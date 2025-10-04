India's Likely Squad For AUS Tour : सूर्यकुमार यादव IN, रोहित, विराटची एन्ट्री; जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल यांना विश्रांती

Rohit Sharma and Virat Kohli comeback : आर पी सिंग आणि प्रग्यान ओझा या निवड समितीत नव्याने दाखल झालेल्या सदस्यांसमोर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी संघ निवडण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. भारतीय ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी जाणार आहे. या दौऱ्याकरीत भारतीय संघाची आज घोषणा होणार आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांना पुन्हा क्रिकेटच्या मैदानावर खेळताना पाहण्यासाठी चाहते उत्साही आहेत. ऑस्ट्रेलियन्सही भारताचे हे दोन स्टार्स खेळणार आहेत की नाही, याची विचारणा भारतीय पत्रकारांकडे करताना ऐकायला मिळत आहे. .भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात १९, २३ व २५ ऑक्टोबरला तीन वन डे सामने खेळवले जातील, तर पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिकात २९ ऑक्टोबर ते ८ नोव्हेंबर या कालावधीत खेळवली जाईल. त्यानंतर आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीनंतर भारतीय संघ पुन्हा घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन कसोटी, ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. ही गोष्ट लक्षात घेता भारतीय संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी संघ निवडताना काही निर्णय घेऊ शकतात. .IND vs WI 1st Test Live: नितीश कुमार रेड्डीचा 'उडता' कॅच! मोहम्मद सिराजने विंडीजला दिला पहिला धक्का... VIDEO.शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह व कुलदीप यादव हे सध्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत आणि त्यांच्यावरील वर्कलोड लक्षात घेता त्यांना ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर विश्रांती दिली जाऊ शकते. भारताला २०२७ चा वर्ल्ड कप जिंकायचा आहे आणि या गोष्टीचा विचार करून निवड समिती या तिन्ही खेळाडूंना वन डे मालिकेसाठी विश्रांती देऊ शकते. जर त्यांची वन डे मालिकेसाठी निवड झाली, तर त्यांना ट्वेंटी-२० मालिकेतील काही सामन्यानंतर विश्रांती दिली जाईल. .शुभमन गिलला वन डे मालिकेत विश्रांती दिल्यास चॅम्पियन्स ट्रॉफीत वगळलेल्या यशस्वी जैस्वालला संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच तो ट्वेंटी-२० मालिकेत अभिषेक शर्मासह खेळताना दिसू शकेल. सूर्यकुमार यादवा याचेही वन डे संघात पुनरागमन होऊ शकते, तो २०२३ मध्ये भारताकडून शेवटचा वन डे सामना खेळला होता. हार्दिक पांड्या दुखापतीमुळे आशिया चषक स्पर्धेची फायनल मुकला होता. त्याचे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर खेळणेही अवघड आहे आणि त्याच्या जागी नितीश कुमार रेड्डी आणि शिवम दुबे हे दोन अष्टपैलू खेळाडू ट्वेंटी-२० संघात दिसू शकतील. .अर्शदीप सिंग व हर्षित राणा हे जसप्रीतला मदतीसाठी संघात दिसू शकतील. मोहम्मद सिराजचेही वन डे संघात पुनरागमन शक्य आहे. प्रसिद्ध कृष्णा हाही एक पर्याय आहेच. फिरकीमध्ये वन डे संघात रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल व वॉशिंग्टन सुंदर हे आहेतच. रियान पराग हा राखीव खेळाडू म्हणून संघात दिसू शकतो. .IND vs AUS: विराट कोहली आणि रोहित शर्माचे पुनरागमन होणार? ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ODI मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा कधी? तारीख आली समोर.रिषभ पंतच्या खेळण्यावर अजूनही साशंकता आहे. तो अजूनही दुखापतीतून पूर्णपणे सावरलेला नाही. वन डे संघात लोकेश राहुल यष्टिमागे दिसू शकतो, तर संजू सॅमसन याचा राखीव यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून विचार केला जाऊ शकतो. जितेश शर्मा व ध्रुव जुरेल हे ट्वेंटी-२० संघाच्या शर्यतीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.