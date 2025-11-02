INDW vs SA W World Cup Final: टीम इंडिया प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करणार? एक डाव आपल्यावरच पडू शकतो भारी, दक्षिण आफ्रिकेला...

India Women vs South Africa Women Final Marathi Cricket News : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात महिला वन डे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेची फायनल आज नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर खेळवली जाणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या संघाला आजच्या सामन्यात जेतेपद पटकावून इतिहास घडवण्याची संधी आहे. तेच दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिकेचा संघही त्यांच्या पहिल्या वर्ल्ड कप विजयासाठी सज्ज झाला आहे. अशात भारतीय संघाला एक चूक महागात पडणारी ठरू शकते. त्यात टीम इंडिया आजच्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याची चर्चा आहे आणि हा डाव आपल्यावरच उलटू शकतो..भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत बलाढ्य ऑस्ट्रेलियावर विश्वविक्रमी विजय मिळवला आणि तिसऱ्यांदा वर्ल्ड कप फायनल गाठली. भारताला मागील दोन फायनलमध्ये जेतेपदाने हुलकावणी दिली होती, परंतु यंदा हरमनप्रीत कौरचा संघ हार मानण्यास तयार नाही. या स्पर्धेत पहिल्या दोन लढती जिंकल्यानंतर भारताला सलग तीन पराभवाचां सामना करावा लागला होता. पण, त्यानंतर पुनरागमन करून टीम इंडिया फायनलमध्ये पोहोचली..Women's World Cup: भारत-द. आफ्रिका पहिल्या विजेतेपदासाठी भिडणार, पण पाऊस घालणार खोडा? रिझर्व्ह डे असणार की नाही? जाणून घ्या .दक्षिण आफ्रिकेचा संघ जेतेपदाच्या या लढतीत त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याची शक्यता कमी आहे. भारतासाठी शफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना या जोडीने भूतकाळात अनेक दमदार खेळी केल्या आहेत. प्रतिका रावलच्या दुखापतीमुळे शफालीची वर्ल्ड कप स्पर्धेत अचानक एन्ट्री झाली. पण, तिला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मोठी खेळी करता आली नाही. जेमिमा रॉड्रिग्जने तिसऱ्या क्रमांकावर येताना मॅच विनिंग शतक झळकावले होते..तिच्यासोबत हरमनप्रीतने चांगली जोडी जमवली होती आणि त्यामुळे भारतीय संघ या फलंदाजीच्या क्रमवारीत बदल करण्याची शक्यता कमी आहे. त्यानंतर दीप्ती शर्मा, रिचा घोष व अमनजोत कौर यांनी मधल्या फळीची धुरा सांभाळली होती. त्यामुळे भारताची फलंदाजांची ही फळी आफ्रिकेवर भारी पडू शकते. गोलंदाजीत दीप्ती ही स्पर्धेतील सर्वाधिक विकेट घेणारी खेळाडू आहे. तिच्या मदतीला रेणुका सिंग ठाकूर व क्रांती गौड आहे. .INDW vs SA W World Cup Final: भारत-दक्षिण आफ्रिका फायनल किती वाजता अन् कुठे Live पाहता येणार? जाणून घ्या नवी मुंबईतील हवामानाचा अंदाज.श्री चरणीनेही तिचा प्रभाव पाडला आहे. गोलंदाजीच्या पाचव्या पर्यायासाठी स्नेह राणा व राधा यादव यांच्यात चुरस आहे. हा एक बदल सोडल्यास भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये फार बदल करण्याची जोखीम उचलणार नाही. तसे केल्यास आपल्यावर डाव उलटा पडू शकतो.India’s Predicted XI for Women’s World Cup Final vs South Africa: स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौरा, अमनजोत कौर, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष, राधा यादव, क्रांती गौड, श्री चरणी, रेणुका ठाकूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.