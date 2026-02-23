WI vs ZIM : वेस्ट इंडिज-झिम्बाब्वे लढतीचा निकाल टीम इंडियाचं टेंशन वाढवणार; सूर्याचा संघ Semi Final च्या शर्यतीतून बाहेर होणार

India qualification scenario after West Indies vs Zimbabwe: यजमान भारतीय संघावर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाद होण्याचे संकट ओढावले आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सुपर ८ लढतीत भारताचा दारूण पराभव झाला... हा नुसता पराभव नव्हता, तर टीम इंडियाच्या जेतेपद कायम राखण्याच्या निर्धाराला धक्का देणारा निकाल आहे. या एका पराभवामुळे टीम इंडिया उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर फेकला जाईल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यात आज वानखेडे स्टेडियमवर होणारा वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे सामना निर्णायक ठरणार आहे..भारताच्या ग्रुप १ मध्ये वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका व झिम्बाब्वे या टेबल टॉपर संघांचा समावेश आहे. वेस्ट इंडिजने २०२२ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत झिम्बाब्वेवर विजय मिळवला होता. त्या सामन्यात जेसन होल्डर ( ३-१२) व जॉन्सन चार्ल्स ( ४५) हे चमकले होते. झिम्बाब्वेने यापूर्वी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर ट्वेंटी-२० सामना खेळलेला नाही. पण, त्यांनी ज्या प्रकारे आतापर्यंत खेळ केलाय, हे पाहून वेस्ट इंडिजला धक्का देण्याची ताकद त्यांच्यात आहे. ब्लेसिंग मुझारबानी हा या वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तो विंडीजची डोकेदुखी वाढवू शकतो..दोन वर्षांपूर्वी झिम्बाब्वेचा संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पात्र ठरला नव्हता, परंतु यंदा त्यांनी थेट सुपर ८ मध्ये धडक दिली आहे. गट साखळी सामन्यात त्यांनी ऑस्ट्रेलिया व श्रीलंका या बलाढ्य संघांना पराभूत करून इतरांना इशारा दिला आहे. झिम्बाब्वे व वेस्ट इंडिज यांच्यात चार ट्वेंटी-२० सामने झाले आहेत आणि यात विंडीज अपराजित राहिला आहे. पण, आजच्या सामन्यात कोणता संघ जिंकला,तर भारताला फायदा होईल?.IND vs SA : वॉशिंग्टन सुंदर अन् डेव्हिड मिलर यांच्यात हाय-व्होल्टेज राडा! अम्पायर, इशान किशन भांडण सोडवायला धावले... Video Viral .T20 World Cup Points table Super Eights, Group 1दक्षिण आफ्रिकेने विजय मिळवून ग्रुप १ मध्ये २ गुण व ३.८०० अशा नेट रन रेटसह अव्वल स्थान पटकावले आहे. आफ्रिकेच्या १८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा संपूर्ण संघ १११ धावांत तंबूत परतला. दक्षिण आफ्रिकेने ७६ धावांनी ही मॅच जिंकली आणि ट्वेंटी-२०तील भारताचा हा दुसरा मोठा पराभव ठरला. त्यामुळे नेट रन रेटचा जबरदस्त फटका भारताला बसला आहे आणि तो -३.८०० इतका झाला आहे..आज याच गटातील झिम्बाब्वे व वेस्ट इंडिज हे दोन्ही संघ भिडणार आहेत. या सामन्यात कोणताही संघ जिंकला, तरी भारताला धक्का बसणारच आहे. पण, त्यातल्या त्यात विंडीजने बाजी मारली, तर भारतावर स्पर्धेबाहेर जाण्याचे संकट ओढावले जाऊ शकते. भारताला उर्वरित लढतीत झिम्बाब्वे व वेस्ट इंडिज यांचा सामना करायचा आहे. भारत या दोन्ही लढती जिंकून ४ गुणांची कमाई करू शकतो, परंतु त्यांना मोठ्या फरकाने विजय मिळवावे लागेल, तरच त्यांचा नेट रन रेट सुधारेल..Video : अरे, ही काय डोक्यावर पडलीय का? Hardik Pandya बाद होताच, गर्लफ्रेंड माहिका शर्माने काय केलं पाहा; नेटिझन्स संतापले.वेस्ट इंडिजने आज बाजी मारल्यास त्यांचे दोन गुण होतील आणि ते दुसऱ्या क्रमांकावर येतील... नेट रन रेट चांगला असेल तर पहिल्या क्रमांकावरही येतील. विंडीजला उर्वरित दोन सामन्यांत भारत व आफ्रिका यांच्याशी भिडायचे आहे, यापैकी एक विजय त्यांना पुढल्या फेरीसाठी पुरेसा ठरेल. पण, आज त्यांची हार झाली, तर त्यांनाही भारताप्रमाणे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. या परिस्थिती झिम्बाब्वे पुढे सरकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.