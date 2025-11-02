Women’s World Cup Final : जगात भारी, आपल्या पोरी! शफाली वर्माने मोडला सेहवागचा २२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, दीप्ती शर्माचा विश्वविक्रम

India Women vs South Africa Women Final Marathi Cricket News : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातली महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेची फायनल शफाली वर्मा ( Shafali Verma) आणि दीप्ती शर्मा ( Deepti Sharma) यांनी गाजवला. या दोघींनी वर्ल्ड रेकॉर्ड्स नावावर केले. .शफाली वर्मा व स्मृती मानधनाने १०४ धावांची सलामी दिल्यानंतर भारतीय संघ ३२५ धावांपर्यंत सहज जाईल असा अंदाज व्यक्त केला गेला. पण, स्मृतीची ( ४५) विकेट पडली आणि हळुहळू धावगती संथ होत गेली. शफालीने १२१७ दिवसानंतर वन डे क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावले. वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये अर्धशतक झळकावणारी ती तिसरी भारतीय महिला खेळाडू ठरली. शफाली व स्मृती यांनी फायनलमध्ये शतकी भागीदारी करून विक्रम रचला, भारताच्या पुरुष व महिला संघातील सलामीवीरांपैकी ही विक्रमी भागीदारी कोणालाच यापूर्वी जमली नव्हती. .Women’s World Cup Final : स्मृती मानधनाने मोडला मिताली राजचा मोठा विक्रम; शफालीसह नोंदवला पराक्रम, ठरली जगातील दुसरीच जोडी.शफाली ७८ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ८७ धावांवर बाद झाली. उपांत्य फेरीत मॅच विनिंग शतक झळकावणारी जेमिमा रॉड्रिग्ज आज २४ धावांवर माघारी परतली. कर्णधार हमरनप्रीत कौरचा ( २०) नोनकुलुलेको एमलाबाने त्रिफळा उडवला. दीप्ती शर्माने चांगली खेळी केली, परंतु तिला अपेक्षित साथ रिचा घोषकडूनच ( ३४) मिळाली. दीप्तीने ५८ धावांची खेळी करताना ३ चौकार व १ षटकार लगावला. भारताला ७ बाद २९८ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. आफ्रिकेच्या अयाबोंगा खाकाने ३ विकेट्स घेतल्या. .शफालीने मोडला वीरेंद्र सेहवागचा विक्रम...वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात ( पुरूष व महिला) अर्धशतक झळकावणारी शफाली ही सर्वात युवा खेळाडू ठरली. शफालीने आज २१ वर्ष व २७८ दिवसांच्या वयात ८७ धावांची खेळी केली. तिने ऑस्ट्रेलियाच्या जेस डफिनचा ( २३ वर्ष व ३२५ दिवसांचा वि. वेस्ट इंडिज, २०१३) विक्रम मोडला. भारताच्या वीरेंद्र सेहवागने २००३ च्या वर्ल्ड कप फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २४ वर्ष व १५४ दिवसांचा असताना ८२ धावांची खेळी केली होती. .World Cup 2025 साठी शफाली वर्मा भारतीय संघातही नव्हती, पण नशीबनं संधी दिली अन् तिने फायनलमध्ये मैदान गाजवलं; पण शतक थोडक्यात हुकलं.दीप्ती शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड...भारताच्या दीप्ती शर्माने आज ५८ धावांची खेळी करून विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. या वर्ल्ड कप स्पर्धेत तिने २१५ धावा केल्या आहेत आणि १७ विकेट्स घेतल्या आहेत. वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या एका पर्वात २००+ धावा आणि १५ हून अधिक विकेट्स घेणारी ती जगातील पहिली खेळाडू ठरली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.