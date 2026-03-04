Cricket

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या डे-नाईट टेस्टसाठी भारतीय संघात मोठा बदल; कधी अन् कुठे पाहाणार सामना?

Australia vs India Women's Day - Night Test Live Streaming: भारतीय महिला संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून, डे-नाईट कसोटी सामन्यात मोठा बदल झाला आहे. हा सामना कधी आणि कुठे पाहाता येणार आहे, जाणून घ्या.
IND vs AUS, Day-Night Test: भारतीय महिला संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. हा दौरा आत्तापर्यंत त्यांच्यासाठी संमिश्र ठरला आहे. या दौऱ्यात टी२० मालिका जिंकल्यानंतर वनडे मालिकेत मात्र भारतीय संघाला व्हाईटवॉशचा सामना करावा लागला.

आता या मर्यादीत षटकांच्या मालिकांनंतर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) या महिला क्रिकेट संघांमध्ये एकमेव कसोटी सामना शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) सुरू होणार आहे. हा सामना दिवस-रात्र कसोटी सामना (Day-Night Test) असेल. या सामन्याने भारतीय संघ या दौऱ्याचा शेवट करेल.

