इंडियन प्रीमिअर लीग अनधिकृत? BCCI विरोधात केरळ उच्च न्यायालयात विचित्र याचिका दाखल; २८ पासून लीग सुरू होणार की नाही?

Why petition filed against IPL before 2026 season? इंडियन प्रीमिअर लीगचे १९ वे पर्व २८ मार्च पासून सुरू होत आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सलामीच्या लढतीत सनरायझर्स हैदराबादचा सामना करणार आहे. क्रिकेट चाहत्यांमध्ये IPL 2026 ची प्रचंड उत्सुकता आहे, परंतु इंडियन प्रीमिअर लीग "अनधिकृत" असल्याची याचिका केरळच्या उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले. २००८ पासून सुरू असलेली आयपीएल ही illegal असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे..एर्नाकुलम येथील आशिक नावाच्या व्यक्तिने ही याचिका दाखल केली आहे. IPL ही भारताची अधिकृत मालिका नाही आणि त्यामुळे बीसीसीआयने दिलेले इंडियन प्रीमिअर लीग हे नाव अधिकृत नाही, असे या याचिकेत म्हटले गेले आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश सौमेन सेन व न्यायाधीश श्याम कुमार व्ही एम यांनी या युक्तिवादात काहीच अर्थ नसल्याचे सांगून ही याचिका फेटाळून लावली..माझी ओळख, माझे नाव, माझा चेहरा... गौतम गंभीरची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव; २.५० कोटींचा नुकसानीचा दावा, नेमकं काय प्रकरण?.भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर केले. RCB vs SRH सामन्याने २८ मार्चपासून आयपीएलच्या १९व्या पर्वाला सुरुवात होणार आहे. एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. या स्टेडियमवर यंदाच्या पर्वात फक्त ५ सामने खेळवण्याची परवानगी मिळाली आहे. मागच्या वर्षी RCB च्या विजयोत्सवात ११ चाहत्यांचा चेंगराचेंगरीत मृत्यू झाला होता. त्यानंतर चिन्नास्वामी स्टेडियमवर एकही क्रिकेट सामना झाला नाही..२९ मार्च रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होईल. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी येथे राजस्थान रॉयल्सचा सामना करेल. आयपीएल २०२५ चे उपविजेते पंजाब किंग्स मुल्लानपूर येथे गुजरात टायटन्सचा सामना करेल. २० सामन्यांमध्ये ४ डबल हेडर पाहायला मिळतील.