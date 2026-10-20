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INDW vs ZIMW 3rd T20I: १० चौकार, ५ षटकार अन् ९१ धावा! हरमनप्रीत कौर रडली, चेहरा लपवताना दिसली; म्हणाली, त्या शब्दांनी...

Harmanpreet Kaur emotional viral video : भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघांमधील तिसऱ्या टी२० सामन्यात हरमनप्रीत कौरने आपल्या आक्रमक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. तिने १० चौकार आणि ५ षटकारांच्या मदतीने ९१ धावांची तुफानी खेळी साकारली.
Harmanpreet Kaur emotional viral video during mid-innings interview

Harmanpreet Kaur emotional viral video during mid-innings interview

Swadesh Ghanekar
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Why did Harmanpreet Kaur get emotional after scoring 91 against Zimbabwe?: भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघांमधील तिसऱ्या टी२० सामन्यात हरमनप्रीत कौरने आपल्या आक्रमक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. तिने १० चौकार आणि ५ षटकारांच्या मदतीने ९१ धावांची तुफानी खेळी साकारली. तिचा स्ट्राईक रेट २२२ इतका होता. मात्र तिच्या फलंदाजीतील आत्मविश्वास आणि फटकेबाजीने चाहत्यांना प्रभावित केले. या खेळीनंतर मध्यंतरातील मुलाखतीदरम्यान हरमनप्रीत अचानक भावूक झालेली दिसली.

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