Inspirational : Glenn Phillips ची पायलट बनण्यामागची कहाणी; ८ महिने क्रिकेटपासून दूर, पण पठ्ठ्याला स्वस्थ कुठे बसवत होतं...

Inspirational story of Glenn Phillips 8 months away from cricket: न्यूझीलंडचा स्टार फलंदाज ग्लेन फिलिप्स याला क्रिकेटच्या मैदानावर क्षेत्ररक्षण करताना हवेत झेपावताना आपण अनेकदा पाहिले... पण, या पठ्ठ्याच्या हातात चक्क विमानाचं स्टेअरिंग दिसले आणि सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. ग्लेन फिलिप्सने विमान उडवण्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला अन् साऱ्यांना धक्का बसला... ऑकलंडमधील आर्डमोर एअरड्रोमवर एक छोटं विमानाचे यशस्वीरित्या उड्डाण केलं. त्याने त्याचा विमान उडवतानाचा Video शेअर केला आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले की "ऑकलंड शहराच्या आसपासची एक छोटीशी निसर्गरम्य संध्याकाळ...".फिलिप्सने यापूर्वीच असंही सांगितल होतं की क्रिकेटनंतर तो पायलट म्हणूनही कारकिर्द करू इच्छितो आणि त्याने त्याचं स्वप्न पूर्ण केलं... पण, फिलिप्सने हे कसे साध्य केले? त्याच्या या यशामागे जिद्द आणि संघर्षाची एक अशी कहाणी आहे, जी ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल. २०२५ सालात दुखापतीमुळे फिलिप्सला तब्बल ८ महिने क्रिकेटपासून दूर राहावं लागलं होतं. कोणत्याही खेळाडूसाठी हा काळ नैराश्याचा असू शकतो, पण फिलिप्सने या संकटालाच आपली संधी बनवलं. त्याही काळात त्याला स्वस्थ बसवलं नाही..८ महिने फिलिप्स घरी आरामात बसला नाही, त्याने दुखापतीतून सावरण्यासाठी जीममध्ये तासनतास घाम गाळला आणि स्विमिंग करून स्वतःला फिट ठेवलं. जीम आणि सरावानंतर उरलेल्या वेळात त्याने काहीतरी नवीन करण्याचं ठरवलं आणि तो थेट पोहोचला विमान उडवण्याचं प्रशिक्षण घ्यायला... २०२५ च्या मध्यापासून त्याने न्यूझीलंडमध्ये रीतसर 'पायलट ट्रेनिंग' सुरू केलं. जेव्हा तो क्रिकेटच्या मैदानावर नव्हता, तेव्हा तो आकाशात विमान उडवण्याचे धडे गिरवत होता. दुखापतीच्या काळात 'कमर्शियल पायलट लायसन्स' मिळवणारा तो कदाचित जगातील पहिलाच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू असावा..क्रिकेटपटू म्हणून त्याने यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून सुरुवात केली, परंतु त्यानंतर त्याने गोलंदाजी करायला सुरुवात केली. त्याने इतका प्रभावी फिरकी मारा केला की त्याला आता अष्टपैलू म्हणून ओळखले जात आहे. त्याने न्यूझीलंडला दमदार फलंदाजी व अविश्वसनिय क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावर कसोटीत विजय मिळवून दिला. तो एक फॅमिली मॅनही आहे आणि त्याने शतक झळकावले तेव्हा, दिवगंत वडिलांच्या आठवणीने तो ढसाढसा रडला होता..