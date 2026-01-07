INDU19 vs SAU19 : 6,6,6,6,6,6,6,6..! वैभव सूर्यवंशीचे आणखी एक वादळी शतक, आरोन जॉर्जसोबत आफ्रिकन गोलंदाजांची धुलाई

IND U19 vs SA U19 3rd ODI Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीने आपला झंझावाती खेळ कायम राखताना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात शतक झळकावले. त्याने आरोन जॉर्ज ( Aaron George ) सोबत मिळून भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाला आक्रमक सुरुवात करून दिली. .India Under-19s tour of South Africa : १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखाली भारताने वन डे मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतल्यानंतर तिसऱ्या सामन्यातही दमदार खेळ केला. दक्षिण आफ्रिकेच्या १९ वर्षांखालील संघाने नाणेफेक जिंकून भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाला प्रथम फलंदाजीला बोलावले. वैभव आणि आरोन जॉर्ज यांनी आक्रमक फटकेबाजी केली. या दोघांनी ५ षटकांत ५० धावा फलकावर चढवल्या. वैभवने सातव्या षटकात मिचेल कृएसकॅम्पवर हल्लाबोल करताना ४,६,४,६ अशी फटकेबाजी करून २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले..अर्धशतक पूर्ण करताना वैभवने आपली बॅट गळ्याजवळ आणून पुष्पा स्टाईल सेलिब्रेशन केलं. आरोनही आफ्रिकेच्या गोलंदाजीवर हात साफ करत होता आणि त्याने वैभवसह ९ षटकांत शतकी भागीदारी पूर्ण केली. आरोन यानेही ३२ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. ही जोडी तोडण्याची संधी १३ व्या षटकात चालून आली होती, परंतु आरोनचा सोपा झेल आफ्रिकन खेळाडूने टाकला. दहाव्या षटकानंतर आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागम केले आणि भारतीय फलंदाजांना थोडे शांत ठेवले. भारताच्या १५ षटकांत १२६ धावा फलकावर चढल्या होत्या..१६व्या षटकात वैभवने पुन्हा गिअर बदलला आणि खणखणीत षटकार खेचला. त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हरवरून दुसरा षटकार खेचला. १८व्या षटकात वैभवने खेचलेले सलग दोन षटकार पाहण्यासारखे होते. वैभवने ६३ चेंडूंत ६ चौकार व ८ षटकारांसह शतक पूर्ण केले आणि पुन्हा एकदा पुष्पा स्टाईल सेलिब्रेशन केले. त्याने आरोनसह पहिल्या विकेटसाठी १९० धावांची भागीदारी केली. हे वृत्त लिहिल तेव्हा भारताने २३ षटकांत १९७ धावा केल्या होत्या आणि आरोन ८८ धावांवर खेळत होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.