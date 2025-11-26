India's Test Downfall: तुला हवं ते सर्व दिलं अन् तू टीम इंडियाचं वाटोळं केलंस! गौतम गंभीरच्या हट्टापाई कसोटीत आपली पिछेहाट...

जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील ( WTC ) गतविजेत्या दक्षिण आफ्रिकेने भारतात येऊन यजमानांचे कसोटी मालिकेत वस्त्रहरण केले. भारतीय संघाला घरच्या मैदानावर कसोटी मालिकेत आणखी एक लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या कार्यकाळातील हा दुसरा व्हाईटवॉश ठरला. कोलकाता कसोटी तीन दिवसात संपली अन् गुवाहाटीतही आफ्रिकेने पाचही दिवस वर्चस्व गाजवले. या निकालानंतर गंभीरच्या नावाने नाराजीचे नारे लावताना चाहते दिसले, इतकेच नव्हे तर सोशल मीडियावरही गौतम आणि निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांचे वाभाडे काढले जात आहेत. भारतीय संघाच्या या अशा कामगिरीचे उत्तरदायित्व या दोघांचेच आहे. तसे प्रश्न गुवाहाटी कसोटीनंतर गंभीरला विचारलेही गेले आणि त्याने मोठ्या माजात उत्तरही दिले. .तू कसोटी क्रिकेटचे मुख्य प्रशिक्षकपदावर राहण्यास योग्य व्यक्ती आहेस का? या प्रश्नावर गौतमचं उत्तर स्वतःचा बचाव करणारे आहे. तो म्हणाला,''याचा निर्णय BCCI ने घ्यावा. माझ्यासाठी स्वतःपेक्षा भारतीय क्रिकेट महत्त्वाचे आहे. माझ्या मार्गदर्शनाखाली संघाने इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिका बरोबरीत सोडवली. चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली आणि आशिया चषक उंचावला.''.गौतम गंभीर त्याच्या बचावासाठी आता काहीही बोलत सुटेल, परंतु सत्य आपल्या डोळ्यासमोर आहेच. 'भारतात कसोटी क्रिकेट खेळण्यासाठी येण्यास संघ घाबरत होते, आता ते गालातल्या गालात हसत असतील. मागील १२ महिन्यात घरच्या मैदानावर खेळलेल्या तीन कसोटी मालिकेपैकी दोनमध्ये व्हाईटवॉश भारताने स्वीकारला. भारतीय संघासाठी कसोटी क्रिकेटमधील हा आव्हानात्मक काळ आहे आणि आता काही कठोर निर्णय घेतले जाऊ शकतात. पण, आपण कुठे कमी पडतोय?,' माजी खेळाडू दिनेश कार्तिक ( Dinesh Karthik) याची ही प्रतिक्रिया भारतीयांच्या मनातला संताप व्यक्त करणारी आहे..Gautam Gambhir Reaction: तो मीच ज्याने..! गंभीरचा अॅटिट्यूड कायम; कोच म्हणून कायम राहण्यास पात्र आहेस का? प्रश्नावर म्हणाला... .२०१३ ते २०२३ या कालावधीत भारतीय संघ घरच्या मैदानावर पाच कसोटी सामने हरला आणि मागील एका वर्षात एवढ्याच कसोटी संघाने गमावल्या. हा संघ आव्हानांचा सामना करणारा, नीडर म्हणून ओळखला जायचा आणि आता त्याची कोणाला भीतीच उरली नाही. भारतीय संघ घरच्या मैदानावर सलग दोन कसोटी मालिका ४० वर्षांपूर्वी हरला होता. १९८३ मध्ये वेस्ट इंडिजने आणि १९८४-८५ मध्ये इंग्लंडकडून आपली हार झाली होती. त्यानंतर भारतीय संघाने कसोटी क्रिकेटमध्ये स्वतःचा एक वेगळा दबदबा निर्माण केला होता आणि आता तो नाहीसा होताना दिसतोय..सीनियर्सना निवृत्ती घेण्यास भाग पाडले अन्...राहुल द्रविडनंतर गौतमने टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी हाती घेतली अ्न संघात प्रयोगाची सुरुवात झाली. रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा व आर अश्विन या सीनियर्सना कसोटीतून निवृत्ती घ्यावी लागली. युवा संघ घडवण्याच्या प्रयत्नात गौतमने कसोटी संघाची 'प्रयोगशाळा' बनवली आहे. संघातील एकाही खेळाडूला त्याची भूमिका स्पष्ट माहित नाही. भारताच्या कसोटी संघात राखीव सलामीवीर कोण? तिसऱ्या क्रमांकावर नेमकं कोण खेळणार? शुभमन गिल दुखापतग्रस्त झाला, तर चौथ्या क्रमांकावर कोण