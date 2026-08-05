Hardik Pandya News: इच्छा असूनही Mumbai Indians हार्दिकला डच्चू देऊ शकत नाही... जाणून घ्या MI फ्रँचायझीची कोंडी झालेली Inside Story

Mumbai Indians on Hardik Pandya trade: इंडियन प्रीमिअर लीगमधील अपयशी कामगिरीमुळे मुंबई इंडियन्स हार्दिक पांड्याला कर्णधारपदावरून हटवणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.. ही चर्चा इथेच थांबत नाही, तर त्याला संघातूनच काढण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. या अष्टपैलू खेळाडूला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी चेन्नई सुपर किंग्स व कोलकाता नाइट रायडर्स या दोन फ्रँचायझींनी कंबर कसल्याचे वृत्त आले आहे. या सर्व चर्चा सुरू असताना MI फ्रँचायझीला इच्छा असूनही हार्दिकला संघाबाहेर करता येणार नाही, अशी Inside Story समोर आली आहे. मुंबई इंडियन्सच्या एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार हार्दिकच्या ट्रेडच्या बातम्या हा अफवा आहेत आणि असे काहीच घडणार नसल्याचे सांगण्यात येतेय. पण, यामागे कारण वेगळे आहे..मुंबई इंडियन्सने IPL 2026 मधील खराब कामगिरीवर चर्चा करण्याचे नियोजन आखले आहे. त्यामुळेच फ्रँचायझी हार्दिक आणि सूर्यकुमार यादवला रिलीज करू शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली. पण, असे काही घडणार नसल्याचे MI च्या सूत्रांनी RevSportz ला सांगितले. त्यांनी पुढे हेही म्हटले की, आमच्याकडे ट्रेडसाठी कुणीही आलेलं नाही किंवा आम्ही कुणाकडे गेलेलो नाही. आयपीएल २०२७ चे नियोजन पूर्ण केलेले नाही..निवृत्तीनंतर किती वर्षांनी भारतीय खेळाडू निवड समिती प्रमुख बनू शकतो? MS Dhoni कडे जाऊ शकते का ही जबाबदारी? वाचा BCCI चा नियम.MI ने गेल्या महिन्यात २०२६ च्या आयपीएल हंगामाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे आणि ही प्रक्रिया इतक्यात संपणार नाही. “ फलंदाज प्रशिक्षक किरॉन पोलार्ड ‘द हंड्रेड’साठी इंग्लंडमध्ये आहे. तो आयपीएल संपल्यानंतर लगेचच मेजर लीग क्रिकेटसाठी (MLS) रवाना झाला आणि आयपीएल २०२६ मधील कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी फ्रँचायझीला त्याचा अभिप्राय हवा आहे. व्यवस्थापनाला हार्दिककडूनही त्याची बाजू ऐकायची आहे. MI ने हार्दिकला काढून टाकण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे, हे वृत्त निराधार आहे,” असे या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका सूत्राने सांगितले..MI ने २०२४ मध्ये हार्दिकला गुजरात टायटन्सकून पुन्हा आपल्या संघात आणले. रोहित शर्माला हटवून कर्णधारपदाची जबाबदारी हार्दिककडे सोपवली गेली. पण, संघाला काही खास कामगिरी करता आली नाही. २०२५ मध्ये संघ प्ले ऑफमध्ये पोहोचला होता, परंतु अन्य दोन पर्वात मुंबईचा संघ तालिकेत तळालाच राहिला होता. हार्दिकला CSK व KKR कडून ऑफर असल्याचीही चर्चा आहे, परंतु या शक्यता फेटाळून लावल्या गेल्या आहेत..Video : Crazy रन आऊट! चेंडू हातातून निसटला, रागात खेळाडूने मारली लाथ अन्... क्रिकेटमध्ये लाखात एकदाच घडेल असा प्रसंग .हार्दिकला ट्रेड करणे सोपं का नाही?सूत्रांनी सांगितले की, २०२७ हे सध्या सुरू असलेल्या चक्राचे शेवटचे वर्ष आहे आणि २०२८ मध्ये मेगा ऑक्शन होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुन्हा मिनी ऑक्शन होणार आहे. त्यामुळे हार्दिकला रिप्लेसमेंट करणारा खेळाडू सापडणे अवघड आहे. त्यात मे २०२७ मध्ये इंग्लंड मर्यादित षटकांच्या मालिकेत वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विल जॅक्स हा आयपीएलच्या काही सामन्यांना मुकण्याचा अंदाज आहे. MI कडे सध्या हार्दिकनंतर प्रमुख अष्टपैलू आहे. तर मग, व्यवस्थापन हार्दिकला ट्रेड करून संघाचा समतोल धोक्यात घालू शकेल का? हा खरा प्रश्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.