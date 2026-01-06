Cricket

Vaibhav Suryavanshi hook shot viral video: वैभव सूर्यवंशीचा खेळ म्हणजे सध्या क्रिकेट चाहत्यांसाठी पर्वणी ठरत आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात वैभवने मारलेला एक हूक शॉट आणि त्यावर उडालेला उत्तुंग षटकार सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे.
SA commentator reaction on Vaibhav Suryavanshi six : १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशनी १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी मिळवून दिली. आफ्रिकेच्या २४६ धावांचा पाठलाग करताना वैभवने ६८ धावांची खेळी केली. त्याने २४ चेंडूंत १ चौकार व १० उत्तुंग षटकार खेचले. वैभवच्या आक्रमक सुरूवातीने भारताला धावांचा पाठलाग करताना आघाडीवर ठेवले आणि त्याची फटकेबाजी पाहून आफ्रिकन समालोचकही स्तब्ध झाले. भारताने डकवर्थ लुईस नियमानुसार ८ विकेट्स व २१ चेंडू राखून दुसऱ्या वन डे सामन्यात विजय मिळवला.

