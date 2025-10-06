Cricket

World Para Athletics: अंगार, बाकी सब भंगार! भालाफेकपटू नवदीन सिंगच्या सेलिब्रेशननी हवा, Video Viral

Navdeep Singh’s Aggressive Celebration: भारताचा भालाफेकपटू नवदीप सिंगने वर्ल्ड पॅरा ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीपमध्ये पदक जिंकले. त्याने त्याचा सर्वोत्तम थ्रो केल्यानंतर जे सेलिब्रेशन केले, ते सध्या चर्चेत आहे.
Navdeep Singh’s Aggressive Celebration

Navdeep Singh’s Aggressive Celebration

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • वर्ल्ड पॅरा ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये भारताने २२ पदकांसह १० वा क्रमांक मिळवला.

  • पॅरिस पॅरालिम्पिकमधील सुवर्णपदक विजेता नवदीप सिंगला या स्पर्धेत त्याला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले.

  • दरम्यान त्याने केलेल्या त्याच्या सर्वोत्तम थ्रोवर त्याने केलेलं सेलिब्रेशन चर्चेत आहे.

Loading content, please wait...
Athletes
Javelin Thrower
Silver
medals
Javelin Throw
Men's javelin throw
Javelin Throw Competition
Indian athletics news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com