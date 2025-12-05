Cricket

India's Probable Playing XI : रवींद्र जडेजाला डच्चू, भारताच्या अंतिम ११ मध्ये आशिया चषक स्पर्धेतील हिरो परतणार? जाणून घ्या बदल

India’s probable playing XI for 3rd ODI vs South Africa : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि निर्णायक वन डेपूर्वी टीम इंडियामध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या दोन सामन्यांत भारताला शेवटच्या टप्प्यावर वेगाने धावा करता आल्या नाहीत. कारण संघात एक बॅटर कमी खेळवला गेला होता. त्यामुळे या सामन्यात संघ व्यवस्थापन बॅटिंग मजबूत करण्याच्या विचारात आहे.
INDIA’S PROBABLE PLAYING XI FOR 3RD ODI VS SOUTH AFRICA

INDIA’S PROBABLE PLAYING XI FOR 3RD ODI VS SOUTH AFRICA

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Considering Major Shuffle for 3rd ODI Against South Africa: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातली वन डे मालिका निर्णायक वळणावर आली आहे. आफ्रिकेने दुसरा वन डे सामना जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली आणि त्यामुळे तिसरा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याचा दोन्ही संघाचा प्रयत्न असणार आहे. हा सामना शनिवारी विशाखापट्टणम येथे होणार आहे. त्यासाठी भारताने कंबर कसली आहे आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल निश्चित मानला जात आहे. या सामन्यात रवींद्र जडेजाला ( Ravindra Jadeja) बाकावर बसवण्याची शक्यता आहे. त्याच्या जागी आशिया चषक गाजवणाऱ्या हिरोचा समावेश केला जाण्याचा अंदाज आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
cricket news today
India vs South Africa
Tilak Varma
Ravindra Jadeja

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com