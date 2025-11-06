Cricket

IND vs AUS 4th T20I: संजू सॅमसनचे होणार का पुनरागमन? चौथ्या सामन्याची भारताची Playing XI

India’s Predicted XI for 4th T20I vs Australia:भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चौथा ट्वेंटी-२० सामना निर्णायक ठरणार आहे. या सामन्यात शुभमन गिल आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष असेल, तर संजू सॅमसनचे पुनरागमन होतंय का याची उत्सुकता आहे.
Swadesh Ghanekar
India’s predicted playing XI for 4th T20I vs Australia : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला चौथा ट्वेंटी-२० सामना कॅराना येथे होणार आहे. पाच सामन्यांच्या मालिकेत दोन्ही सघांनी आतापर्यंत एकेक सामना जिंकले आहेत आणि आजचा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेण्याचा दोघांचाही प्रयत्न असणार आहे. ऑस्ट्रेलियाचा सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेड अॅशेस मालिकेच्या तयारीसाठी ट्वेंटी-२० संघाची साथ सोडून गेला आहे. त्यामुळे यजमानांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल निश्चित आहे. अशात भारतीय संघही विजयी संघात बदल करतो का, याची चर्चा आहे.

