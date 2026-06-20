IPL 2027 Trade: रिषभ पंतला पुन्हा दिल्ली कॅपिटल्समध्ये आणण्यात 'दोन' मोठ्या व्यक्तींचा हात; KKR ही होते मैदानात, पण LSGच्या हट्टामुळे Deal फिसकटली

Biggest IPL 2027 trade rumors explained: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ ची पहिली ट्रेड समोर आली आहे... लखनौ सुपर जायंट्स रिषभ पंतला रिलीज करण्यास तयार झाले असून तो स्वगृही म्हणजेच दिल्ली कॅपिटल्सच्या ताफ्यात परतणार आहे. रिषभला आपल्या संघात घेण्यासाठी DC ने कुलदीप यादवला LSG ला देण्याचे जवळपास निश्चित केले आहे. पण, रिषभला संघात घेण्यासाठी दिल्लीकडे पुरेसे पैसे नव्हते. रिषभ हा आयपीएल इतिहासातील सर्वात ( २७ कोटी) महागडा खेळाडू आहे, परंतु त्यानेही DC त परतण्यासाठी त्याची रक्कम १५ कोटींपर्यंत आणल्याचे वृ्त्त आहे..आयपीएल २०२५च्या लिलावात LSG ने रिषभला २७ कोटींत आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले. पण, आता तो १५ कोटींत दिल्लीकडून खेळण्यास तयार आहे. दोन्ही फ्रँचायझी अजूनही या कराराची औपचारिकता पूर्ण करत आहेत आणि त्यानंतर त्यांना बीसीसीआयच्या मंजुरीची वाट पाहावी लागेल. या करारामुळे LSG च्या रकमेत १३.७५ कोटी रुपये (जाणाऱ्या पंतच्या २७ कोटी रुपयांच्या पगारातून येणाऱ्या कुलदीपचा १३.२५ कोटी रुपयांचा पगार वजा करून) जोडले जातील, तर DCच्या रकमेतून १.२५ कोटी रुपये वजा केले जातील, ज्यामुळे पंतला १५ कोटी रुपये मिळतील. रवींद्र जडेजा याच्यानंतर पगार कपात करणारा रिषभ हा दुसरा मोठा खेळाडू आहे..IND VS AFG 3RD ODI: हर्षित राणा IN, 2 खेळाडू OUT! भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल, प्रशिक्षकाने दिले अपडेट्स; रोहितचा ओपनिंग पार्टनर कोण?.देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्तर प्रदेशकडून खेळणारा कुलदीप आता राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आयपीएल फ्रँचायझीकडून खेळेल. २०२२ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघात सामील झाल्यापासून त्याने ६५ सामन्यांमध्ये ८.२४ च्या इकॉनॉमीने ७२ बळी घेतले आहेत. IPL 2026 Final च्या दोन दिवसाआधी रिषभने कर्णधारपद सोडत असल्याची इच्छा LSG कडे बोलून दाखवली होती. रिषभ दोन पर्व लखनौकडून खेळला आणि कर्णधार म्हणून त्याने १० विजय मिळवले, तर १८ सामन्यांत हार पत्करली. त्याने २६.४ च्या सरासरीने ५८१ धावा केल्या. तेच यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व करताना त्याने ४४ सामन्यापैकी २४ मध्ये विजय मिळवले. शिवाय ३५.४४ च्या सरासरीने १२०५ धावाही त्याने केल्या..Fifa World Cup 2026 : ब्राझीलचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! स्पर्धा इतिहासातील सर्वाधिक गोल; हैतीवर दणदणीत विजय, पण C गटातील चुरस वाढली .KKR ही शर्यतीत...रिषभ पंतला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी कोलकाता नाइट राडर्सही शर्यतीत होते, परंतु रिषभच्या बदल्यात आम्हाला वरुण चक्रवर्थी व सुनील नरीन द्या, अशी मागणी लखनौने केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात आलेली ही बोलणी फिसकटली.सौरव गांगुली कोच, युवी बॅटिंग कोचदिल्लीच्या ताफ्यात आणखी बऱ्याच घडामोडी घडत आहेत... भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली दिल्लीच्या मुख्य प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे, तर माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंग फलंदाज प्रशिक्षक म्हणून दिसेल. रिषभला दिल्लीच्या ताफ्यात दाखल करून घेण्यासाठी या दोघांचा खूप मोठा वाटा असल्याची चर्चा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.