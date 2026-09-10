Cricket

Asian Games 2026 पूर्वी टीम इंडियाला धक्का! स्टार खेळाडू संघातून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा

Jemimah Rodrigues Out of Asian Games 2026: आशियाई क्रीडा स्पर्धेला या महिन्याच्या अखेरीस सुरुवात होणार आहे. पण त्याआधी भारतीय महिला क्रिकेट संघाला धक्का बसला असून स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर झाली आहे.
India Women T20I Team

India Women T20I Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Asian Games 2026 Cricket: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ स्पर्धेत क्रिकेट देखील खेळवले जाणार आहे. यात भारताचे महिला आणि पुरुष असे दोन्ही संघ सहभागी होत आहेत. महिला संघाचे सामने १७ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान खेळवले आहेत. त्यानंतर पुरुष संघाचे सामने होतील.

पण त्याआधी भारतीय महिला संघाला (India Women's Cricket Team) धक्का बसला आहे. भारताची स्टार फलंदाज जेमिमाह रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) या स्पर्धेतून बाहेर झाली आहे. त्यामुळे तिच्या बदली खेळाडू कोण असेल, हे समोर आले आहे.

India Women T20I Team
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