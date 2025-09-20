Cricket

INDW vs AUSW: स्मृती मानधनाने झळकावले वेगवान शतक, ऑस्ट्रेलियाच्या ४०० पार धावांसमोर जिद्दीने उभी राहिली; १४ चौकार, ४ षटकारांची आतषबाजी

SMRITI MANDHANA SMASHED HUNDRED FROM JUST 50 BALLS : दुसऱ्या वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला शंभरच्या आत गुंडाळून इतिहास रचणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांना तिसऱ्या सामन्यात चांगलाच मार बसला. ऑस्ट्रेलियाने ४००+ धावा केल्या आणि त्याला प्रत्युत्तर देताना स्मृती मानधना जिद्दीने उभी राहिली.
Smriti Mandhana fastest ODI fifty against Australia

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India women cricket team concede 400 runs for first time : भारतीय महिला संघाला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध मालिका जिंकण्याची चांगली संधी आहे. दुसऱ्या वन डे सामन्यात ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघाने तीन सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. पण, आज सुरू असलेल्या तिसऱ्या व निर्णायक सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने त्यांना वर्ल्ड कप विनर का म्हणतात हे दाखवून दिले. ऑसींनी ४१२ धावांचा डोंगर उभा केला. भारतीय महिला संघाविरुद्ध प्रथमच एखाद्या संघाने चारशेपार धावा केल्या आहेत. मात्र, या धावांचा डोंगर सर करण्यासाठी स्मृती मानधनाने ( Smriti Mandhana) कंबर कसली आहे. तिने भारताकडून वन डे क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान शतक आज झळकावले. Fastest ODI Hundred for India

sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
smriti mandhana
women cricketer
ind vs aus
ind vs aus matches
Womens Cricket Team
Women Cricket
cricket news today
ODI cricket
ODI cricket records

