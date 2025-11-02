Women’s World Cup Final : 'वळसा' महागात पडला, अमनजोत कौरच्या डायरेक्ट हिटने 'करेक्ट' कार्यक्रम केला; Video Viral

India Women vs South Africa Women Final Marathi Cricket News : भारतीय संघाच्या २९९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वोलव्हार्ट व तंझीम ब्रिट्स यांनी सावध, पण सकारात्मक सुरुवात केली. पण, १०व्या षटकात अमनजोत कौरच्या ( Amanjot Kaur ) अप्रतिम थ्रोने दक्षिण आफ्रिकेचा करेक्ट कार्यक्रम केला. एक धाव घेण्यासाठी ब्रिट्सने घेतलेला वळसा, भारताच्या पथ्यावर पडला. त्यानंतर श्री चरणीने १२व्या षटकात एनेके बॉशला भोपळ्यावर पायचीत करून आफ्रिकेवर दडपण निर्माण केले आहे. .शफाली वर्मा व स्मृती मानधना यांनी पहिल्या विकेट्ससाठी १०४ धावांची भागीदारी करून मोठा पराक्रम केला. भारताच्या पुरुष व महिला संघातील सलामीवीरांना यापूर्वी वर्ल्ड कप फायनलमध्ये शतकी भागीदारी करता आलेली नव्हती. तो मान शफाली-स्मृतीने पटकावला. पण, या दोघींच्या विकेटनंतर भारताला अपेक्षित धावसंख्या उभारता आल्या नाहीत. स्मृती ५८ चेंडूंत ८ चौकारांसह ४५ धावांवर बाद झाली, तर शफाली ७८ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ८७ धावा केल्या. .Women’s World Cup Final : जगात भारी, आपल्या पोरी! शफाली वर्माने मोडला सेहवागचा २२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, दीप्ती शर्माचा विश्वविक्रम.जेमिमा रॉड्रिग्ज ( २४), कर्णधार हमरनप्रीत कौर( २०), अमनजोत कौर ( १२) याही मोठ्या खेळी करू शकल्या नाहीत. पण, अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्माने ५८ धावांची खेळी केली, तिला रिचा घोषच्या आक्रमक ३४ धावांची साथ मिळाली. त्यामुळे भारताला ७ बाद २९८ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. आफ्रिकेच्या अयाबोंगा खाकाने ३ विकेट्स घेतल्या. .लक्ष्याचा पाठलाग करताना आफ्रिकेने ९.३ षटकांत ५१ धावा फलकावर चढवल्या होत्या. ब्रिट्सचा एक चुकीचा कॉल भारताच्या पथ्यावर पडला. रेणुका सिंगच्या चेंडूवर एक चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात ब्रिट्स २३ धावांवर रन आऊट झाली अमनजोतने अप्रतिम डायरेक्ट हिट करून तिला रन आऊट केले. त्यानंतर श्री चरणीने तिच्या पहिल्याच षटकात बॉशला पायचीत पकडले. आफ्रिकेने ६२ धावांवर दोन विकेट्स गमावल्या. .लॉरा आणि सून लूस मैदानावर उभ्या आहेत आणि लॉराने एका वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वाधिक धावांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केल्या. तिने या वर्ल्ड कप स्पर्धेत आतापर्यंत ५१० धावा केल्या आहेत आणि २०२२ मध्ये एलिसा हिलीचा ५०९ धावांचा विक्रम तिने मोडला. राचेल हायनेस ( ४९७) व डेब्बी हॉकली ( ४५६) यांचा क्रमांक त्यानंतर येतो. हे वृ्त लिहिले तेव्हा आफ्रिकेच्या १६ षटकांत २ बाद ८४ धावा झाल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.