IND vs AFG: पहिल्या T20I पूर्वी 'जन गण मन'च्या आधी 'वंदे मातरम्' का वाजवलं गेलं? जाणून घ्या ऐतिहासिक घटनेमागचं कारण

Vande Mataram Before National Anthem in IND vs AFG, 1st T20I : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान संघात पहिला टी२० सामना नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर पार पडला. या सामन्यात भारतीय संघाने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. हा सामना ऐतिहासिकही ठरला. या टी२० मालिकेचे आयोजक अफगाणिस्तान असल्याने भारतीय संघ पहिल्यांदाच घरच्या प्रेक्षकांसमोर पाहुणा म्हणून खेळला. याशिवाय या सामन्यापूर्वी एक ऐतिहासिक घटनाही पाहायला मिळाली. हा सामना सुरू होण्यापूर्वी भारताचे राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगीताआधी वाजवण्यात आले. क्रिकेटमध्ये असं पहिल्यांदाच झालं की भारताच्या सामन्यापूर्वी 'वंदे मातरम्' हे 'जन गण मन'च्या आधी वाजवण्यात आले. तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यात पहिल्यांदाच 'वंदे मातरम्' वाजवले गेले. .IND vs AFG, 1st T20I: ७ सिक्स अन् ७ फोर... अभिषेक शर्माचं वादळ घोंगावलं, पण शतक हुकलं! भारताचा १४ ओव्हरमध्येच दणदणीत विजय.या घडामोडीमागे २८ जानेवारी २०२६ रोजी केंद्रिय गृह मंत्रालयाने (MHA) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पार्श्वभूमी आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम्'ची पहिली सहा कडवी सादर करणे आवश्यक करण्यात आले होते. तसेच राष्ट्रगीतापूर्वी राष्ट्रीय गीत म्हणजेच 'वंदे मातरम्' हे 'जन गण मन'च्या आधी वाजवण्यात किंवा गायले जावे, असा मुख्य नियम आहे. 'वंदे मातरम्' निर्धारित १९० सेकंदाचे आहे. दरम्यान, गृहमंत्रालयाने ज्या कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रीय गीत अनिवार्य केले होते, त्यांची यादी दिली होती. पण त्यात क्रीडा स्पर्धांचा समावेश करण्यात आला नव्हता..१५ ऑगस्ट २०२६रोजी पहिल्यांदाच 'वंदे मातरम्' आणि 'जन गण मन' पूर्ण स्वरुपात एकत्र सादर करण्यात आले होते. 'वंदे मातरम्' हे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी १८७० च्या दशकात बंगाली भाषेत लिहिले होते. त्यातील पहिली दोन कडवी भारताचे राष्ट्रीय गीत म्हणून १९०५ साली स्वीकारण्यात आली होती..दरम्यान गृहमंत्रालयाने १० पानी आदेशात स्पष्ट केले होते की राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ आणि राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ हे जेव्हा एकत्र सादर केले जाईल, तेव्हा सर्वप्रथम 'वंदे मातरम्' वाजवले किंवा गायले जाईल. तसेच राष्ट्रगीत व राष्ट्रीय गीत साजरे होत असताना उपस्थितांनी सावध मुद्रेत उभे रहावे, असेही सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, भारत - अफगाणिस्तान संघातील सामन्याआधी वाजवण्यात आलेले 'वंदे मातरम्' हे पाऊल केंद्र सरकारने अलीकडेच वंदे मातरमला लोकप्रिय करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांशी सुसंगत होते..IND vs AFG: अभिषेक शर्माचं शतक हुकलं, पण 'असा' पराक्रम करणारा पहिलाच भारतीय ठरला! आंद्रे रसेलला टाकलं मागं.भारताचा विजयदरम्यान, या सामन्यात अफगाणिस्तानने अझमतुल्ला ओमरझाईच्या नाबाद ६४ धावांच्या खेळीच्या जोरावर २० षटकात ८ बाद १५६ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर १५७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १३.१ षटकातच ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. भारताकडून अभिषेक शर्माने ३२ चेंडूत ८२ धावांची खेळी केली. ईशान किशनने ४२ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.