IND vs SA 2nd ODI : भारताच्या Playing XI मध्ये बदल होणार, वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी तगडा ऑलराऊंडर दिसणार किंवा...
India vs South Africa 2nd ODI playing XI prediction: दुसऱ्या वन डेआधी टीम इंडियामध्ये बदल होण्याची शक्यता जोरात आहे. पहिल्या सामन्यात भारताचा मधल्या फळीत आणि स्पिन-ऑलराऊंड विभागात अपेक्षित कामगिरी दिसली नाही.
India vs South Africa 2nd ODI : रोहित शर्मा व विराट कोहली या अनुभवी खेळाडूंच्या फटकेबाजीच्या जोरावर भारताने पहिला वन डे सामना जिंकला. दक्षिण आफ्रिकाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. दुसरा वन डे सामना आज रायपूर येथे होणार आहे आणि हा सामना जिंकून मालिका खिशात टाकण्याचा टीम इंडियाचा निर्धार आहे. पण, या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल पाहायला मिळू शकतो. भारताच्या अंतिम अकरामध्ये तगडा ऑलराऊंडर आज खेळताना दिसू शकतो.