CSK vs GT Live: Ohh shit! चेन्नईच्या खेळाडूच्या तोंडावर चेंडू आदळला, डोळा थोडक्यात वाचला; काळजाचा ठोका चुकला

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Marathi Update: ऋतुराज गायकवाडच्या नाबाद ७० धावांच्या जोरावर चेन्नई सुपर किंग्सने १५८ धावांपर्यंत सन्मानजनक धावसंख्या उभी केली. पण, गुजरात टायटन्सचे सलामीवीर शुभमन गिल व साई सुदर्शन यांनी CSK च्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला. .GT ने सातव्या षटकात पहिला फलंदाज गमावला. संजू सॅमसनने अप्रतिम स्टम्पिंग करून शुभमनला ( ३३) यष्टिचीत केले. तत्पूर्वी, चेन्नई सुपर किंग्सचा प्रमुख गोलंदाज अकिल होसैन ( AKEAL HOSSEIN ) याच्या चेहऱ्यावर चेंडू जोरात आदळला. त्याला मैदान सोडावे लागले. काल लुंगी एनगिडीला झेल पकडताना दुखापत झाली होती आणि तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले होते. ही घटना ताजी असताना अकिलच्या दुखापतीने CSK ची चिंता वाढवली आहे..Who is Sanjay Singh? लुंगी एनगिडी कोसळला, Ambulance आली; पुढे ९ किमीच्या अंतरात काय घडले? २८ सेकंदाचा थरारक Video .अडखळत्या सुरुवातीनंतरही CSK ने ७ बाद १५८ धावांचा सन्माजनक पल्ला गाठला. कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या संयमी व समजूतदार खेळीने GT ची डोकेदुखी वाढवली. तो ६० चेंडूंत ६ चौकार व ४ षटकारांसह ७४ धावांवर नाबाद राहिला. पहिले चार फलंदाज ३७ धावावंर माघारी परतल्यानंतर ऋतुराजला पाचव्या विकेटसाठी शिवम दुबेची ( २२) साथ मिळाली. दोघांनी ४३ चेंडूंत ५९ धावा जोडल्या. आजच्या सामन्यात केवळ ११ धावांवर बाद होणारा संजू सॅमसन हा आयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेंडूंत ५००० धावांचा टप्पा गाठणारा भारतीय ठरला..पण, दुबेच्या विकेटनंतर कार्तिक शर्मा ( १५) व जेमी ओव्हरटन ( २१) पटापट धावा करून माघारी परतले. चेन्नईला १५८ धावांपर्यंत पोहोचता आले. चेन्नईने या डावात ६५ चेंडू निर्धाव खेळली, म्हणजे त्यांनी केवळ ५५ चेंडूंत या धावा केल्या. GT च्या कागिसो रबाडाने ३, अर्शद खानने २ विकेट्स घेतल्या. IPL 2026 च्या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक ९ विकेट्स घेण्याचा पराक्रम कागिसोने नावावर केला. ऋतुराजने पहिलेच षटकत अकिल होसैनला दिले आणि शुभमन गिलने चौकार-षटकार खेचून त्या षटकात ११ धावा जोडल्या. .शुभमन व साई सुदर्शन यांनी आक्रमक सुरुवात करताना पॉवर प्लेमध्ये एकही गडी न गमावता ५५ धावा फलकावर चढवल्या. गिल व सुदर्शन यांच्यात ४० डावांतील ही १९वी 50+ धावांची भागीदारी ठरली. त्यांनी रोहित शर्मा व इशान किशन ( ५४ डाव) यांचा १८ भागीदारीचा विक्रम मोडला. ही सर्वाधिक ५०+ धावांची भागीदारी करणारी भारतीय जोडी ठरली. सहाव्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर झेल घेण्याच्या प्रयत्नात अकिल होसैन जखमी झाला. अंशुल कंबोजने टाकलेला चेंडू गिलने स्क्वेअरच्या दिशेने टोलवला..CSK vs GT Live: चेन्नईची ६५ चेंडूंत एकही धाव नाही... ऋतुराज गायकवाडने वाचवली लाज... गुजरातसमोर उभं केलं सन्मानजनक लक्ष्य.अकिलने दोन्ही हात चेहऱ्यासमोर ठेवून झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेंडू त्याच्या चेहऱ्यावर डोळ्याजवळ जोरात आदळला. अकिल त्वरीत मैदानावर झोपला आणि प्राथमिक उपचार देण्यासाठी वैद्यकिय टीम लगेच आली. अकिलला मैदान सोडावे लागले.