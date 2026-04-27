DC vs RCB Live: ८ धावांत ६ फलंदाज बाद! भुवनेश्वर, हेझलवूडचा कहर! साहिलचा त्रिफळा उडाल्यावर विराटने काय केलं पाहा... Video

Delhi Capitals new opener IPL 2026 Sahil Parakh : भुवनेश्वर कुमार आणि जोश हेझलवूड यांनी दिल्ली कॅपिटल्सचे धाबे दणाणून सोडले. रॉयल चॅलेंजर्सं बंगळुरूच्या प्रमुख गोलंदाज भुवीने पहिल्याच षटकात पदार्पणवीर साहिल पारखचा त्रिफळा उडवला आणि त्यानंतर हेझलवूडने कहर केला. या दोघांच्या दमदार गोलंदाजीने दिल्लीला ८ धावांत ६ धक्के दिले. नाशिकच्या साहिलचा त्रिफळा उडाल्यानंतर विराट कोहलीची ती कृती चर्चेचा विषय ठरली आहे..RCB ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. DC च्या संघाकडून कायले जेमिन्सन व साहिल पारख यांचे आज पदार्पण झाले, तर दुष्मंथा चमिरा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आहे. नाशिकच्या १८ वर्षीय साहिलने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये नाव कमावले आहे आणि भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाकडून खेळताना त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शतक झळकावले होते. पण, भुवनेश्वर कुमारसारख्या अनुभवी गोलंदाजासमोर तो दोन चेंडूंच उभा राहिला. भुवीने भन्नाट यॉर्करवर साहिलचा त्रिफळा उडवला. या नंतर विराट कोहली खेळपट्टीजवळ गेला अन् भुवीचा चेंडू जिथे पडला तिथे इशारा करून ग्राऊंड्समन्सला हातोड्याने मारा करण्याचा इशारा केला. ( Who is Sahil Parakh? दिल्ली कॅपिटल्सने १८ वर्षीय नाशिकच्या पोराला दिली पदार्पणाची संधी; ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ठोकलेय वादळी शतक, Video) .Delhi Capitals: साहिल पारख, लोकेश राहुल, नितीश राणा, समीर रिझवी, त्रिस्तान स्तब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल, दुष्मंथा चमिरा, कायले जेमिन्सन, कुलदीप यादव, टी नटराजनRoyal Challengers Bengaluru: विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेव्हिड, रोमारिओ शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम दार..आयपीएल इतिहासात पहिल्याच षटकात सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये भुवनेश्वर ( २९) दुसऱ्या स्थानावर आहे. ३२ विकेट्स घेऊन ट्रेंट बोल्ट अव्वल स्थानी आहे. दीपक चहर ( १६) व प्रविण कुमार ( १५) हे अनुक्रमे तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर आहेत. जोश हेझलवूडने दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर लोकेश राहुलला १ धावेवर झेलबाद केले. पुढच्याच चेंडूवर समीर रिझवीला ( ०) माघारी पाठवून हेझलवूडने DC ची अवस्था ३ बाद २ धावा अशी केली. .भुवीने त्याच्या पुढील षटकात त्रिस्तान स्तब्सला माघारी पाठवून दिल्लीला ७ धावेवर चौथा धक्का दिला. भुवीने याच षटकात दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलला माघारी पाठवून ७ धावांत पाचवा धक्का दिला. हेझलवूडने आणखी एक विकेट घेतल्याने दिल्लीचे ६ फलंदाज ८ धावांवर माघारी परतले होते.