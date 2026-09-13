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IND vs AFG, 1st T20I: ७ सिक्स अन् ७ फोर... अभिषेक शर्माचं वादळ घोंगावलं, पण शतक हुकलं! भारताचा १४ ओव्हरमध्येच दणदणीत विजय

India to Dominant 7-Wicket Win Vs Afghanistan in 1st T20I: दिल्लीतल्या पहिल्या टी२० सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानचा दणदणीत पराभव करून मालिकेत आघाडी घेतली. अभिषेक शर्माने वादळी अर्धशतक करत विजयात मोलाचा वाटा उचलला. त्याला ईशान किशनने चांगली साथ दिली.
India to Dominant 7-Wicket Win Vs Afghanistan in 1st T20I

Abhishek Sharma | India to Dominant 7-Wicket Win Vs Afghanistan in 1st T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Afghanistan vs India, 1st T20I Marathi News : भारतीय क्रिकेट संघाने अफगाणिस्तानविरुद्ध दिल्लीत झालेल्या पहिल्या टी२० सामन्यात ७ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत भारताने १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

भारताच्या विजयात अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) आणि ईशान किशन (Ishan Kishan) यांचं मोठं योगदान राहिलं. दोघांनीही आक्रमक खेळ केला.

या सामन्यात अफगाणिस्तानने भारतासमोर विजयासाठी १५७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारतीय संघाने अभिषेक आणि ईशान यांच्या १२१ धावांच्या भागीदारीसह १३.१ षटकात ३ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केले.

India to Dominant 7-Wicket Win Vs Afghanistan in 1st T20I
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