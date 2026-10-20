INDW vs ZIMW 3rd T20I: शफाली वर्माची विश्वविक्रमी खेळी, हरमनप्रीत कौरची थोडक्यात हुकली सेन्चुरी! भारत दोनशेपार, झिम्बाब्वे गार

India Women vs Zimbabwe Women, 3rd T20 Marathi Cricket Update: शफाली वर्मा व हरमनप्रीत कौर यांच्या अर्धशतकांनी भारताला तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त झिम्बाब्वेविरुद्ध तगडे लक्ष्य उभे करून दिले. भारताने ही मालिका आधीच खिशात घातली होती आणि त्यामुळे फलंदाजीच्या क्रमवारीत प्रयोग पाहायला मिळाले. सलामीला येणारी स्मृती मानधना संपूर्ण सामन्यात फलंदाजीला आली नाही. अनुष्का शर्माला सलामीची संधी मिळाली आणि तिनेही चांगली सुरुवात करून दिली. माजी कर्णधार हरमनप्रीतचे शतक थोडक्यात हुकले..मालिकेत विजयी हॅटट्रिक नोंदवण्यच्या निर्धाराने टीम इंडिया स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखाली मैदानावर उतरली आणि टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. श्री चरणीला तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त विश्रांती दिली गेली असून तिच्या जागी आज प्लेइंग इलेव्हनमध्ये प्रेमा रावत खळतेय. कर्णधार स्मृती मानधनाने फलंदाजीच्या क्रमात बदल करताना शफाली वर्मा व अनुष्का शर्मा यांना सलामीला पाठवले. अनुष्काने २० चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारांसह २८ धावा करून शफालीसह पहिल्या विकेटसाठी ५.२ षटकांत ५४ धावा जोडल्या..SA vs AUS 2nd Test: छोटी हाईट, सॉलिड फाईट! टेम्बा बवुमा ऑसी गोलंदाजांना कोळून प्यायला... सोबतीला मार्को यान्सेन उभा राहिला.निकी प्रसादला ( ८) मिळालेल्या बढतीचा फायदा उचलता आला नाही, परंतु शफालीने आपला आक्रमक बाणा कायम राखताना अर्धशतक झळकावले आणि सोबतीला हरमनप्रीत कौर उभी राहिली. शफालीची २०२६ या कॅलेंडर वर्षातील आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील १० वी 50 plus धावांची खेळी आहे आणि कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक पन्नास प्लस धावा करणारी ती भारताची अव्वल फलंदाज बनली. स्मृती मानधनाने २०२४ मध्ये ८ वेळा हा पराक्रम केलाय. शफाली ३७ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ६९ धावांवर माघारी परतली..हरमनप्रीत कौरने मोर्चा सांभाळताना २५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. हरमनप्रीतला अपेक्षित साथ नंतर मिळाली नाही... रिचा घोष ( १), दीप्ती शर्मा ( ०), अरुंद्धती रेड्डी ( ४) या पटापट बाद झाल्या. सहा विकेट पडूनही स्मृती फलंदाजीला आलीच नाही. हरमनप्रीत शेवटपर्यंत मैदानावर उभी राहिली आणि तिने ४१ चेंडूंत १० चौकार व ५ षटकारांसह नाबाद ९१ धावा केल्या. हरमनप्रीतने २०१८ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध १०३ धावांची खेळी केली होती आणि ती तिची आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी होती. आज तिचे शतक हुकले असले तरी तिने दुसरी सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळीचा विक्रम केला. भारताने २० षटकांत ७ बाद २१६ धावा उभ्या केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.