खेळणार? वॉशिंग्टन सुंदरशिवाय संघात दुसरा ऑफ स्पिनर कोण आहे? जसप्रीत बुमराह व मोहम्मद सिराज हे दोन्ही गोलंदाज उपलब्ध नसल्यास आपल्याकडे पर्यायी सक्षम जलदगती गोलंदाज आहेत का? या ना अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं गौतम व अजित यांना द्यावी लागणार आहेत..Plan B तयार नाहीभारतीय संघ यापूर्वीही संक्रमणातून गेला आहे, परंतु तेव्हा त्यांच्याकडे प्लान बी तयार होता. मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये भारताकडे अनेक तगडे उमेदवार आहेत आणि त्यामुळे तिथे तरी सध्या भारताला धोका पोहचलेला नाही. पण, कसोटी क्रिकेट... जेथे कौशल्याचा खरा कस लागतो, तिथे आपली दयनीय अवस्था झाली आहे. गौतमच्या हट्ट्पाई रोहित, विराट, अश्विन व पुजारा यांनी कसोटीतून निवृत्ती घेतली. पण, यांना पर्याय कोण, याचा विचार केला गेला नाही. २५ वर्षीय शुभमन गिलकडे कसोटीचे नेतृत्व सोपवले गेले आणि त्याने इंग्लंडमध्ये कर्णधार म्हणून पहिल्याच मालिकेत धडाका केला. युवा खेळाडूंना घेऊन त्याने मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवली..IND vs SA 2nd Test Live: भारताचा कसोटी मालिकेतील सर्वात मोठा पराभव; Rishabh Pant म्हणतो, थोडसा निराश आहे, पण....पण, घरच्या मैदानावर जिथे दादागिरी दाखवायला हवी, तिथे आपण आपयशी ठरतोय. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत रोहित, विराट संघात होते, तरीही आपण हरलो. भारतीय फलंदाज फिरकीला उत्तम प्रकारे खेळतात, अशी आपली ओळख आता पुसत चालली आहे. फिरकीसमोरच आपण आपल्याच घरी नांग्या टाकतोय. कसोटी क्रिकेटमध्ये निवड झालेले युवा खेळाडू हे देशांतर्गत क्रिकेटच्या कामगिरीवर निवडले जात नसल्याचा सूर उमटत आहेत. त्यात देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तयार केल्या जाणाऱ्या खेळपट्ट्या या पाटा किंवा जलदगती गोलंदाजांना पोषक असल्याने फिरकीवर कसे खेळायचे, हेच आता भारतीय फलंदाज विसरू लागले आहेत. त्याचाच फटका न्यूझीलंड आणि आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत बसलेला दिसतोय..शुभमनला अजून कसोटीत फलंदाज म्हणून स्थीर होण्यास वेळ लागणार आहे. वॉशिंग्टन सुंदर या फॉरमॅटमध्ये जास्त सामने खेळलेला नाही. माजी फिरकीपटू आर अश्विन व अजिंक्य रहाणे यांनी यावर काही दिवसांपूर्वी प्रकाश टाकला होता. भारताच्या फलंदाजी क्रमवारीत संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू आहे. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये असे प्रयोग समजू शकतात, पण कसोटीत फलंदाजाला त्याची भूमिका, त्याची जबाबदारी माहीत असायलाच हवी, असे अश्विन म्हणाला..कसोटी क्रिकेटमध्ये फलंदाजाला त्याचा क्रम माहित असणे आवश्यक आहे. एक-दोन कसोटीत तुम्हाला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवले आणि अचानक तुम्हाला संघाबाहेर केले जाते. सहा-सात क्रमांकावर फलंदाजी करणारा तिसऱ्या क्रमांकावर येऊन खेळतोय. कसोटीत तीन-चार क्रमांक महत्त्वाचा आहे आणि या क्रमांकावर खेळणाऱ्या फलंदाजांना सातत्याने संधी मिळाली आहे. वेस्ट इंडिजविरदु्ध तुम्ही साई सुदर्शनला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवले आणि त्याने चांगली फलंदाजी केलीही. तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी वेगळे कौशल्य लागते. वॉशिंग्टन सुंदर हा चांगला खेळाडू आहे, परंतु त्याला तिसऱ्या क्रमांकावर पाठवणे, हे त्याला संभ्रमात टाकण्यासारखे आहे.अजिंक्य रहाणे.खेळाडूंना त्यांची भूमिकाच ठाऊक नाही...