरी, विकी ओत्सवाल, रामकृष्ण घोष यांचे विशेष योगदान राहिले. तथापि, सामनावीर पुरस्कार ऋतुराज गायकवाडला देण्यात आला. पण त्याने मनाचा मोठेपणा दाखवला आणि हा पुरस्कार पृथ्वी शॉ सोबत स्वीकारला..Ranji Trophy: महाराष्ट्राचा मोठा विजय! पृथ्वी शॉच्या द्विशतकानंतर मुकेश चौधरी अन् रामकृष्ण घोषचा चंदिगढविरुद्ध तिखट मारा.पहिल्या डावात महाराष्ट्राने ८३ धावात चार विकेट्स गमावलेले असताना ऋतुराजने ११६ धावांची शतकी खेळ करत संघाला सावरले होते. त्याला सौरभ नवले (६६) आणि अर्शिन कुलकर्णी (५०) यांची साथ मिळाली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र पहिल्या डावात ८५.५ षटकात ३१३ धावांपर्यंत पोहचू शकले होते. त्यानंतर विकी ओत्सवालच्या ६ विकेट्समुळे चंदिगढचा पहिला डाव २०९ धावांवरच संपल्याने महाराष्ट्राला १०४ धावांची आघाडी मिळाली होती..त्यानंतर दुसऱ्या डावात मात्र पृथ्वी शॉ याने आक्रमक खेळ केला. त्याने द्विशतक झळकावताना १५६ चेंडूत २९ चौकार आणि ५ षटाकारांसह २२२ धावा केल्या. सिद्धेश वीरने ६२ धावा केल्या, तर ऋतुराजने दुसऱ्या डावातही ३५ चेंडूत नाबाद ३६ धावा केल्या होत्या. महाराष्ट्राने दुसरा डाव ३ बाद ३५९ धावांवरच घोषित करत चंदिगढसमोर ४६४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चंदिगढचा दुसरा डाव ३१९ धावांवर संपला. महाराष्ट्राकडून मुकेश चौधरी आणि रामकृष्ण घोष यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या..Ranji Trophy : मोहम्मद शमीने टप्पात कार्यक्रम केला; MS Dhoni चा पठ्ठ्या शतक झळकावून एकटा नडायला गेला, पण....दरम्यान, पहिल्याच डावात महाराष्ट्र संघ संकटात असताना संघाला त्यातून बाहेर काढणाऱ्या ऋतुराजला सामन्यानंतर सामनावीर म्हणून सन्मानित करण्यात आले. त्याच्या खेळीने संघाने मिळवलेली लय नंतर शेवटपर्यंत सोडली नव्हती. तथापि, ऋतुराजने खिलाडूवृत्ती दाखवली आणि त्याच्याप्रमाणेच पृथ्वी शॉचे द्विशतक महत्त्वाचे असल्याचे दाखवून देत सामनावीर पुरस्कार त्याच्यासोबत शेअर केला. ऋतुराजने सामनावीर पुरस्कार घेताना पृथ्वी शॉ यालाही बोलवतानाचा व्हिडिओ महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडिओवर बऱ्याच प्रतिक्रिया येत असून हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..ऋतुराज सध्या दमदार फॉर्ममध्ये आहे. त्याने रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये पहिल्या फेरीत महाराष्ट्राकडून केरळविरुद्ध खेळताना पहिल्या डावात ९१ आणि दुसऱ्या डावात नाबाद ५५ धावांची खेळी केली होती. त्याच्या या खेळींमुळे महाराष्ट्राने केरळविरुद्ध सामना पहिल्या डावातील आघाडीसह अनिर्णित ठेवण्यात यश मिळवले होते. ऋतुराजने रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये आत्तापर्यंत ४ डावात २९८ धावा केल्या आहेत. आता महाराष्ट्राला हीच अपेक्षा असेल की ऋतुराजचा हा फॉर्म कायम राहावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.