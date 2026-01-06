SA commentator reaction on Vaibhav Suryavanshi six : १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशनी १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी मिळवून दिली. आफ्रिकेच्या २४६ धावांचा पाठलाग करताना वैभवने ६८ धावांची खेळी केली. त्याने २४ चेंडूंत १ चौकार व १० उत्तुंग षटकार खेचले. वैभवच्या आक्रमक सुरूवातीने भारताला धावांचा पाठलाग करताना आघाडीवर ठेवले आणि त्याची फटकेबाजी पाहून आफ्रिकन समालोचकही स्तब्ध झाले. भारताने डकवर्थ लुईस नियमानुसार ८ विकेट्स व २१ चेंडू राखून दुसऱ्या वन डे सामन्यात विजय मिळवला..सामन्यातील इंटरनेटवर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये, जेव्हा सूर्यवंशीने पहिल्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर वेगवान गोलंदाज जेजे बॅसनला षटकार मारला, तेव्हा त्या वेळी ऑन एअर असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेच्या एका समालोचकाला त्याच्या डोळ्यांवर विश्वास बसला नाही. तरुण भारतीय खेळाडूने मारलेला हुक शॉट सर्वोच्च दर्जाचा होता, असे तो म्हणाला.."त्याचा स्ट्राईक रेट ही कदाचित सर्वात स्पष्ट आकडेवारी आहे, जी त्याला इतरांपेक्षा वेगळं ठरवते. मी या विशिष्ट मैदानावर बरेच क्रिकेट पाहिले आहे आणि त्यात काही आंतरराष्ट्रीय नावांनी या विशिष्ट मैदानावर शोभा वाढवली आहे. मी पाहिलेला हा सर्वात मोठा षटकार आहे. हा सर्वोच्च दर्जाचा हुक शॉट होता," असे समालोचक म्हणाला..दरम्यान , जेसन रोवलेसने ११३ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ११४ धावांची खेळी केली आणि आफ्रिकेला २४५ धावांपर्यंत पोहोचवले. त्याला डॅनियल बॉस्मनने ३१ धावांची मदत केली. भारताच्या किशन सिंगने ४ विकेट्स घेतल्या, तर आरएस अब्रिशने २ विकेट्स घेतल्या.प्रत्युत्तर देताना वैभवने आक्रमक फटकेबाजी केली वैभवने २४ चेंडूंत ६८ धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीत १ चौकार व १० षटकार खेचले..Vaibhav Suryavanshi : पठ्ठ्याने कल्ला केला... १४ वर्षाच्या वैभवने रिषभ पंतचा १० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; आफ्रिकेविरुद्ध जिंकली मालिका.वैभव बाद झाल्यानंतर वेदांत त्रिवेदी व अभिग्यान कुंडू यांनी मोर्चा सांभाळला. वेदांतने ५७ चेंडूंत नाबाद ३१ धावा केल्या, तर अभिग्यान ४२ चेंडूंत नाबाद ४८ धावांची खेळी केली. पावसामुळे हा सामना थांबवावा लागला आणि तेव्हा भारताच्या २३.३ षटकांत २ बाद १७६ धावा झाल्या होत्या. DSL नुसार भारत पुढे होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.