IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या डे-नाईट टेस्टसाठी भारतीय संघात मोठा बदल; कधी अन् कुठे पाहाणार सामना?

IND vs AUS, Day-Night Test: भारतीय महिला संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. हा दौरा आत्तापर्यंत त्यांच्यासाठी संमिश्र ठरला आहे. या दौऱ्यात टी२० मालिका जिंकल्यानंतर वनडे मालिकेत मात्र भारतीय संघाला व्हाईटवॉशचा सामना करावा लागला. आता या मर्यादीत षटकांच्या मालिकांनंतर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) या महिला क्रिकेट संघांमध्ये एकमेव कसोटी सामना शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) सुरू होणार आहे. हा सामना दिवस-रात्र कसोटी सामना (Day-Night Test) असेल. या सामन्याने भारतीय संघ या दौऱ्याचा शेवट करेल..IND vs AUS: निवृत्तीच्या वनडेत एलिसा हेलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड, स्मृती मानधनाचा विक्रमही मोडला; ऑस्ट्रेलियाचा भारताला व्हाईटवॉश.दरम्यान सामन्यापूर्वी भारतीय संघात (Team India) मोठा बदल करण्यात आला आहे. भारताची वेगवान गोलंदाज रणूका सिंग ठाकूर (Renuka Thakur) या सामन्यातून बाहेर झाली आहे. तिचे वर्कलोड मॅनेज करण्यासाठी तिला विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे ती सामन्यासाठी उपलब्ध नसेल. तिच्यावर बीसीसीआयचे वैद्यकीय पथक लक्ष ठेवून आहे.ती संघातून बाहेर झाल्याने काशवी गौतम (Kashvee Gautam) हिला बदली खेळाडू म्हणून भारताच्या कसोटी संघात स्थान मिळालं आहे. काशवी या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेतही भारतीय संघाचा भाग होती..भारतीय महिला कसोटी संघ - हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हर्लिन देओल, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), उमा छेत्री (यष्टीरक्षक), प्रतिका रावल, दीप्ती शर्मा, काशवी गौतम, क्रांती गौड, वैष्णवी शर्मा, स्नेह राणा, सायली सातघरे..कुठे आणि कधी पाहणार सामना?भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील हा कसोटी सामना दिवस-रात्र कसोटी सामना असल्याने गुलाबी चेंडूने खेळला जाणार आहे. हा सामना ६ ते ९ मार्च दरम्यान पर्थमध्ये खेळला जाणार आहे. या सामन्याच्या प्रत्येक दिवशीच्या खेळाला भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी १०.५० मिनिटांनी सुरुवात होईल. ऑस्ट्रेलियन वेळेनुसार त्यावेळी पर्थमध्ये दुपारचे १.२० मिनिटे अशी वेळ असेल.हा सामना भारतात स्टार स्पोर्ट्सच्या टीव्ही चॅनेलवर आणि जिओ हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दिसणार आहे..IND vs AUS: टीम इंडियाने 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिला, पण शेवटच्या ODI मध्येही एलिसा हेली भारताला नडली अन् दीडशतक ठोकलं; पाहा Video.कर्णधार एलिसा हेलीसाठी भावनिक सामनाहा सामना ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हेलीसाठी भावनिक सामना आहे. हा तिचा ऑस्ट्रेलिया महिला संघासाठी अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना आहे. या सामन्यानंतर ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होणार आहे. त्यामुळे या सामन्यासाठी तिचे कुटुंबिय स्टेडियममध्ये हजर राहण्याची शक्यता आहे..