यशस्वी जैस्वाल व लोकेश राहुल यांचा क्रम वगळता संघात सातत्याने संगीत खुर्ची सुरू आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर आतापर्यंत १८ कसोटीत सात फलंदाजांचा प्रयोग करून झाला आणि एकाही फलंदाजाला सलग तीन कसोटीत या क्रमांकावर खेळू दिले गेले नाही. नितीश कुमार रेड्डी आणि साई सुदर्शन यांची प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील सरासरी ही अनुक्रमे २४ व ३१ अशी आहे. तरीही त्यांच्यापेक्षा चांगली सरासरी असलेल्या ऋतुराज गायकवाड, सर्फराज खान यांना बाहेर बसवले जाते. अभिमन्यू इश्वरनसारख्या प्रतिभावान फलंदाजाला कसोटी पदार्पण न देताच हाकलले जाते. अतिरिक्त ऑल राऊंडर खेळवण्याच्या नादात गोलंदाजी विभागात सोयीने दुर्लक्ष केले जात आहे. बरं नितीशला ऑल राऊंडर म्हणून खेळवले, परंतु त्याच्याकडून फक्त १० षटकं फेकून घेतली. याला काय अर्थ?साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रिषभ पंत, रवींद्र जडेजा व नितीश रेड्डी यांनी मिळून दुसऱ्या कसोटीत ९५ चेंडूंचा सामना केला, त्यापेक्षा जास्त ९८ चेंडू कुलदीप यादवने एकट्याने खेळून काढली. मग एवढे अष्टपैलू खेळवण्याची गरज आहे काय? मोहम्मद शमी देशांतर्गत क्रिकेट खेळून स्वतःची फिटनेस सिद्ध करतोय, तरीही त्याला संघात निवडले जात नाही. यावरूनही वाद आहेच.. गौतम म्हणतोय, मी नव्हे देश महत्त्वाचा, परंतु त्याच्या कृतीतून तसे दिसत नाही. हर्षित राणाची सातत्याने होणारी निवड हाही वादाचा विषय आहेच. .गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर यांच्या कार्यकाळात कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताची लाजीरवाणी कामगिरी३६ वर्षांनंतर न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर कसोटी मालिका गमावली१९ वर्षांनंतर चिन्नास्वामी येथे कसोटी मालिका गमावलीघरच्या मैदानावर पहिल्यांदाच ५० पेक्षा कमी धावा केल्या१२ वर्षांनंतर घरच्या मैदानावर सलग दोन कसोटी मालिका गमावल्या१३ वर्षांनंतर मेलबर्न येथे कसोटी सामना गमावला१० वर्षांनंतर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गमावली१२ वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ३ कसोटी सामन्यांमध्ये पराभव२०२५ मध्ये पहिल्यांदाच WTC फायनलमध्ये पात्रता मिळवण्यात अपयशी ठरलेलीड्समध्ये ९२ वर्षांच्या कसोटी क्रिकेट इतिहासात दुसऱ्यांदा ३५०+ धावांचा बचाव करण्यात अपयशमँचेस्टरमध्ये ११ वर्षांनंतर ६००+ धावा स्वीकारल्या२०० पेक्षा कमी लक्ष्याचा पाठलाग करण्यात अपयश१२४ धावांचा पाठलाग करण्यात अपयश; हे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर सर्वात कमी लक्ष्य आहे२५ वर्षांनंतर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिका गमावलीव्हाईटचा सेना देशांविरुद्ध घरच्या मैदानावर सलग दोन कसोटी मालिका गमावल्या३० वर्षांनंतर कोणत्याही भारतीय फलंदाजाने घरच्या मैदानावर कसोटी मालिकेत शतक झळकावले नाही.४१ वर्षांनंतर भारताने एका वर्षाच्या कालावधीत घरच्या मैदानावर दोन कसोटी मालिका गमावल्या.६६ वर्षांनंतर भारताने ७ कसोटी सामन्यांमध्ये ५ कसोटी सामने गमावले आहेत.भारताच्या घरच्या मैदानावर कसोटी इतिहासातील तिसरा क्लीन स्वीप, सलग २ वर्षांत २ क्लीन स्वीप..IND vs SA: 'गौतम गंभीर हाय हाय...' भारताच्या पराभवानंतर प्रशिक्षकाच्या समोरच चाहत्यांची घोषणाबाजी; Video Viral.गौतमने मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी हाती घेतली तेव्हा त्याच्या सर्व मागण्या बीसीसीआयने पूर्ण केल्या. अजित आगरकरनेही मुख्य प्रशिक्षकाच्या आवडीच्या खेळाडूंना पसंती देताना संघ निवडला. तरीही कसोटी क्रिकेटमध्ये असा निकाल लागत असेल तर "तुला हवं ते सर्व दिलं अन् तू टीम इंडियाचं वाटोळं केलंस!" अशी टीका तर होणारच.... 