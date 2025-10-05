Cricket

INDW vs PAKW, Video: पाकिस्तानचा पोपट झाला! जेमिमाहला रोड्रिग्सच्या विकेटसाठी सेलीब्रेशन करत होते अन् अचानक...

Pakistan’s Celebration Turns Awkward against India: कोलंबोमध्ये महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात सामना होत आहे. या सामन्यात जेमिमाह रोड्रिग्सच्या विकेटवर पाकिस्तान सेलिब्रेट करत होते, पण पंचांनी तिला परत मैदानात बोलावले, तेव्हा काय झाले वाचा.
India vs Pakistan | ICC Women's World Cup 2025

India vs Pakistan | ICC Women's World Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • कोलंबोमध्ये भारत-पाकिस्तान महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ सामन्यात भारताने २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • यादरम्यान दोनवेळा पाकिस्तान संघाचा पचका झाल्याचे दिसले.

  • यामुळे जेमिमाह रोड्रिग्स आणि ऋचा घोष यांना जीवदानही मिळाले.

Loading content, please wait...
Cricket
World Cup
Cricket News
Cricket News in Marathi
Women Cricket
Jemimah Rodrigues
India Women Cricket Team
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
ICC Women's World Cup
Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com