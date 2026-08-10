IND vs SL 1st Test: सर्फराज खानची एन्ट्री, पण नाही मिळणार खेळण्याची संधी! पहिल्या कसोटीसाठी कशी असेल भारताची Playing XI?

IND vs SL first Test India playing XI prediction : भारतीय संघाने तीन दिवसाच्या सराव सामन्यात नाट्यमयरित्या विजय मिळवला... मोहम्मद सिराजने ८ चेंडूंत चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडून भारताला रोमहर्षक विजय मिळवून दिला. आता भारतीय संघाची खरी कसोटी सुरू होणार आहे. भारत-श्रीलंका यांच्यातला पहिला कसोटी सामना १५ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. या मालिकेपूर्वी भारतीय संघाला दुखापतीचा फटका बसलेला आहे आणि प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याच्यानंतर मधल्या फळीतील फलंदाज साई सुदर्शन यानेही माघार घेतली आहे. वॉशिंग्टन सुंदरही दुखापतीतून पूर्णपणे सावरला नसल्याने पहिल्या कसोटीला मुकणार आहे. अशात कोलंबो येथे होणाऱ्या कसोटीत टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन ( अंतिम एकादश) कशी असेल याची सर्वांना उत्सुकता आहे..साई सुदर्शनने, उजव्या पायाच्या बोटाला झालेल्या स्ट्रेस रिॲक्शनमुळे मालिकेतून माघार घेतली. त्याच्याजागी संघात सर्फराज खानची एन्ट्री झाली आहे. सर्फराने भारतासाठी २०२४ मध्ये शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता आणि त्याने आतापर्यंत ६ कसोटीत ३७१ धावा केल्या आहेत. ज्यामध्ये एक शतक व ३ अर्धशतकं आहेत. भारताच्या ऑस्ट्रेलिया ( २०२४-२५) दौऱ्यावरील संघाचा तो सदस्य होता, परंतु त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नाही. इंग्लंड दौऱ्यावर त्याची निवड झाली नाही. आताही श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी संघात त्याची निवड झाली असली तरी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याला संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे..IND vs SLC XI Warm up: टीम इंडियाने सहज जिंकला सराव सामना! आता सुरू होणार खरी परीक्षा, पाहा कसोटी मालिकेचे वेळापत्रक.भारतीय संघ पहिल्या कसोटीसाठी लोकेश राहुल व यशस्वी जैस्वाल या सलामीच्या जोडीसह मैदानावर उतरेल. चौथ्या क्रमांकावर शुभमन गिल खेळेल... तिसऱ्या क्रमांकासाठी साई सुदर्शन पक्का होता, परंतु त्याने माघार घेतल्याने या क्रमावर कोण येईल, याची उत्सुकता आहे. सर्फराज खानच्या निवडीने त्याला ही संधी मिळेल असे वाटत असले तरी देवदत्त पडिक्कलसारखा तगडा स्पर्धक त्याच्यासमोर आहे. देवदत्तने सराव सामन्यात शतकी खेळी करून त्या जागेवर दावा सांगितला आहे. संघ व्यवस्थापन त्यालाच संधी देणार हे पक्के आहे..पाचव्या क्रमांकावर रिषभ पंत किंवा ध्रुव जुरेल यांच्यापैकी एकाला संधी मिळेल. सराव सामन्यात दोघंही अपयशी ठरले. त्यानंतर रवींद्र जडेजा, सारांश जैन, मानव सुथार किंवा कुलदीप यादव अशी फिरकीचा पर्याय वापला जाईल. जलदगती गोलंदाजीची जबाबदारी मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा आणि अकिब नवी किंवा गुरनूर ब्रार सांभाळतील....ODI World Cup मधूनच बाहेर होण्याची वेस्ट इंडिजवर पुन्हा टांगती तलवार, थेट एन्ट्री हुकली! काय आहे यामागचं गणित?.भारताचा संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, अकिब नबी, सर्फराज खान. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.