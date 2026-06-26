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IND vs IRE 1st T20I: श्रेयस अय्यरने कर्णधार म्हणून पहिल्याच सामन्यात रोहित शर्माचे दोन विक्रम मोडले; आयर्लंडला गोलंदाजांनी रडवले

Shreyas Iyer breaks Rohit Sharma captaincy record: भारताचा नवा ट्वेंटी-२० कर्णधार श्रेयस अय्यर याने आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात इतिहास रचला. नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत श्रेयसने नेतृत्वाची सुरुवात केली आणि दोन विक्रम नावावर केले.
Shreyas Iyer entered the record books on his T20I captaincy debut for India

Shreyas Iyer entered the record books on his T20I captaincy debut for India

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ireland vs India, 1st T20I Marathi Cricket Updates: वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. नवीन कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला, तेव्हा हा निर्णय सांगितला. संघातील अनुभवी खेळाडूंना घेऊनच वाटचाल करणार असल्याचे संकेत त्याने दिले. त्याचवेळी वैभव अजून लहान आहे आणि त्याच्याकडे वेळ आहे, असेही तो म्हणाला. आता तो रविवारी होणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात पदार्पण करतो का, याकडे लक्ष लागले आहे. सूर्यकुमार यादवकडून नेतृत्वाची जबाबदारी काढून घेत श्रेयसकडे सोपवली गेली आहे आणि पुढील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची ही तयारी आहे.

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