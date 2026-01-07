Cricket

INDU19 vs SAU19 : 6,6,6,6,6,6,6,6..! वैभव सूर्यवंशीचे आणखी एक वादळी शतक, आरोन जॉर्जसोबत आफ्रिकन गोलंदाजांची धुलाई

Vaibhav Suryavanshi hundred vs South Africa U19: वैभव सूर्यवंशी सध्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. दक्षिण आफ्रिकेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध झालेल्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात वैभवने पुन्हा एकदा वादळी शतक ठोकत आफ्रिकन गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली.
Swadesh Ghanekar
Updated on

IND U19 vs SA U19 3rd ODI Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीने आपला झंझावाती खेळ कायम राखताना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात शतक झळकावले. त्याने आरोन जॉर्ज ( Aaron George ) सोबत मिळून भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाला आक्रमक सुरुवात करून दिली.

