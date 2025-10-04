Cricket

India's Likely Squad For AUS Tour : सूर्यकुमार यादव IN, रोहित, विराटची एन्ट्री; जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल यांना विश्रांती

India’s likely ODI squad against Australia 2025 : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारतीय संघात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. सूर्यकुमार यादवची पुनरागमनाची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत, तर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांची एन्ट्रीही जवळपास निश्चित मानली जात आहे.
Swadesh Ghanekar
Rohit Sharma and Virat Kohli comeback : आर पी सिंग आणि प्रग्यान ओझा या निवड समितीत नव्याने दाखल झालेल्या सदस्यांसमोर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी संघ निवडण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. भारतीय ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी जाणार आहे. या दौऱ्याकरीत भारतीय संघाची आज घोषणा होणार आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांना पुन्हा क्रिकेटच्या मैदानावर खेळताना पाहण्यासाठी चाहते उत्साही आहेत. ऑस्ट्रेलियन्सही भारताचे हे दोन स्टार्स खेळणार आहेत की नाही, याची विचारणा भारतीय पत्रकारांकडे करताना ऐकायला मिळत आहे.

