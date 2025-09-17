INDW vs AUSW: टीम इंडियाच्या नारी शक्तीचा ऐतिहासिक विजय! ऑस्ट्रेलियाचा वन डे क्रिकेट इतिहासात असा पराभव कुणी केलाच नव्हता...

India women beat Australia by 102 runs : स्मृती मानधनाच्या शतकानंतर गोलंदाजांनी केलेल्या दमदार कामगिरीच्या जोरावर भारताने दुसऱ्या वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय मिळवला. भारताच्या २९२ धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ ४०.५ षटकांत १९० धावांवर ऑल आऊट झाला. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाचा वन डे क्रिकेटमध्ये एवढ्या मोठ्या फरकाने पराभव झालेला नव्हता..प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारताने २९२ धावांचा डोंगर उभा केला. प्रतिका रावल २५ धावांवर माघारी परतल्यानंतर टीम इंडियाचे विकेट सत्र सुरू राहिले. हर्लीन देओल ( १०), कर्णधार हरमनप्रीत कौर ( १७) झटपट बाद झाले. जेमिमा रॉड्रीग्ज ताप आल्याने या मालिकेतून उर्वरित दोन सामन्यांना मुकणार आहे. त्यामुळे दीप्ती शर्मावर जबाबदारी आली आणि तिने स्मृतीला साथ दिली..PAK vs UAE Live: बिचारे... PCB ने खेळाडूंना तोंडावर पाडले, बॅगा घेऊन स्टेडियमवर पोहोचले; मॅच रेफरी Andy Pycroft च राहिले, टॉसही हरले.स्मृती मानधनाने १३२ चेंडूंत १४ चौकार व ४ षटकारांसह ११७ धावांची खेळी केली. दीप्तीने ५३ चेंडूंत ४० धावा केल्या. रिचा घोष ( २९) व स्नेह राणा ( २४) यांनी चांगले योगदान दिले. ऑस्ट्रेलियाच्या डार्सी ब्राऊनने तीन, तर अॅश्लेघ गार्डनरने दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना मात्र ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात खराब झाली. कर्णधार एलिसा हिली ( ९) व जॉर्जिया व्हॉल ( ०) हे दोन्ही सलामीच्या फलंदाज झटपट बाद झाल्या. .एलिसा पेरीने ४४ व अॅनाबेल सदरलँडने ४५ धावांची खेळी करून ऑस्ट्रेलियाचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण, भारतीय गोलंदाजांनी कमाल केली. क्रांती गौडने ३ विकेट्स घेतल्या, तर दीप्ती शर्मानेही २ बळी टिपले. रेणुका सिंग, स्नेह राणा, अरुंद्धती रेड्डी व राधा यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतल्या. .Smriti Mandhana चे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध घोंगावलं वादळ! शतक ठोकत केला मोठा पराक्रम; हरमनप्रीत-मिताली राहिल्यात खूप मागे.ऑस्ट्रेलियाला १०२ धावांनी हार पत्करावी लागली. वन डे क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियाला १०० हून अधिक धावांच्या फरकाने पराभूत करणारा भारत हा पहिलाच संघ ठऱला. १८ वर्षांत प्रथमच भारताने घऱच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियावर वन डेत विजय मिळवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.