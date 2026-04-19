PBKS vs LSG Live: १२ चौकार, १६ षटकार... प्रियांश आर्य, कूपर कॉनली यांचे शतक थोडक्यात हुकले, संजीव गोएंका यांनी मानले देवाचे आभार...

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants marathi Updates: पंजाब किंग्सच्या फलंदाजांनी त्यांचा दबदबा पुन्हा एकदा दाखवून दिला. लखनौ सुपर जायंट्सच्या गोलंदाजांचा खरपूस समाचार घेताना या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 150+ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. दोघांमध्ये शतकासाठी शर्यत सुरू झाली होती आणि कूपर कॉनलीने मागून मुसंडी मारून प्रियांश आर्यला या शर्यतीत मागे टाकले. पण, दोघांनाही शतकाने हुलकावणी दिली .मोहम्मद शमीने पहिल्या षटकात विकेट मिळवून दिल्यानंतरही LSG ला सामन्यावर पकड घेता आली नाही. प्रभसिमरन सिंग शून्यावर माघारी परतल्यानंतर कूपर कॉनली यालाही स्वस्तात पाठवता आले असते, परंतु मोहसिन खानच्या गोलंदाजीवर LBW साठी रिषभ पंतने DRS नाही घेतला आणि कूपरला जीवदान मिळालं. त्यानंतर कूपर व प्रियांश आर्य यांनी लखनौच्या गोलंदाजांची धुलाई सुरू केली. या दोघांनी ७० चेंडूंत दीडशे धावांची भागीदारी केली. प्रियांशने १९ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि या पर्वातील त्याचे दुसरे व एकूण १४ वे अर्धशतक ठरले. .प्रियांशने तिसऱ्यांदा आयपीएलमध्ये २० पेक्षा कमी चेंडूंत फिफ्टी झळकावली आहे आणि कूपरनेही ३४ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. दोघांमध्ये शतक पहिलं पूर्ण कोण करतं याची शर्यत लागली होती. १३व्या षटकात रिषभने फिरकीपटू पर्याय म्हणून एडन मार्करम याला फलंदाजीला बोलावले आणि कूपरने सलग तीन षटकार खेचले. त्यानंतर प्रियांशने शेवटच्या दोन चेंडूंवर षटकार खेचून षटकात ३२ धावा चोपल्या. या आयपीएलमधील हे सर्वात महागडे षटक ठरले. LSG च्या गोलंदाजाने आयपीएल इतिहासात टाकलेले हे महागडे षटक ठरले. यापूर्वी २०२२ मध्ये एलिमिनेटर सामन्यात RCB विरुद्ध रवी बिश्नोईने २७ धावा दिल्या होत्या. .PBKS vs LSG Live: मॅच फिरली... रिषभ पंतची 'चूक' महागात पडतेय; मिचेल मार्शचं ऐकलं नाही, आता भोगा कर्माची फळं... फलंदाज धु धु धूतायेत.कूपर आणि प्रियाश यांची ८० चेंडूंत १८२ धावांची भागीदारी प्रिंस यादवने मोडली आणि आयपीएल इतिहासातील पंजाबकडून झालेली ही तिसरी सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. कूपर ४६ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ८७ धावांवर झेलबाद झाला. मनिमरन सिद्धार्थच्या गोलंदाजीवर मोठा फटका मारताना प्रियांश सीमारेषेवर झेलबाद झाला. मिचेल मार्शने सुरेख झेल टिपला आणि पंजाबच्या फलंदाजाचे शतक हुकले. तो ३७ चेंडूंत ४ चौकार व ६ षटकारांसह ९३ धावांवर बाद झाला.