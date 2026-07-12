INDW vs ENGW Test: जे सचिन, विराटला नाही जमलं, ते पोरीनं करून दाखवलं! यास्तिका भाटीयाने लॉर्ड्स कसोटीत इतिहास घडवला

INDW vs ENGW Test Yastika Bhatia historic hundred: भारतीय महिला संघ लॉर्ड्स कसोटीत इतिहास घडवण्याच्या उंबरठ्यावर आल्या आहेत. इंग्लंडला फलंदाजी व गोलंदाजी, या दोन्ही आघाड्यांवर चीतपट करताना भारतीय संघाने मजबूत पकड घेतली आहे. या सामन्यात क्रांति गौडने पहिल्या डावाता पाच विकेट्स घेऊन विक्रम केलाच होता, त्यात यास्तिका भाटीयाने ऐतिहासिक गवसणी घातली. .पहिल्या डावात यास्तिकाला अपयश आल्याने टीकेचा सामना करावा लागला होता आणि तिने दुसऱ्या डावात शतक झळकावून टीकाकारांना सडेतोड उत्तर दिले. लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर शतक झळकावणारी ती पहिली भारतीय महिला क्रिकेटपटू ठरले. आतापर्यंत ११ भारतीय पुरूष क्रिकेटपटूंनी लॉर्ड्सच्या बोर्डवर आपलं नाव शतकाने नोंदवलं आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या ११ मध्ये महान फलंदाज सचिन तेंडलुकर आणि विराट कोहली यांचे नाव नाही..Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला अचानक का डच्चू? श्रेयस अय्यरने सांगितलं खरं कारण; संजूची एन्ट्रीही ठरली निष्फळ.भारताने पहिल्या डावात २८५ धावा केल्या. स्मृती मानधना ( ८३) व कर्णधार हरमनप्रीत कौर ( ५८) यांच्या अर्धशतकाने भारताच्या डावाला बळ दिले. त्यानंतर इंग्लंडचा पहिला डाव १७० धावांवर गुंडाळून भारताने आघाडी घेतली. त्यांच्याकडून एमी जोन्स ( ५२) व कर्णधार नॅट शिव्हर ब्रंट ( ४४) यांनी चांगला खेळ केला. पण, क्रांति गौडच्या ( ५-३७) माऱ्यासमोर इंग्लंडचा निम्मा संघ गार झाला... सायली सातघरे व स्नेह राणा यांनी प्रत्येकी २ विकेट घेतल्या..त्यानंतर स्मृतीने सलग दुसरे अर्धशतक ( ७०) झळकावले आणि शफाली वर्माने ( ३३) तिला चांगली साथ दिली. या दोघींच्या विकेटनंतर भारताचा डाव गडगडला होता, परंतु यास्तिका मैदानावर उभी राहिली आणि तिने १५८ चेंडूंत १४ चौकारांसह ११३ धावा केल्या. रिचा घोषने नाबाद ५० धावा केल्या आणि भारताने ७ बाद ३४१ धावांवर डाव घोषित करून इंग्लंडसमोर विजयासाठी ४५७ धावांचे लक्ष्य ठेवले. इंग्लंडला दुसऱ्या डावात ३ बाद १२ धावा करता आल्या आहेत आणि अजूनही ते ४२६ धावांनी मागे आहेत. .लॉर्ड्सवर कसोटी शतक झळकावणारे भारतीय फलंदाजविनू मांकड: १८४ धावा (१९५२)दिलीप वेंगसकर: १०३ धावा (१९७९), १५७ धावा (१९८२), १२६ धावा (१९८६)गुंडप्पा विश्वनाथ: ११३ धावा (१९७९)रवी शास्त्री: १०० धावा (१९९०)मोहम्मद अझरुद्दीन: १२१ धावा (१९९०)सौरव गांगुली: १३१ धावा (१९९६)अजित आगरकर: १०९* धावा (२००२)अजिंक्य रहाणे: १०३ धावा (२०१४)के. एल. राहुल: १२९ धावा (२०२१) आणि १०० धावा (२०२५)रोहित शर्मा: १२७ धावा (२०२१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.