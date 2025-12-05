India ODI Schedule Till 2027 World Cup: विराट, रोहित शर्माचा जबरदस्त फॉर्म; २०२७ च्या वर्ल्ड कपपर्यंत किती सामने खेळणार पाहा...

BCCI roadmap for India’s ODI team ahead of 2027 World Cup : रोहित शर्मा व विराट कोहली यांनी त्यांच्या खेळीतून निवृत्तीच्या चर्चांवर टोलेबाजी केली आहे. विराटने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सलग दोन वन डे सामन्यांत शतक झळकावले आणि त्यामुळे तिसऱ्या सामन्याच्या तिकिटांसाठी प्रेक्षकांची झुंबड उडतेय. विराट व रोहित यांना २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, परंतु मुख्य प्रशिक्षक व निवड समितीला युवा खेळाडूंसोबत पुढे जायचंय. रोहित व विराटचं वय त्यांना खटकतंय, परंतु त्यांचा फॉर्म जबरदस्त सुरू आहे. त्यामुळे ते दोन वर्षानंतर होणारा वर्ल्ड कप खेळतील, असा चाहत्यांना विश्वास आहे. .भारत आत आफ्रिकेविरुद्ध वन डे मालिका खेळतोय. त्यानंतर भारतीय संघाला न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, श्रीलंका या संघांचा सामना करावा लागणार आहे. या मालिकेतील कामगिरी रोहित व विराटचं भविष्य ठरवणारी असणार आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये न्यूझीलंडचा संघ भारत दौऱ्यावर येणार आहे आणि त्यात ३ वन डे सामन्यांची मालिका होणार आहे..IND vs SA 3rd ODI: विराट कोहलीमुळे उडाला गोंधळ; Vizag मध्ये नेमकं काय घडलं? पोलिसांची दमछाक अन्....त्यानंतर जूनमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्धची तीन वन डे सामन्यांची मालिका घरच्या मैदानावर होईल. जुलैमध्ये भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे आणि तिथे ३ वन डे सामन्यांची मालिका होईल. त्यानंतर पुढील तीन मालिका घरच्या मैदानावरच आहेत आणि त्यात एकूण ९ सामने खेळायचे आहेत..India's ODI Schedule Till World Cup 2027 –जानेवारी २०२६ - न्यूझीलंड ( होम)- ३जून २०२६ - अफगाणिस्तान ( होम) - ३जुलै २०२६ - इंग्लंड ( अवे) - ३सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२६ - वेस्ट इंडिज ( होम) - ३ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ - न्यूझीलंड ( होम) -३डिसेंबर २०२६ - श्रीलंका ( होम ) - ३.मोहम्मद शमीला न खेळवण्यावरून अजित आगरकर अडचणीत... 'त्याची निवड का केली जात नाही?', माजी खेळाडूने साधला निशाणा.भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातली मालिका १-१ अशी बरोबरीत आली आहे आणि तिसरा सामना उद्या विशाखापट्टणम येथे होणार आहे. विराटने दोन्ही सामन्यात शतक झळकावले आहे आणि रोहितने पहिल्या वन डेत अर्धशतक झळकावले होते. लोकेश राहुलने दोन्ही सामन्यात अर्धशतकीय खेळी केली आहे. ऋतुराज गायकवाडने दुसऱ्या वन डेत शतक झळकावताना विराटला दमदार साथ दिली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.