IND vs ZIM 1st T20I: भारतीय संघात पदार्पणासाठी ४ युवा खेळाडूंमध्ये स्पर्धा; वैभव सूर्यवंशीसारखा आक्रमक फटकेबाजी करणारा फलंदाज आघाडीवर, कशी असेल Playing XI?

India vs Zimbabwe T20I debut prediction: आयर्लंड व इंग्लंड यांच्याविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत सपाटून मार खाल्यानंतर भारतीय संघ झिम्बाब्वे दौऱ्यावर दाखल झाला आहे. इथे ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळली जाणार आहे आणि पहिला सामना गुरुवारी हरारे येथे होणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला विजयी लय मिळवण्याची ही आयती संधी आहे. पण, झिम्बाब्वेचा सध्याचा फॉर्म पाहता, त्यांना हलक्यात घेण्याची चूक महागात पडू शकते. यासाठीच भारतीय संघ तगडी प्लेइंग इलेव्हन घेऊनच मैदानावर उतरण्याचा अंदाज आहे. पण, काही प्रयोगही झालेले दिसू शकतात आणि चार खेळाडू पदार्पणाच्या शर्यतीत आहेत..दोन्ही संघांमधील पहिला सामना २३ जुलै रोजी हरारे येथे होणार आहे. या मालिकेसाठी निवडलेल्या भारतीय संघात चार नवीन चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी एक किंवा अधिक खेळाडूंना ट्वेंटी-२० संघात पदार्पण करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय निवड समितीने यष्टीरक्षक-फलंदाज प्रभसिमरन सिंग, फिरकी अष्टपैलू हर्ष दुबे आणि वेगवान गोलंदाज अशोक शर्मा व यश ठाकूर यांचा प्रथमच ट्वेंटी-२० संघात समावेश केला आहे..Ben Stokes Century: निवृत्तीनंतरही बेन स्टोक्सचा जलवा; १२ वर्षानंतर संघात परतला अन् पहिल्याच सामन्यात वादळी शतक ठोकले.या चारही खेळाडूंनी देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमध्ये सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी करून राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवले आहे. प्रभसिमरन सिंग आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळतो आणि तो त्याच्या आक्रमक फटकेबाजीसाठी ओळखला जातो. त्याने १२९ ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये १५१.५० च्या स्ट्राईक रेटने ३६६५ धावा केल्या आहेत. तसेच त्याने ६५ आयपीएल सामन्यांमध्ये १५६ च्या स्ट्राईक रेटने १८१५ धावा केल्या आहेत..दुसरीकडे विदर्भाचा अष्टपैलू खेळाडू हर्ष दुबे याने मागील महिन्यात अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेत भारतासाठी पदार्पण केले. त्याने दोन सामन्यांमध्ये चार बळी घेऊन आपली योग्यता सिद्ध केली.त्याने ३८ ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये ७.५७ च्या इकॉनॉमी रेटने ३४ बळी घेतले आहेत. २४ वर्षीय वेगवान गोलंदाज अशोक शर्माने गेल्या देशांतर्गत हंगामात सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक बळी घेऊन प्रसिद्धी मिळवली. आयपीएल २०२६ मध्ये गुजरात टायटन्सचे प्रतिनिधित्व करताना त्याने सहा सामन्यांमध्ये सहा बळी घेतले..IND vs ZIM: झिम्बाब्वेत वैभव सूर्यवंशीची खरी परीक्षा! पहिला सामना कधी, किती वाजता; संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर.विदर्भाचा वेगवान गोलंदाज यश ठाकूर हा भारतीय संघाच्या नव्या वेगवान गोलंदाजांपैकी एक आहे. त्याने देशांतर्गत क्रिकेट तसेच इंडिया 'अ' संघासाठी मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये सातत्याने प्रभावी कामगिरी केली आहे. या २७ वर्षीय खेळाडूने आतापर्यंत ७४ टी-२० सामन्यांमध्ये ११० बळी घेतले आहेत. आता या चौघांपैकी कोणाला पदार्पणाची संधी मिळते याची उत्सुकता आहे.India playing XI vs Zimbabwe 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, इशान किशन, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, रवी बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकूर, मयंक यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.