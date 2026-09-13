IND vs AFG, 1st T20I: ७ सिक्स अन् ७ फोर... अभिषेक शर्माचं वादळ घोंगावलं, पण शतक हुकलं! भारताचा १४ ओव्हरमध्येच दणदणीत विजय

Afghanistan vs India, 1st T20I Marathi News : भारतीय क्रिकेट संघाने अफगाणिस्तानविरुद्ध दिल्लीत झालेल्या पहिल्या टी२० सामन्यात ७ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत भारताने १-० अशी आघाडी घेतली आहे. भारताच्या विजयात अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) आणि ईशान किशन (Ishan Kishan) यांचं मोठं योगदान राहिलं. दोघांनीही आक्रमक खेळ केला. या सामन्यात अफगाणिस्तानने भारतासमोर विजयासाठी १५७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारतीय संघाने अभिषेक आणि ईशान यांच्या १२१ धावांच्या भागीदारीसह १३.१ षटकात ३ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केले. .IND vs AFG 1st T20I: बुमराह, अर्शदीप आणि चक्रवर्तीची भेदक गोलंदाजी; पण ओमरझाईच्या अर्धशतकाने अफगाणिस्तान दीडशे पार.लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांची सलामी जोडी उतरली होती. दोघांनीही आक्रमक सुरुवात केली होती. मात्र सॅमसनला तिसऱ्या षटकात अझमतुल्ला ओमरझाईने डारविश रसुलीच्या हातून झेलबाद केले. सॅमसन २ चौकारांसह १० धावा केल्या. पण त्यानंतर अभिषेक शर्माने कमालीची वेगवान फलंदाजी केली. त्याला दुसऱ्या बाजूने ईशानने चांगली साथ दिली. अभिषेकने २२ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याचे हे आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधील १४ वे अर्धशतक ठरले. त्यातील १२ अर्धशतके त्याने २५ चेंडूंच्या आत केली आहेत..अभिषेक शतकही करेल असं चित्र दिसत होतं. मात्र अखेर ११ व्या षटकात त्याला मोहम्मद नबीने बाद केले. अभिषेकने ३२ चेंडूत ७ चौकार आणि ७ षटकारांसह ८२ धावांची खेळी केली. नबीने १३ व्या षटकात ईशान किशनलाही ४२ धावांवर राशिद खानच्या हातून झेलबाद केले. किशनने ३३ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकार मारला. तो बाद झाला, तेव्हा भारताला विजयासाठी ५ धावांचीच गरज होती. या धावा कर्णधार श्रेयस अय्यर (८*) आणि उपकर्णधार तिलक वर्मा (३*) यांनी पूर्ण केले..तत्पुर्वी, अफगाणिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १५६ धावा के्ल्या होत्या. अफगाणिस्तानने ४३ धावांवरच ५ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण अझमतुल्ला ओमरझाई आणि मोहम्मद नबी यांनी ८३ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे अफगाणिस्तानला १५० धावा पार करता आल्या. अझमतुल्ला ४४ चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६४ धावांवर नाबाद राहिला. मोहम्मद नबीने २७ चेंडूत ३३ धावा केल्या. शेवटी मुजीब उर रेहमानने ३ चेंडूत नाबाद ९ धावा केल्या..IND vs AFG, Video: बुमराह आला अन् दुसऱ्याच बॉलवर विकेट घेतली! भुवनेश्वर कुमारच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान.भारताकडून गोलंदाजी करताना अर्शदीप सिंगने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.आता भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील दुसरा टी२० सामना १५ सप्टेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.