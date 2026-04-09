KKR vs LSG Live: अजिंक्य रहाणेच्या मेहनतीवर सहकाऱ्यांनी फिरवले पाणी; लखनौला दिली पुनरागमनाची संधी, कोलकातात मोठा ड्रामा

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Marathi Updates: फिन अॅलनच्या कॅचवरुन इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा अम्पायरच्या निर्णयावर वाद सुरू झाला आहे.दुसऱ्याच षटकात विकेट गमावल्यानंतर कर्णधार अजिंक्य रहाणे व अंगकृश रघुवंशी यांनी लखनौ सुपर जायंट्सचा दमदार प्रत्युत्तर दिले होते, पण कोलकाता नाइट रायडर्स ११ ते १५ व्या षटकात पूर्णपणे बॅकफूटवर गेले. LSG च्या गोलंदाजांनी टिच्चून गोलंगाजी करताना या ५ षटकांत केवळ २१ धावा देत ३ विकेट्स घेऊन सामन्याला कलाटणी दिली. शेवटच्या पाच षटकांत KKR कडून धावा करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु त्यांना तुल्यबळ लक्ष्य उभे करता आले नाही. .Finn Allen च्या कॅचवरून इडन गार्डनवरील वातावरण तापले... दुसऱ्या षटकात फिनचा सीमारेषेवर दिग्वेश राठीने टिपलेला कॅच हा वादग्रस्त ठरला. फिनच्या विकेटनंतर अजिंक्य रहाणे व अंगकृश रघुवंशी यांनी ५२ चेंडूंत ८४ धावांची भागीदारी करून KKR ची गाडी रुळावर आणली. पण, ११ व्या षटकानंतर LSG ने पुनरागमन केले. रिषभ पंतने क्षेत्ररक्षणात योग्य बदल केला आणि अजिंक्यची विकेट मिळाली. दिग्वेशच्या गोलंदाजीवर मोहम्मद शमीने सुरेख झेल टिपला..KKR vs LSG Live: OUT or NOT OUT? अम्पायरला घाई, रिप्ले न पाहताच Finn Allen ला दिले बाद, त्या झेलवरून सुरू झालाय वाद; Video.अजिंक्यने २४ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ४१ धावा केल्या. या विकेटनंतर अंगकृशही पुढच्या षटकात माघारी परतला. त्याने ३३ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ४५ धावांची खेळी केली. आवेश खानने अप्रतिम चेंडूवर रिंकू सिंगचा ( ४) त्रिफळा उडवून LSG ला दमदार पुनरागमन मिळवून दिले. ११ ते १५व्या षटकापर्यंत KKR ला २२ धावाच करता आल्या आणि त्यांनी ३ विकेट्स गमावल्या. दिग्वेनशने ४-०-२५-१ अशी स्पेल संपवली. मोहम्मद शमीला योग्यवेळी पुन्हा गोलंदाजीला आणून रिषभने KKR वर दडपण वाढवले. .आता शेवटच्या ५ षटकांत कोलकाता ४ बाद ११५ धावांवरून पुढे किती धावा जोडतात हे पाहणे उत्सुकतेचं होतं. कॅमेरून ग्रीन व रोव्हमन पॉवेल यांनी १६ व १७ व्या षटकात अनुक्रमे १२ व १७ धावा चोपल्या. पण, मोठी धावसंख्या उभारण्यासाठी त्या पुरेशा नव्हत्या. ग्रीन व पॉवेल यांनी ४० चेंडूंत ७० धावांची भागीदारी करताना संघाला ४ बाद १८१ धावांपर्यंत पोहोचवले. पॉवेल २४ चेंडूंत ४ चौकार व २ षकारांसह ३९ धावांवर, तर ग्रीन २४ चेंडूंत ३ चौकार व १ षटकारासह ३२ धावांवर नाबाद राहिला.