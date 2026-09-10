Asian Games 2026 पूर्वी टीम इंडियाला धक्का! स्टार खेळाडू संघातून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा

Asian Games 2026 Cricket: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ स्पर्धेत क्रिकेट देखील खेळवले जाणार आहे. यात भारताचे महिला आणि पुरुष असे दोन्ही संघ सहभागी होत आहेत. महिला संघाचे सामने १७ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान खेळवले आहेत. त्यानंतर पुरुष संघाचे सामने होतील. पण त्याआधी भारतीय महिला संघाला (India Women's Cricket Team) धक्का बसला आहे. भारताची स्टार फलंदाज जेमिमाह रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) या स्पर्धेतून बाहेर झाली आहे. त्यामुळे तिच्या बदली खेळाडू कोण असेल, हे समोर आले आहे. .Asia Cup Semifinal: भारत-बांगलादेश फायनलच्या तिकीटासाठी भिडणार! सामना कधी आणि कुठे पाहायचा? जाणून घ्या Live Streaming डिटेल्स.जेमिमाह रोड्रिग्सला गेल्या महिन्यात द हंड्रेंड्स स्पर्धा साऊदर्न ब्रेव्हकडून खेळताना हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. त्यामुळे तिला सध्या दुबईत सुरू असलेल्या आशिया कप स्पर्धेतूनही बाहेर व्हावं लागलं होतं. आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही ती खेळणार नाही. तिच्या जागेवर आता युवा प्रतिका रावलला (Pratika Rawal) भारतीय संघात संधी मिळाली आहे..प्रतिका रावलने नुकतेच महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेतून जेमिमाहच्या जागेवर आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आहे. पण तिला अद्याप फारसा प्रभाव पाडता आलेला नाही. तिने २२, १० आणि ४ अशा धावांची खेळी केली आहे. पण असे असले तरी तिच्यावर विश्वास कायम ठेवत तिला जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी तिला संघात स्थान देण्यात आले आहे. तिने आंतरराष्ट्रीय टी२० पदार्पण करण्यापूर्वी इंग्लंडमध्ये वनडे कप ही देशांतर्गत स्पर्धा वॉर्विकशायरकडून खेळली होती..दरम्यान, प्रतिका २०२४ पासून स्पर्धात्मक टी२० सामने खेळलेली नव्हती, यामागचं कारण असं की ती सातत्याने दुखापतींच सामना करत होती. २०२५ वनडे वर्ल्ड कपमध्येही तिला घोट्याची दुखापत झाली होती. तिने अद्याप वूमन्स प्रीमियर लीग स्पर्धेतही पदार्पण केलेलं नाही. पण तिला युपी वॉरियर्सने ५० लाखाला २०२६च्या लिलावात खरेदी केले होते..Asian Games 2026: आशियाई स्पर्धेसाठी भारताच्या तलवारबाजी संघात महाराष्ट्राच्या तेजस, श्रुतीची निवड .आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय महिला संघ - हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, प्रतिका रावल, भारती फुलमाली, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, राधा यादव, प्रेमा रावत, अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौड, रेणुका सिंग, एन श्री चरणी, नंदिनी शर्मा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.