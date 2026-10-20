INDW vs ZIMW 3rd T20I: १० चौकार, ५ षटकार अन् ९१ धावा! हरमनप्रीत कौर रडली, चेहरा लपवताना दिसली; म्हणाली, त्या शब्दांनी...

Why did Harmanpreet Kaur get emotional after scoring 91 against Zimbabwe?: भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघांमधील तिसऱ्या टी२० सामन्यात हरमनप्रीत कौरने आपल्या आक्रमक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. तिने १० चौकार आणि ५ षटकारांच्या मदतीने ९१ धावांची तुफानी खेळी साकारली. तिचा स्ट्राईक रेट २२२ इतका होता. मात्र तिच्या फलंदाजीतील आत्मविश्वास आणि फटकेबाजीने चाहत्यांना प्रभावित केले. या खेळीनंतर मध्यंतरातील मुलाखतीदरम्यान हरमनप्रीत अचानक भावूक झालेली दिसली..हरमनप्रीत कौर आणि शफाली वर्मा यांच्या वैयक्तिक अर्धशतकांच्या जोरावर भारताने तिसऱ्या सामन्यात २१६ धावांचा डोंगर उभा केला. शफालीने ३७ चेंडूंत ६९ धावांची खेळी करताना सलामीला अनुष्का शर्मासह ( २८) अर्धशतकी भागीदारी केली. भारतीय संघाच्या फलंदाजीच्या क्रमवारीत बदल पाहायला मिळाले आणि त्याचा फायदा झाला. स्मृती मानधना शेवटपर्यंत मैदानावर आलीच नाही आणि हरमनप्रीत कौरने ४१ चेंडूंत १० चौकार व ५ षटकारांसह ९१ धावांची नाबाद खेळी केली. .INDW vs ZIMW 3rd T20I: शफाली वर्माची विश्वविक्रमी खेळी, हरमनप्रीत कौरची थोडक्यात हुकली सेन्चुरी! भारत दोनशेपार, झिम्बाब्वे गार.डाव संपल्यानंतर हरमनप्रीत कौर म्हणाली,"मला फक्त स्वतःच्या खेळाचा आनंद घ्यायचा होता, जास्तीत जास्त वेळ फलंदाजी करायची होती आणि ते करू शकले, याचा मला आनंद आहे.मला वाटतं याचं श्रेय डब्ल्यू. व्ही. रामन, तुम्हालाही दिलं पाहिजे. मला तुम्ही म्हणालात, 'आता तुला जे करायचंय ते कर,' आणि मला तेच करायचं होतं, त्या शब्दांसाठी धन्यवाद..मुलाखतीच्या शेवटी ती खरोखरच खूप भावूक झाली होती. तिच्या डोळ्यात पाणी तरळले होते आणि ती ते लपवण्याचा खूप प्रयत्न करत होती आणि मुलाखत संपताच तिने कॅज्युअली माईक कोणाकडे तरी फेकला आणि निघून गेली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.