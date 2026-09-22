INDW vs SLW Final : स्मृती मानधनाची विश्वविक्रमी खेळी! शफाली वर्मासोबत इतिहास घडवला; भारताच्या 'सुवर्ण'पदकाचा पाया भक्कम

Asian Games 202 INDW vs SLW Gold Medal Match: : स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला क्रिकेटच्या सुवर्णपदकाच्या सामन्यात श्रीलंका महिलांसमोर तगडे आव्हान उभे केले. भारतीय महिला संघाने प्रथम फलंदाजी करताना मोठ्या लक्ष्याच्या निर्धारानेच खेळ केला. स्मृती व शफाली यांनी सुरूवातीपासूनच आक्रकम पवित्रा घेतला आणि विक्रमांचा पाऊस पाडला. स्मृतीने विश्वविक्रमाची नोंद करताना शफालीसह मोठा पराक्रम केला. .भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. शफालीने नेहमीप्रमाणे आक्रमक सुरूवात करून देताना स्मृतीसह ( Smriti Mandhana ) पहिल्या विकेटसाठी १० षटकांत ९९ धावा जोडल्या. शफाली २९ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ४८ धावांवर झेलबाद झाली. शफालीने मागील पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांत ६४, ६८, ४०*, १००* व ४८ धावांची खेळी करून सातत्य दाखवले. महिला ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक धावांचा विक्रम शफालीने आज नावावर केला..Asian Games 2026 : भारतीय नौकानयनपटू 'संपावर' जाण्याच्या तयारीत! जपानमध्ये खेळाडूंकडून बंडाची भूमिका; नेमकं काय घडलं?.तिने २०२६ मध्ये ८६३ धावा केल्या आहेत आणि तिने दक्षिण आफ्रिकेच्या लॉरा वोलवार्ड्टचा ८२४ धावांचा विक्रम मोडला. या विक्रमात हाँगकाँगची नताशा माईल्स ( ८००), यूएईची इशा ओझा ( ७७९) आणि हाँगकाँगची यास्मीन दासवानी ( ७७९) या अव्वल पाचमध्ये आहेत. शफाली व स्मृतीने आज ९९ धावांची भागीदारी केली आणि आशियाई स्पर्धेत महिला क्रिकेटमध्ये कोणत्याही विकेटसाठी झालेली ही तिसरी सर्वोत्तम भागीदारी ठऱली. पाकिस्तानच्या आयेशा जाफर आणि शवाल जुल्फिकार यांनी याच स्पर्धेत श्रीलंकेविरूद्ध ११५ आणि इंडोनेशियाच्या नि लूह देवी व नंदा सकारिनी यांनी २०२३ मध्ये मंगोलियाविरुद्ध १०६ धावा जोडल्या होत्या..शफाली व स्मृती यांनी महिला ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ४००० धावांच्या भागीदारीचा विश्वविक्रमही नावावर केला. दुसऱ्या क्रमांकावर यूएईच्या इशा ओझा व थिर्था सतिश या २९४९ धावांनी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. शफालीच्या विकेटनंतर स्मृतीने मोर्चा सांभाळला आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ११००० धावा करणारी ती पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली. तिने कर्णधर हरमनप्रीत कौरसह ४२ धावा जोडल्या. हरमनप्रीत १९ धावांवर झेलाबद झाली. स्मृतीला शतकाने हुलकावणी दिली. ती ४५ चेंडूंत ५ चौकार व ७ षटकारांसह ७९ धावांवर माघारी परतली. .महिला ट्वेंटी-२०त भारताकडून एका डावात सर्वाधिक षटकारांच्या विक्रमात स्मृती तिसऱ्या क्रमांकावर आली आहे. तिने आज ७ षटकार खेचून स्वतःच्याच ( वि. हाँगकाँग, दुबई, २०२६) विक्रमाशी बरोबरी केली. शफाली वर्मा ९ षटकारांसह ( वि. बांगलादेश, २०२६) पहिल्या व हरमनप्रीत ८ षटकारांसह ( वि. न्यूझीलंड, २०१८) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. स्मृतीच्या विकेटनंतर रिचा घोषने मोर्चा सांभाळला आणि तिने २२ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ४९ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला ३ बाद २१६ धावांपर्यंत पोहोचवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.