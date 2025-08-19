India's Asia Cup 2025 Squad Live Updates : विघ्न आलेच... टीम इंडियाच्या घोषणेला आणखी वाट पाहावी लागणार, नेमकं काय घडलंय?

आशिया चषक २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा ठरल्याप्रमाणे वेळेत होऊ शकलेली नाही.८ संघांपैकी सध्या फक्त पाकिस्तानने १७ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे.मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर मुंबईत उपस्थित आहेत..Why is India’s Asia Cup 2025 squad announcement delayed? आशिया चषक स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या ८ संघांपैकी फक्त पाकिस्तानने त्यांच्या टीमची घोषणा केली आहे. आज भारतीय संघ जाहीर होणार आहे आणि त्यासाठी बीसीसीआयने दुपारी दीड वाजताची वेळ ठरवली आहे. पण, त्यात आता बदल होणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे आणि भारतीय संघ निवडीत हे काय विघ्न आले, याची चिंता चाहत्यांना पडली आहे. .आशियाई क्रिकेट परिषदेने आशिया चषक स्पर्धेसाठी आयसीसी प्रमाणे १७ सदस्यांची निवड करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानने त्यांचा १७ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. यामुळेच भारतीय संघात आणखी दोन जागांसाठी दावेदारी वाढली आहे. पण मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर हे १५ जणांचाच संघ निवडणार आहेत. .Team India Squad for Asia Cup 2025: शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराहला नो चान्स? असा असेल भारताचा १५ सदस्यीय संघ .सूर्यकुमार यादव व अजित आगरकर हे बीसीसीआयच्या मुंबईतील मुख्यालयात पोहोचले आहेत, परंतु बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया आणि निवड समितीने अन्य सदस्य अद्याप मुंबईत दाखल झालेले नाहीत. मुसळधार पावसामुळे मागील २४ तासांत विमानसेवेवर परिणाम झाला आहे आणि त्यामुळे संघ निवडीला विलंब होणार आहे. .कसं आहे सामन्याचं वेळापत्रक?9 सप्टेंबर: अफगाणिस्तान वि. हाँगकाँग, अबू धाबी10 सप्टेंबर: भारत वि. यूएई, दुबई11 सप्टेंबर: बांगलादेश वि. हाँगकाँग, अबू धाबी12 सप्टेंबर: पाकिस्तान वि. ओमान, दुबई13 सप्टेंबर: बांगलादेश वि. श्रीलंका, अबू धाबी14 सप्टेंबर: भारत वि. पाकिस्तान, दुबई15 सप्टेंबर: यूएई वि. ओमान, अबू धाबी15 सप्टेंबर: श्रीलंका वि. हाँगकाँग, दुबई16 सप्टेंबर: बांगलादेश वि. अफगाणिस्तान, अबू धाबी.Asia Cup 2025: आशिया करंडक आज संघ निवड; शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यरसाठी तारेवरची कसरत, जयस्वालबाबतही प्रश्न.17 सप्टेंबर: पाकिस्तान वि. यूएई, दुबई18 सप्टेंबर: श्रीलंका वि. अफगाणिस्तान, अबू धाबी19 सप्टेंबर: भारत वि. ओमान, अबू धाबी20 सप्टेंबर: B1 वि. B2, दुबई21 सप्टेंबर: A1 वि. A2, दुबई23 सप्टेंबर: A2 वि. B1, अबू धाबी24 सप्टेंबर: A1 वि. B2, दुबई25 सप्टेंबर: A2 वि. B2, दुबई26 सप्टेंबर: A1 वि. B1, दुबई28 सप्टेंबर: अंतिम सामना, दुबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.