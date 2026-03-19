खेळाडूंचे कल्याण, हक्कांच्या बाबतीत आयपीएल ही जगातील सर्वोत्तम ट्वेंटी- २० लीग नाही! WCA चा धक्कादायक अहवाल, नव्या लीग टॉपर...

Why IPL is not best T20 league for player rights? इंडियन प्रीमिअर लीग ही जगातील सर्वात मोठी ट्वेंटी-२० फ्रँचायझी लीग आहे. जगात सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या लीगमध्ये आयपीएलचे नाव आहे. पण, असे असले तरी क्रिकेटपटूंचे कल्याण व हक्कांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आयपीएलमध्ये सुधारणेला अजूनही वाव असल्याचे एका अभ्यासात समोर आले आहे..जागतिक क्रिकेटपटू संघटनेने (WCA) नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, खेळाडूंचे हक्क आणि कल्याणाच्या बाबतीत आयपीएल तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. BCCI ची सर्वाधिक कमाई करणारी ही लीग, इंग्लंडच्या 'द हंड्रेड' आणि दक्षिण आफ्रिकेतील 'SA20' लीगच्या मागे आहे. WCA ने या निकषांवर आयपीएलला ६२.६ गुण दिले आहेत, जे 'द हंड्रेड'( ७५.२) आणि 'SA20'च्या ( ६८ ) गुणांपेक्षा कमी आहेत..रॉयटर्सच्या एका अहवालानुसार, भरपूर पैसा असलेल्या आयपीएलने सरासरी मानधन आणि मानधनाच्या विश्वासार्हतेसाठी सर्वाधिक गुण मिळवून आपले अव्वल स्थान कायम राखले. पण, "संघटित होण्याचा अधिकार" आणि "विवाद निराकरण" यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आयपीएल अजूनही मागे राहिली आहे.भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील राजकीय तणावावरून निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे BCCIने कोलकाता नाइट रायडर्सला मुस्तफिजुर रहमानला संघातून काढण्यास सांगितले. यानंतर हा वाद आणखी वाढला आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशने फेब्रुवारी-मार्चमध्ये भारतात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामने खेळण्यास नकार दिला. आयसीसीने ही मागणी अमान्य केल्यावर बांगलादेशने स्पर्धेवर बहिष्कार टाकला..WCAचे मुख्य कार्यकारी टॉम मॉफॅट यांनी म्हटले की,"अलिकडच्या वर्षांत देशांतर्गत स्पर्धांच्या वाढत्या संख्येमुळे क्रिकेटला फायदा झाला असला तरी, खेळाडूंची काळजी घेतली जाईल याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. देशांतर्गत लीगच्या क्षेत्रातील वाढ आपल्या खेळासाठी प्रचंड सकारात्मक ठरली आहे. सर्व मान्यताप्राप्त लीग यशस्वी व्हाव्यात आणि त्यांमधील सहभागी सदस्यांना योग्य संरक्षण व मानके मिळावीत, अशी आमची इच्छा आहे.".आयपीएलचा १९वा हंगाम २८ मार्च रोजी गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातल्या सामन्याने सुरू होईल. हा सामना बंगळूरू येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाईल.