IND vs AUS 4th T20I: संजू सॅमसनचे होणार का पुनरागमन? चौथ्या सामन्याची भारताची Playing XI

India's predicted playing XI for 4th T20I vs Australia : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला चौथा ट्वेंटी-२० सामना कॅराना येथे होणार आहे. पाच सामन्यांच्या मालिकेत दोन्ही सघांनी आतापर्यंत एकेक सामना जिंकले आहेत आणि आजचा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेण्याचा दोघांचाही प्रयत्न असणार आहे. ऑस्ट्रेलियाचा सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेड अॅशेस मालिकेच्या तयारीसाठी ट्वेंटी-२० संघाची साथ सोडून गेला आहे. त्यामुळे यजमानांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल निश्चित आहे. अशात भारतीय संघही विजयी संघात बदल करतो का, याची चर्चा आहे..पहिला सामना पावसामुळे वाया गेला. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या व भारताने तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवला. तिसऱ्या सामन्यात भारतीय संघ तीन बदलांसह मैदानावर उतरला होता. या सामन्यात संधी मिळालेल्या अर्शदीप सिंग व वॉशिंग्टन सुंदर या दोघांनी दमदार कामगिरी केली. अर्शदीपने तीन विकेट्स घेतल्या, तर वॉशिंग्टनने २३ चेंडूंत ४९ धावांची खेळी केली. त्यामुळे आजच्या सामन्यात त्यांचे खेळणे निश्चित आहे..India Test Squad Announced: रिषभ पंतचे पुनरागमन, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर.आता प्रश्न येतो तो संजू सॅमसन ( Sanju Samson Return) याच्या पुनरागमनाचा. तिसऱ्या सामन्यात त्याच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जितेश शर्माचा समावेश करण्यात आला होता. त्याने १३ चेंडूंत नाबाद २२ धावांची खेळी केली. शुभमन गिलकडे उप कर्णधारपदाची जबाबदारी दिल्यानंतर संजूचे सलामीचे स्थानही धोक्यात आले. त्याला मधल्या फळीत साजेशी कामगिरी करता येत नाहीए. त्यामुळे त्याला आणखी किती संधी मिळेल, याचीही उत्सुकता आहेच..गोलंदाजी विभागात भारतीय संघात बदल होण्याची शक्यता कमीच आहे. अर्शदीप सिंग व जसप्रीत बुमराह हे दोन जलदगती गोलंदाज कायम आहेत. शिवम दुबे का तिसरा मध्यमगती गोलंदाजाचा पर्याय संघाकडे आहे. त्यात वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्थी व अक्षर पटेल हे तीन फिरकीपटू संघात आहेत. तिलक वर्माला आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त १००० धावांचा टप्पा पार करण्यासाठी पाच धावांची गरज आहे..INDIA A SQUAD FOR ODI SERIES vs SOUTH AFRICA A : रोहित शर्मा, विराट कोहली यांचा वन डे संघात समावेश नाही; तिलक वर्माकडे नेतृत्व, तर ऋतुराज उप कर्णधार... .India Predicted Playing XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग..