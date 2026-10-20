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INDW vs ZIMW 3rd T20I: शफाली वर्माची विश्वविक्रमी खेळी, हरमनप्रीत कौरची थोडक्यात हुकली सेन्चुरी! भारत दोनशेपार, झिम्बाब्वे गार

India Women vs Zimbabwe Women, 3rd T20I Marathi Cricket: भारत आणि झिम्बाब्वेच्या महिला संघांमधील तिसऱ्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात शफाली वर्मा आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांनी दमदार फलंदाजी करत प्रतिस्पर्धी संघासमोर मोठे आव्हान उभे केले.
Shafali Verma and Harmanpreet Kaur

Shafali Verma and Harmanpreet Kaur

Swadesh Ghanekar
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India Women vs Zimbabwe Women, 3rd T20 Marathi Cricket Update: शफाली वर्मा व हरमनप्रीत कौर यांच्या अर्धशतकांनी भारताला तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त झिम्बाब्वेविरुद्ध तगडे लक्ष्य उभे करून दिले. भारताने ही मालिका आधीच खिशात घातली होती आणि त्यामुळे फलंदाजीच्या क्रमवारीत प्रयोग पाहायला मिळाले. सलामीला येणारी स्मृती मानधना संपूर्ण सामन्यात फलंदाजीला आली नाही. अनुष्का शर्माला सलामीची संधी मिळाली आणि तिनेही चांगली सुरुवात करून दिली. माजी कर्णधार हरमनप्रीतचे शतक थोडक्यात हुकले.

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