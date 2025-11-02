INDW vs SA W World Cup Final: टीम इंडिया प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करणार? एक डाव आपल्यावरच पडू शकतो भारी, दक्षिण आफ्रिकेला...

Cricket

India vs South Africa Women’s World Cup Final 2025: महिला वर्ल्ड कप फायनलपूर्वी टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शफाली वर्माच्या अलीकडील फॉर्ममुळे संघ व्यवस्थापन तिच्या जागी हरलीन देओलला संधी देऊ शकते, अशी चर्चा क्रिकेट वर्तुळात सुरू आहे.
Swadesh Ghanekar
India Women vs South Africa Women Final Marathi Cricket News : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात महिला वन डे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेची फायनल आज नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर खेळवली जाणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या संघाला आजच्या सामन्यात जेतेपद पटकावून इतिहास घडवण्याची संधी आहे. तेच दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिकेचा संघही त्यांच्या पहिल्या वर्ल्ड कप विजयासाठी सज्ज झाला आहे. अशात भारतीय संघाला एक चूक महागात पडणारी ठरू शकते. त्यात टीम इंडिया आजच्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याची चर्चा आहे आणि हा डाव आपल्यावरच उलटू शकतो.

