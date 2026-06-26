IND vs IRE 1st T20I: श्रेयस अय्यरने कर्णधार म्हणून पहिल्याच सामन्यात रोहित शर्माचे दोन विक्रम मोडले; आयर्लंडला गोलंदाजांनी रडवले

Ireland vs India, 1st T20I Marathi Cricket Updates: वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. नवीन कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला, तेव्हा हा निर्णय सांगितला. संघातील अनुभवी खेळाडूंना घेऊनच वाटचाल करणार असल्याचे संकेत त्याने दिले. त्याचवेळी वैभव अजून लहान आहे आणि त्याच्याकडे वेळ आहे, असेही तो म्हणाला. आता तो रविवारी होणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात पदार्पण करतो का, याकडे लक्ष लागले आहे. सूर्यकुमार यादवकडून नेतृत्वाची जबाबदारी काढून घेत श्रेयसकडे सोपवली गेली आहे आणि पुढील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची ही तयारी आहे..भारताकडून ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार म्हणून पदार्पण करणारा श्रेयस हा तिसरा वयस्कर खेळाडू ठरला. त्याच्याकडे ३१ वर्ष व २०२ दिवसांचा असताना ही जबाबदारी आली. या विक्रमात शिखऱ धवन ( ३५ वर्ष व २३२ दिवस) आणि सूर्यकुमार ( ३३ वर्ष व ७० दिवस) हे पुढे आहेत. श्रेयसने आज रोहित शर्मा ( ३० वर्ष व २३४ दिवस) आणि लोकेश राहुल ( ३० वर्ष व १४३ दिवस) यांना मागे सोडले. भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचे कर्णधारपद हाती येईपर्यंत श्रेयसने सर्वाधिक ११४ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. या विक्रमाही त्याने रोहित शर्मा ( ८०) व विराट कोहली ( ७२) यांना मागे सोडले. .रॉस एडर व टीम टेक्टर यांनी चांगला खेळ केला होता, परंतु हर्षित राणाने दुसऱ्या षटकात एडरला ( १२) माघारी पाठवले. संजू सॅमसनने सुरेख झेल टिपला आणि आयर्लंडला २० धावांवर पहिला झटका बसला. तिसऱ्या षटकात टीम टेक्टरचा झेल उडालेला आणि शिवम दुबे परतीचा झेल घेण्यासाठी पळालाही. पण, चेंडू त्याच्या हातावर टप्पा खात चौकार गेला. पण, अर्शदीप सिंगने शेवटच्या चेंडूवर हॅरी टेक्टरला (०) संजूकरवी झेलबाद केले..IND vs IRE 1st T20I Live: वैभव सूर्यवंशीला का नाही खेळवले? श्रेयस अय्यर बघा काय म्हणाला; आमच्याकडे अनुभवी खेळाडू आहेत अन्... .आयर्लंडने पॉवर प्लेमध्ये ३६ धावांत ३ विकेट्स गमावल्या आणि भारताविरुद्धच्या नऊ सामन्यांत आयर्लंडने १ ते ६ षटकांत तीन विकेट्स गमावल्या आहेत. बर्थ डे बॉय शिवम दुबेने आठव्या षटकात बेन कॅलित्झला ( १२) बाद करून एक विक्रम नावावर केला. वाढदिवसाला ट्वेंटी-२०त विकेट घेणारा तो चौथा भारतीय आहे. यापूर्वी युवराज सिंग, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव यांनी हा पराक्रम केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.