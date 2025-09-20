INDW vs AUSW: स्मृती मानधनाने झळकावले वेगवान शतक, ऑस्ट्रेलियाच्या ४०० पार धावांसमोर जिद्दीने उभी राहिली; १४ चौकार, ४ षटकारांची आतषबाजी

India women cricket team concede 400 runs for first time : भारतीय महिला संघाला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध मालिका जिंकण्याची चांगली संधी आहे. दुसऱ्या वन डे सामन्यात ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघाने तीन सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. पण, आज सुरू असलेल्या तिसऱ्या व निर्णायक सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने त्यांना वर्ल्ड कप विनर का म्हणतात हे दाखवून दिले. ऑसींनी ४१२ धावांचा डोंगर उभा केला. भारतीय महिला संघाविरुद्ध प्रथमच एखाद्या संघाने चारशेपार धावा केल्या आहेत. मात्र, या धावांचा डोंगर सर करण्यासाठी स्मृती मानधनाने ( Smriti Mandhana) कंबर कसली आहे. तिने भारताकडून वन डे क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान शतक आज झळकावले. Fastest ODI Hundred for India .कर्णधार एलिसा हिलीने १८ चेंडूंत ७ चौकारांसह ३० धावांची आक्रमक सुरुवात करून दिली. पण, क्रांती गौडने ही विकेट मिळवून दिली. त्यानंतर जॉर्जिय व्हॉल व एलिसा पेरी या दोघींनी दुसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करताना भारतीय गोलंदाजांना बॅकफूटवर फेकले. जॉर्जिया ६८ चेंडूंत १४ चौकारांचा पाऊस पाडून ८१ धावांवर स्नेह राणाच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाली. पेरीनेही ७२ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ६८ धावांची खेळी केली..IND vs OMN सामन्यातील 'इम्पॅक्ट प्लेअर' चा पुरस्कार कोणाला मिळाला? BCCI चा Video पाहून व्यक्त कराल आश्चर्य, संजू सॅमसन दुर्लक्षित.बेथ मूनी व अॅश्लेघ गार्डनर ही अनुभवी जोडी मैदानावर उभी राहिली. गार्डनर २४ चेंडूंत ३९ धावांवर माघारी परतल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाला धडाधड धक्के बसले. मूनी मैदानावर उभी राहिली आणि तिने ७५ चेंडूंत २३ चौकार व १ षटकाराच्या सहाय्याने १३८ धावा चोपल्या. ५ बाद ३७८ धावांवरून ऑस्ट्रेलियाचा डाव गडगडला आणि त्यांचे सर्व फलंदाज ४७.५ षटकांत ४१२ धावांवर तंबूत परतले. भारताच्या अरुंधती र्डेडीने ३, दीप्ती शर्मा व रेणुका सिंग यांनी प्रत्येकी दोन बळी टिपले..महिला वन डे सामन्यांमध्ये ४०० पेक्षा जास्त धावा४९१/४ - न्यूझीलंड विरुद्ध आयर्लंड, डब्लिन, २०१८४५५/५ - न्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तान, क्राइस्टचर्च, १९९७४४०/३ - न्यूझीलंड विरुद्ध आयर्लंड, डब्लिन, २०१८४३५/५ - भारत विरुद्ध आयर्लंड, राजकोट, २०२५४१८ - न्यूझीलंड विरुद्ध आयर्लंड, डब्लिन, २०१८४१२/३ - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध डेन्मार्क, मुंबई (एमआयजीसी), १९९७४१२ - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत, दिल्ली, २०२५ .दरम्यान, भारताची सुरुवात काही खास झाली नाही. प्रतिका रावळ ( १०) व हर्लीन डेओल ( ११) हे स्वस्तात बाद झाल्या. पण, स्मृती मानधनाने सातत्य दाखवताना २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. भारतीय महिला खेळाडूकडून वन डे क्रिकेटमधील हे वेगवान अर्धशतक ठरले. कर्णधार हरमनप्रीत कौरची तिला चांगली साथ मिळाली आणि दोघींनी संघाला १५ षटकांत १५३ धावांपर्यंत पोहोचवले. १७ षटकानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या १२५ धावा होत्या, तेच भारताने १७० धावा उभ्या केल्या. स्मृतीने षटकाराने तिचे १४ वे शतक पूर्ण केले. हे भारतीय महिलाकडून झालेले वेगवान शतक ठरले, तर एकूण जगातील दुसरे वेगवान शतक ठरले. .महिलांच्या वन डे सामन्यांमध्ये सर्वात जलद शतके (चेंडूंच्या आधारे)४५ - मेग लॅनिंग विरुद्ध न्यूझीलंड-पश्चिम, नॉर्थ सिडनी ओव्हल, २०१२५० - स्मृती मानधना विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया-पश्चिम, दिल्ली, २०२५५७ - करेन रोल्टन विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका-पश्चिम, लिंकन, २०००५७ - बेथ मूनी विरुद्ध भारत-पश्चिम, दिल्ली, २०२५५९ - सोफी डेव्हाईन विरुद्ध आयआरई-पश्चिम, डब्लिन, २०१८६० - चामारी अथापथु विरुद्ध न्यूझीलंड-पश्चिम, गॅले, २०२३स्मृतीकडे भारतीय महिलांसाठी तीन जलद एकदिवसीय शतके आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.