ICC Under-19 World Cup 2026 : हेनिल पटेलचा पंजा! वैभव सूर्यवंशीनेही घेतली विकेट, अमेरिकेचा संघ १०७ धावांत गार

ICC U19 Men's Cricket World Cup 2026 Live Marathi Update: १९ वर्षांखालील वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सलामीच्या लढतीत भारतीय गोलंदाजांचे वर्चस्व पाहायला मिळाले. भारतीय गोलंदाज हेनिल पटेलने ( Henil Patel) अमेरिकेचा निम्मा संघ माघारी पाठवला. त्याला भारताच्या अन्य गोलंदाजांचीही साथ मिळाली. हेनिलला हॅटट्रिकची संधी होती, पंरतु त्याआधीच वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) शेवटची विकेट घेतली. अमेरिकेचा संपूर्ण संघ १०७ धावांत तंबूत परतला. .हेनिलने अमेरिकेला सुरुवातीलाच धक्के देताना हतबल केले. अमेरिकेचा निम्मा संघ ३९ धावांवर तंबूत पाठवून भारताने सामन्यावर मजबूत पकड घेतली. हेनिलने दुसऱ्याच षटकात विकेटचे खाते उघडताना अमरिंदर गिल ( १) याला झेलबाद केले. त्यानंतर दीपेश देवेंद्रनने दुसरा सलामीवीर साहिल गर्गला ( १६) बाद केले. हेनिलने त्यानंतर अर्जुन महेश ( १६) व कर्णधार उत्कर्ष श्रीवास्तव ( ०) यांना तंबूत पाठवून भारताला खूप मोठे यश मिळवून दिले..ICC Under-19 World Cup 2026 : अमेरिकेचा निम्मा संघ ३९ धावांत तंबूत पाठवणारा हेनिल पटेल कोण आहे? गोलंदाजी पाहाल तर थक्क व्हाल.आर एब्रिश व खिलान पटेल यांनी अनुक्रमे अदनित झाम्ब ( १८) व अमोघ अरेपल्ली ( ३) यांना बाद केले आणि अमेरिकेला ६९ धावांवर सहा धक्के दिले. नितिश सुदिनीने चांगला खेळ केला. दुसऱ्या बाजूने हेनिलने आणखी दोन धक्के दिले. तो हॅटट्रिकवर होता, परंतु ९ विकेट्स पडल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीला गोलंदाजीला आणले. त्याने शेवटची विकेट घेतली..हेनिलने या सामन्यात ७-१-१६-५ अशी स्पेल टाकली. वैभवसह दीपेश, अंब्रिश, खिलान यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. अमेरिकेकडून नितिशने सर्वाधिक ३६ धावा केल्या. अमेरिकेचा संपूर्ण संघ ३५.२ षटकांत १०७ धावांत तंबूत परतला. या सामन्यातून भारतीय संघाची गोलंदाजीची खोली आणि भविष्यातील स्टार खेळाडूंची झलक स्पष्टपणे पाहायला मिळाली..BCB आम्हाला पगार त्यांच्या खिशातून देत नाही! बांगलादेश क्रिकेटमध्ये भूकंप, खेळाडूंनी बोर्डाला ४८ तासांची दिलीय मुदत त्यानंतर...