सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या अन् Mumbai Indians यांच्या नेमकं काय सुरू आहे? जाणून घ्या Inside Story, सूर्या टीमसोबत राहणार का?

Will Suryakumar Yadav leave Mumbai Indians? भारतीय क्रिकेट सध्या सूर्यकुमार यादवच्या भवती जास्त घिरट्या घालतंय... भारताला २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे जेतेपद पटकावून देणारा कर्णधाराची आता संघातूनच हकालपट्टी झाली आहे. त्याचे कर्णधारपदही गेले आणि आता त्याच्या पुनरागमनाच्या आशाही मावळल्या आहेत. अशात इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये तो मुंबई इंडियन्सकडून खेळतो, त्यांच्यासोबतच्या भवितव्याबाबतही चर्चा सुरू आहेत आणि याला कारण मागील काही घटना आहेत. .सूर्यकुमार यादव आणि कर्णधार हार्दिक पांड्या यांच्यात वाद झाल्याच्या बातम्या, त्यानंतर सूर्याकडून मुंबई इंडियन्सच्या संबधित सर्व फोटो इंस्टाग्रामवरून हटवण्यात आले.. या सर्व घडामोडींनी वेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. मुंबई इंडियन्सच्या इंस्टा पेजला त्याने अनफॉलो केले होते. पण संघाचा कर्णधार हार्दिक पांड्याला तो फॉलो करतोय... त्यामुळेच सूर्यकुमारसोबत नक्की काय चालले आहे? हा प्रश्न मनात घर करून जातोय..Inside Story: सूर्यकुमार यादवचा 'काटा' कोणी काढला? पडद्यामागून असा 'गेम' केला; श्रेयस नव्हे, कर्णधारपदासाठी २ नावं सुचवलेली, पण... .भारतीय संघातील त्याच्या भवितव्याबद्दल आताच अंदाज बांधणे थोडे घाईचे ठरू शकते. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनी २०२८ ऑलिम्पिक स्पर्धा आणि पुढील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून श्रेयस अय्यरची कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे सूर्यकुमारचे राष्ट्रीय संघात पुनरागमन अधिकाधिक कठीण दिसत आहे. पण, मुंबई इंडियन्ससोबतचे त्याचे भविष्य सध्या तरी सुरक्षित दिसत आहे. फ्रँचायझी त्याला मुक्त करेल किंवा त्याला ट्रेड करेल, असे कोणतेही संकेत सध्यातरी नाहीत..मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिकच्या बाबतीत काहीतरी शिजत आहे. MI सोबतच्या त्याच्या भविष्याबद्दल अटकळ वाढत असतानाच, क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार, फ्रँचायझी सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सने नेट रन रेटमुळे शेवटच्या स्थानावर राहण्याची नामुष्की टाळली. पाच वेळच्या विजेत्यांसाठी हा हंगाम निराशाजनक ठरला आणि त्यांनी या पर्वात हार्दिक, सूर्यकुमार आणि जसप्रीत बुमराह या तीन कर्णधारांच्या नेतृत्वाखाली खेळ केला, तर विक्रमी २४ खेळाडू खेळवले..Team India : इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवडलेल्या भारतीय संघात बदल, प्रमुख खेळाडूची अचानक माघार; BCCI च्या ट्विटने उडवली झोप.आयपीएल हंगाम नुकताच संपल्यामुळे, संघात बदल करण्याची किंवा कर्णधार बदलण्याची कोणती घाई सध्यातरी नाही. पण, संघ आणि खेळाडू यांच्या पुढील वाटचालीवर चर्चा करण्यासाठी फ्रँचायझी व्यवस्थापन आणि हार्दिक यांच्यात एक बैठक होईल, असे सांगण्यात येत आहे. सूत्रांनी क्रिकबजला दिलेल्या माहितीनुसार, कोणताही निर्णय दोन्ही पक्षांच्या हिताचा असेल. हार्दिकला संघात कायम ठेवायचे, मुक्त करायचे की त्याला ट्रेड करायचे, हे चर्चेनंतर ठरवले जाईल. सध्या हार्दिक अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेची तयारी करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.