World Para Athletics: अंगार, बाकी सब भंगार! भालाफेकपटू नवदीन सिंगच्या सेलिब्रेशननी हवा, Video Viral

वर्ल्ड पॅरा ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये भारताने २२ पदकांसह १० वा क्रमांक मिळवला. पॅरिस पॅरालिम्पिकमधील सुवर्णपदक विजेता नवदीप सिंगला या स्पर्धेत त्याला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. दरम्यान त्याने केलेल्या त्याच्या सर्वोत्तम थ्रोवर त्याने केलेलं सेलिब्रेशन चर्चेत आहे..वर्ल्ड पॅरा ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ स्पर्धेच्या शेवटच्या दिवशी भारताच्या खात्यात ४ पदके आले. रविवारी (५ ऑक्टोबर) ही स्पर्धा संपली. यजमान भारताने २२ पदके या स्पर्धेत जिंकली, त्यामुळे पदक तालिकेत भारतीय संघ १० व्या क्रमांकावर राहिला. भारताकडून नवदीप सिंग, प्रीती पल, सिमरन शर्मा आणि संदीप यांनी शेवटच्या दिवशी पदके जिंकली. दरम्यान, रविवारी सर्वांचे लक्ष नवदीप सिंगकडे होते. कारण त्याने पॅरिस पॅरालिम्पिकमध्ये ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकून सर्वांचे लक्ष वेधले होते..पॅरिस पॅरालिम्पिकमध्ये नवदीप त्याच्या गमतीशीर सेलिब्रेशनमुळेही चर्चेत आला होता. त्याने पुरुषांच्या F41 भालाफेक प्रकारात ४८.३२ मीटर लांब भाला फेकत पॅरिस पॅरालिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकले होते. त्यामुळे रविवारी देखील तो कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते.त्याने रविवारी ४५.४६ मीटर लांब भाला तिसऱ्या प्रयत्नात फेकला. हे त्याचे या स्पर्धेतील सर्वोत्तम अंतर ठरले. मात्र, २४ वर्षीय नवदीपला त्यापेक्षा लांब भाला फेकता आला नाही. त्यामुळे त्याला रौप्य पदावर समाधान मानावे लागले. इराणच्या सादेघ बैत सायाहने ४८.८६ मीटर लांब भाला फेकत सुवर्णपदक जिंकले. सायाह पॅरिस पॅरालिम्पिकमध्ये सर्वात लांब भाला फेकल्यानंतर स्पर्धेतून अपात्र ठरला होता. मात्र त्याने वर्ल्ड पॅरा ऍथलेटिक्समध्ये मात्र सुवर्णपदकावर नाव कोरले..नवदीपच्या सेलिब्रेशनची चर्चानवदीप तिसऱ्या प्रयत्नापूर्वी चांगला वॉर्मअप करताना दिसला होता. त्यानंतर त्याने यंदाच्या हंगामातील सर्वोत्तम ४५.४६ मीटर लांब भाला फेकल्यानंतर नेहमीप्रमाणे मोठा जल्लोष केला. तो इतक्या उत्साहात ओरडत होता की नंतर रेफ्रीला येऊन त्याला शांत करावा लागले. त्याच्या सेलिब्रेशनचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे..भारताचे इतर तीन पदकेसिमरन शर्मा रविवारी बऱ्यापैकी दमलेली होती. तिने महिलांच्या २०० मीटर T12 प्रकारात रौप्य पदक जिंकले. ही तिची दोन दिवसातील ६ वी शर्यत होती. तिने १०० मीटर T12 प्रकारात सुवर्णपदक यापूर्वी जिंकले होते. दरम्यान, २०० मीटर T12 मध्ये ती तिसऱ्या क्रमांकावर आली होती. पण पहिल्या क्रमांकावर आलेली व्हेनेझुएलाची अलेजांड्रा पेरेझ लोपेझ अपात्र ठरल्याने सिमरनला रौप्य पदक देण्यात आले. सुवर्णपदक ब्राझीलच्या बारोस डी सिल्वाला मिळाले..प्रीती पलने महिलांच्या १०० मीटर T35 प्रकारात रौप्य पदक जिंकले, तर पुरुषांच्या २०० मीटर T44 प्रकारात संदीपने कांस्य पदक जिंकले. त्यामुळे भारताच्या पदकांची संख्या २२ वर गेली. भारताने वर्ल्ड पॅरा ऍथलेटिक्स स्पर्धेत सहा सुवर्ण, ९ रौप्य आणि ७ कांस्य पदके जिंकली..