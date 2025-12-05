India's Probable Playing XI : रवींद्र जडेजाला डच्चू, भारताच्या अंतिम ११ मध्ये आशिया चषक स्पर्धेतील हिरो परतणार? जाणून घ्या बदल

India Considering Major Shuffle for 3rd ODI Against South Africa: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातली वन डे मालिका निर्णायक वळणावर आली आहे. आफ्रिकेने दुसरा वन डे सामना जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली आणि त्यामुळे तिसरा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याचा दोन्ही संघाचा प्रयत्न असणार आहे. हा सामना शनिवारी विशाखापट्टणम येथे होणार आहे. त्यासाठी भारताने कंबर कसली आहे आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल निश्चित मानला जात आहे. या सामन्यात रवींद्र जडेजाला ( Ravindra Jadeja) बाकावर बसवण्याची शक्यता आहे. त्याच्या जागी आशिया चषक गाजवणाऱ्या हिरोचा समावेश केला जाण्याचा अंदाज आहे..दोन्ही वन डे सामन्यात भारतीय गोलंदाजी सुमार राहिली. यात दवाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि त्यामुळे भारतीय संघाला त्यांच्या रणनीतीची अंमलबजावणी करता आली नाही. कसोटी मालिका गमावल्यानंतर भारताला वन डे मालिका गमवायची नाहीए, परंतु त्यांना चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. नाणेफेकीचा कौल भारताच्या बाजूने लागलेला नाही. सलग २० सामन्यांत नाणेफेक गमावणारा हा एकमेव संघ ठरला आहे..India ODI Schedule Till 2027 World Cup: विराट, रोहित शर्माचा जबरदस्त फॉर्म; २०२७ च्या वर्ल्ड कपपर्यंत किती सामने खेळणार पाहा....अशा परिस्थितीत भारताने पुन्हा नाणेफेक गमावल्यास त्यांना आणखी मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल. त्याचवेळी गोलंदाजांनाही कामगिरीचा आलेख उंचवावा लागेल. हे लक्षात घेता भारताच्या Playing XI मध्ये बदल पाहायला मिळू शकतो. भारताला दोन्ही सामन्यांत तळाच्या फलंदाजांकडून अपेक्षित धावा करून मिळाल्या नाहीत. संघात अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा असूनही अपेक्षित धावा होताना दिसत नाही. .त्यामुळे तीसऱ्या वन डे सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एकमेव बदल पाहायला मिळण्याचा अंदाज आहे. रवींद्र जडेजाच्या जागी संघात तिलक वर्माची एन्ट्री होऊ शकते. तिलककडे शेवटच्या षटकांत मोठ्या धावा करण्याची क्षमता आहे. यशस्वी जैस्वालची कामगिरी ठिकठाक झाली आहे, परंतु संघात सलामीला पर्याय नसल्याने तिसऱ्या वन डेतील त्याचे स्थान पक्के आहे. .IND vs SA 3rd ODI: विराट कोहलीमुळे उडाला गोंधळ; Vizag मध्ये नेमकं काय घडलं? पोलिसांची दमछाक अन्....India's Likely XI For 3rd ODI: यशस्वी जैस्वाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, लोकेश राहुल, तिलक वर्मा, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.