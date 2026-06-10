भारतासाठी कसोटी पदार्पणाच चमकलेला Manav Suthar आता इंग्लंडमध्ये खेळणार! 'या' संघासाठी मैदानात उतरण्यास सज्ज

भारतीय संघाने नुकतेच अफगाणिस्तानविरुद्ध मुल्लनपूरला झालेल्या कसोटी सामन्यात एक डाव आणि ३०० धावांनी मोठा विजय मिळवला. हा कसोटीतील भारताचा सर्वात मोठा विजय ठरला. भारताच्या विजयात २३ वर्षीय मानव सुतारने (Manav Suthar) मोठा वाटा उचलला. विशेष म्हणजे त्याच्यासाठी हे त्याचे कसोटी पदार्पण होते. त्याच्यासमोर विश्रांतीवर असलेल्या रवींद्र जडेजाची जागा भरून काढण्याचं आव्हान होतं. पण त्याने हे आव्हान यशस्वीरित्या तर पेललेच, पण त्याने सामनावीर पुरस्कारही पटकावला. पदार्पणाच्या सामन्यात सामनावीर होणारा तो मोजक्या खेळाडूंपैकी एक आहे. त्याच्या या खेळामुळे त्याने सर्वांचे लक्षही वेधले. त्यामुळेच आता त्याला इंग्लंडमध्ये त्याची प्रतिभा दाखवण्याची संधी मिळणार आहे. .IND vs AFG, Playing XI: भारतीय संघाने जिंकला टॉस, रवींद्र जडेजाच्या जागेवर पदार्पण करणारा मानव सुतार कोण?.डावखुरा फिरकी गोलंदाज असलेला मानव सुतारचा काऊंटी क्रिकेट क्लब वॉर्विकशायरसोबत (Warwickshire) छोट्या कालावधीसाठी करार झाला आहे. याबाबत वॉर्विकशायरनेच माहिती दिली आहे. त्यामुळे तो आता काऊंटी चॅम्पियनशीपमधील (County Championship) पुढील दोन फेऱ्यांतील सामन्यांमध्ये खेळण्यासाठी उपलब्ध असणार आहे. १२ ते १५ जून दरम्यान वॉर्विकशायरला यॉर्कशायरविरुद्ध आणि त्यानंतरच्या आठवड्यात सोमरसेटविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. या दोन सामन्यासाठी मानवशी करार झाला आहे..वॉर्विकशायरचे परफॉर्मन्स डायरेक्टर जेम्स थॉमस यांनी म्हटले की 'आम्ही मानवचे स्वागत करण्यास उत्सुक आहोत. आम्ही या हंगामात टांगले क्रिकेट खेळलो असून आता मानव आमच्या गोलंदाजी फळीतील एक नवा पैलू असेल. त्याला भारतीय संघातही स्थान मिळाल्याने तो किती प्रतिभावान आहे, हे दिसून येते. तो संघात असणे आमच्यासाठी चांगले आहे.'.मानवनेही आनंद व्यक्त करताना काऊंटी चॅम्पियनशीपमध्ये दोन सामने खेळायला मिळण्याबद्दल उत्सुक असल्याचे सांगितले. संघाची सुरुवात चांगली झाली असल्याने मला आशा आहे की मी त्यांना विजेतेपदापर्यंत जाण्यासाठी मदत करू शकेल, असंही मानव म्हणाला..IND vs AFG: भारताचा अफगाणिस्तानवर इतिहासातील सर्वात मोठा विजय; पदार्पणवीर मानव सुतारसह वॉशिंग्टन सुंदर चमकले.मानवने अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिल्या डावात ३३ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर दुसऱ्या डावात २९ धावांत १ विकेट घेतली होती. त्याने २९ प्रथम श्रेणी सामने आत्तापर्यंत खेळले असून १२९ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.