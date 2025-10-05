INDW vs PAKW, Video: पाकिस्तानचा पोपट झाला! जेमिमाहला रोड्रिग्सच्या विकेटसाठी सेलीब्रेशन करत होते अन् अचानक...

कोलंबोमध्ये भारत-पाकिस्तान महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ सामन्यात भारताने २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले. यादरम्यान दोनवेळा पाकिस्तान संघाचा पचका झाल्याचे दिसले. यामुळे जेमिमाह रोड्रिग्स आणि ऋचा घोष यांना जीवदानही मिळाले..भारत आणि पाकिस्तान महिला संघात वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचा रोमांचक सामना कोलंबोमध्ये रविवारी (५ ऑक्टोबर) सुरू आहे. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानसमोर २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. दरम्यान, या सामन्यात किड्यांमुळे सातत्याने त्रास होत असतानाच दोनदा पाकिस्तानचा पचका झाल्याचेही दिसले.या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाकडून प्रतिका रावल आणि स्मृती मानधना या चांगल्या सुरुवातीनंतर बाद झाल्या. प्रतिका ३१ धावांवर, तर स्मृती २३ धावांवर बाद झाली. त्यानंतर हर्लिन देओल आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौरने संघाला १०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. पण हरमनप्रीत १९ धावांवर बाद झाली..INDW vs PAKW: ४,४,४ प्रतिकाने केलेली सुरुवात अन् मग ऋचाच्या आक्रमणाने केला शेवट; भारताचे पाकिस्तानसमोर मोठे लक्ष्य.त्यानंतर संघाचा डाव हर्लिन आणि जेमिमाह पुढे नेत होत्या. मात्र यावेळी २७ व्या षटकात डायना बेगच्या गोलंदाजी करत असताना तिने टाकलेला तिसरा चेंडू जेमिमाच्या बॅटला लागून मागे गेला आणि झेल यष्टीरक्षक सिद्रा नवाझने घेतला होता. त्यावेळी जेमिमाह २ धावांवरच होती. जेमिमाही मैदानातून बाहेर जाण्यास निघाली होती, त्यामुळे तिच्या विकेटचे सेलीब्रेशन पाकिस्तान संघ करत होता. पण याचवेळी तिसऱ्या पंचांनी मैदानातील बझर वाजवला आणि मैदानातील पंचांनी हा नो-बॉल असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे जेमिमाहला जीवदान तर मिळालेच पण सेलीब्रेशन करत असलेल्या पाकिस्तान संघाचा अचानक पोपटही झाला. .नंतर जेमिमाह आणि हर्लिन यांच्यात ४५ धावांची भागीदारीही झाली. हर्लिन ४६ धावांवर बाद झाली, तर जेमिमाहही नंतर ३५ व्या षटकात ३२ धावा करून बाद झाली. तिला नशरा संधूने पायचीत केले. ती बाद झाल्यानंतर स्नेह राणा (२०) आणि दिप्ती शर्मा (२५) या देखील बाद झाल्या. पण नंतर ऋचा घोषने तळातल्या फलंदाजांना साथीला घेत आक्रमक खेळ केला. .INDW vs PAKW: पाकिस्तानी कर्णधाराने चालू सामन्यात स्प्रे मारला, नंतर सर्वच खेळाडूंना मैदानाबाहेर काढलं; नेमकं काय घडलं?.या दरम्यान शेवटच्या षटकात तिसऱ्या चेंडूवर डायना बेलच्या गोलंदाजीवर तिचा झेल सुटला. ऋचाने मोठा फटका खेळला होता. पण चेंडू वर उडाला. त्यामुळे यष्टीरक्षक नवाझ झेल घेण्यासाठी येत होती, पण त्याचवेळी समोरून नतालिया परवेझही आली आणि दोघींच्या धडकेत चेंडू सुटला. त्यामुळे ऋचाला जीवदान मिळाले. .दरम्यान, भारताने ५० षटकात सर्वबाद २४७ धावा केल्या आणि पाकिस्तानसमोर २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले. आत्तापर्यंत पाकिस्तान महिला संघाने एवढे मोठे लक्ष्य वनडेत पार केलेलं नाही. ऋचा ३५ धावांवर नाबाद राहिली.पाकिस्तानकडून सर्वाधिक ४ विकेट्स डायन बेगने घेतल्या. सादिया इक्बाल आणि फातिमा सना यांनीही प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. रमिन शमिम आणि नशरा संधू यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.